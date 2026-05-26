CANLI YAYIN
Geri

AI fenomenleri geçmişten yayın açıyor: Yapay zeka üretimi tarih vlogları viral oldu

Bir zaman makinesine binip Tudor Londra'sında dolaşmak, Titanic'in güvertesinde yürümek ya da Antik Roma hamamlarında gezinmek artık yalnızca bilim kurgu değil. Yapay zeka destekli yeni nesil içerikler tarihi olayları vlog formatıyla birleştirerek milyonlarca kişiyi ekran başına topluyor. Sosyal medyada hızla yayılan "zaman yolcusu influencer" videoları özellikle gençlerin tarihe bakışını yeniden şekillendiriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AI fenomenleri geçmişten yayın açıyor: Yapay zeka üretimi tarih vlogları viral oldu

YouTube ve Instagram'da büyük ilgi gören yapay zeka üretimi tarih videoları geçmişi bugünün sosyal medya diliyle anlatıyor. Kamera karşısında konuşan sanal karakterler izleyicileri kimi zaman Kara Veba dönemine kimi zaman Titanic faciasının hemen öncesine götürüyor. Uzmanlara göre bu format tarih eğitiminde yeni bir çağın habercisi olabilir.

Yapay zeka ile hazırlanan tarih vlogları milyonlarca kişiye ulaşıyor

Yapay zeka tarihi "vlog"a dönüştürdü

Son dönemin en dikkat çekici dijital trendlerinden biri yapay zeka ile oluşturulan tarih içerikleri oldu. Özellikle "Chloe VS History" adlı kanal milyonlarca görüntülenmeye ulaşarak dünya çapında büyük ses getirdi.

Kanalın baş karakteri Chloe izleyicilere sanki gerçekten geçmişe gitmiş gibi sesleniyor. Tudor dönemindeki pazarlarda geziyor, Titanic'in lüks kamaralarını keşfediyor, Antik Roma sokaklarında dolaşıyor. Tüm bunlar ise gelişmiş yapay zeka video araçlarıyla hazırlanıyor.

(Fotoğraf: YouTube/Chloe VS History)

Sosyal medyada zaman yolculuğu temalı videolar hızla yayılıyor

Milyonları ekrana kilitleyen Titanic videosu

The Guardian'da yer alan habere göre kanalın en çok konuşulan yapımlarından biri, RMS Titanic'te geçen 14 dakikalık vlog oldu. Chloe videoda gemideki yolculuğunu kaydederken yaklaşan felaketi durdurmaya çalışacağını söylüyor.

Bu video kısa sürede viral hale geldi ve milyonlarca izlenme aldı. İzleyiciler tarihi yalnızca okumak yerine "yaşıyormuş hissi veren" bu anlatım biçimine yoğun ilgi gösterdi.

Video Oynatma İkonu Yapay zeka destekli "Zaman Yolcusu Influencerlar" sosyal medyayı sallıyor!
Titanic ve Antik Roma videoları en çok izlenen içerikler arasında yer alıyor

Kanalın yaratıcısı olan 32 yaşındaki Jonathan Laramy, amacının tarihi genç nesiller için daha ilgi çekici hale getirmek olduğunu söylüyor. Laramy'ye göre tarih çoğu zaman yalnızca metinlerle öğretiliyor ve bu durum birçok öğrenci için sıkıcı hale geliyor. Yapay zeka sayesinde ise insanlar geçmişi daha görsel daha canlı ve daha duygusal şekilde deneyimleyebiliyor.

Genç izleyiciler tarihi artık daha görsel şekilde deneyimliyor

İçerikler nasıl hazırlanıyor?

İçeriklerin hazırlanmasında tarihi çizimler, akademik kaynaklar ve döneme ait belgeler kullanılıyor. Ancak buna rağmen yapay zekânın zaman zaman "halüsinasyon" üretebildiği belirtiliyor. Örneğin bazı sahnelerde Antik Roma'da güneş gözlüğü takan insanlar ya da modern aksesuarlar görülebiliyor.

Chloe VS History kanalı milyonlarca görüntülenme elde etti

"Yapay zeka çöplüğü" eleştirileri de var

Bu yeni içerik türü büyük ilgi görse de eleştirilerden tamamen uzak değil. Bazı kullanıcılar yapay zeka ile üretilen videoları "AI slop" yani düşük emekle seri üretilmiş içerikler olarak değerlendiriyor.

(Fotoğraf: YouTube/Chloe VS History)

Videolar gelişmiş yapay zekâ araçlarıyla hazırlanıyor

Tarihçiler destekliyor

University of Oxford tarihçisi Adam Smith, bu formatın tarih öğretiminde önemli bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyor. Smith'e göre insanlar geçmişte yaşayan kişilerle duygusal bağ kurabildiğinde tarihi daha iyi anlıyor. Yapay zeka vlogları da tam olarak bunu başarıyor ve şöyle hissettiriyor:

Bu benim geçmişteki bir versiyonum olabilirdi.

Tarihçiler bu formatın eğitimde faydalı olabileceğini düşünüyor

Uzmanlar ayrıca bu teknolojinin yalnızca popüler olaylar için değil daha az bilinen tarihi hikayeleri görünür hale getirmek için de kullanılabileceğini ifade ediyor.

Bazı kullanıcılar içerikleri yapay zekâ çöplüğü olarak eleştiriyor

Sosyal medyada yeni dönem

Bugün yalnızca birkaç içerik üreticisinin kullandığı bu yöntem gelecekte dijital eğitimin önemli parçalarından biri olabilir. Tarih belgeselleri, müze deneyimleri ve eğitim platformları da yapay zeka destekli anlatımlara yönelmeye başladı.

Yapay zeka destekli tarih anlatımı dijital medyada yeni dönem başlattı

Özellikle kısa video kültürüne alışkın genç kuşak için bu içerikler geçmişi ezberlenen bilgilerden çıkarıp deneyimlenen hikayelere dönüştürüyor.

Haberde kullanılan diğer fotoğraflar Takvim arşivden servis edilmiştir.

Cerrahlar taleplere yetişemiyor: Yapay zeka filtreleri ameliyat masasında
Cerrahlar taleplere yetişemiyor: Yapay zeka filtreleri ameliyat masasında
Takvim Kaynak Tercihleri
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Teknoloji