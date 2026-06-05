Davanın seyrini değiştiren ve Icardi'ye zaferi getiren en önemli detay ise Milano'daki mahkemenin gerekçesi oldu. Hakem heyeti, Wanda Nara'nın mevcut ekonomik durumunun ve kişisel gelirinin oldukça yeterli seviyede olduğuna hükmederek Icardi'nin bu fahiş tutarı ödemesine gerek olmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte Icardi, eski eşiyle hukuk karşısındaki nafaka restleşmesinden zaferle ayrılmış oldu.