Bakan Kurum COP31 yol haritasını duyurdu: Öncelik sıfır atık ve dirençli şehirler

Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31'de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz. Bunun çalışmasını da altyapısı olan, herkesin sürecin içinde olduğu bir bakışla yapmaya çalışıyoruz. COP31'DE DİRENÇLİ ŞEHİRLER BAŞLIĞI Eylem Gündemi'nin diğer önemli bir başlığının ise 'dirençli şehirler' olduğunu kaydeden Bakan Kurum, Asrın Felaketi sonrası 11 ilde tamamlanan 455 bin deprem konutunu örnek gösterdi: Burada yapılan konutların tamamı dirençli şehir diyeceğimiz; ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, Sıfır Atık uyumlu olarak inşa edildi. Bu da aslında dirençli şehirler ayağında Türkiye'nin tecrübesini, birikimini, liyakatini ortaya koyan önemli bir çalışmaydı. Bunu da bir başlık olarak işledik.

"GENÇLERİN ENERJİLERİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANMAK İSTİYORUZ" Bakan Kurum, eylem gündeminin 'Gençlik' başlığı ile ilgili şunları söyledi: Gençlerin enerjilerinden ve heyecanlarından da en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. 'Gençler bu işin neresinde olacak?' diye soruyorlar bana. Ben de diyorum ki 'gençler işin öznesi.' Bu anlamda gençlik şampiyonumuz, yine yüksek düzeyli şampiyonlarımız; hem yeni şampiyonumuz hem eski şampiyonlarımız bu süreci bir fiil takip edecekler. Yani karar veren tarafında olacaklar. Sürecin her adımında, gençlerin fikirlerine ve önerilerine bu anlamda önem vereceğiz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozunumu arasında sinerji yaratmak amacıyla sektörler arası ortak eylemler de diğer bir başlık. Burada Ulusal Katkı Beyanlarını artık bu yıl sonuna kadar bütün ülkelerin vermesini istiyoruz.

"EYLEM GÜNDEMİ HEDEFLERİMİZİ BONN'DA AÇIKLAYACAĞIZ" Bakan Kurum, Eylem Gündemi'nin 'finans' başlığıyla ilgili şöyle konuştu: Finans sorunu çeken ülkeleri de Birleşmiş Milletlerle birlikte destek olacak bir süreci takip ediyoruz. En önemlisi tabii finans. Finansın Londra'da bir toplantısını yapacağız. Burada bütün COP başkanlarımız bu süreçte bizimle beraber açıkçası alınmış kararların uygulamaya geçirilmesi adına, bu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi adına bu süreci hep birlikte ortaya koyacağız. Teknoloji ve finans bilhassa gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. COP31 Başkanlığı olarak biz 10 eylem gündemi maddelerinde her birinde birer hedef istiyoruz. Bunu Bonn'da açıklayacağız. BAKAN KURUM'DAN KARARLILIK VURGUSU Dünyanın iklim değişikliği ile mücadelede artık eyleme geçmeyi beklediğine işaret eden Bakan Kurum, COP31 Başkanı olarak bu bilinçle hareket edeceklerini kaydetti: Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, 8 yıldır Çevre, Şehircilik Bakanlığı görevi yapıyorum. Öncesinde 9 yıl Genel Müdürlük yaptım. Yaptığım her işte Sayın Cumhurbaşkanımızın eser siyaseti dediğimiz siyaseti yapmaya çalıştım. COP Başkanlığı'nı da bu bakışla yürüteceğim.