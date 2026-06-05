Mauro Icardi’nin hukuk zaferi! Mahkemeden Wanda Nara’ya 250 bin euroluk şok
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli santrforu Mauro Icardi, çalkantılı bir boşanma süreci geçirdiği eski eşi Wanda Nara'nın açtığı nafaka davasını kazandı. İtalya'nın Milano kentinde görülen duruşmada mahkeme, Wanda Nara’nın aylık tam 250 bin euroluk geçici nafaka talebini, kişisel gelirini yeterli bularak kesin olarak reddetti.
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- Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka davası İtalya'nın Milano kentinde görüldü.
- Mahkeme, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği aylık 250 bin euroluk geçici nafaka isteğini reddetti.
- Mahkeme, Wanda Nara'nın ekonomik durumunun ve kişisel gelirinin yeterli olduğuna hükmetti.
- Bu kararla Icardi, eski eşiyle hukuk karşısındaki nafaka restleşmesinden zaferle ayrıldı.
- Icardi'nin kazandığı hukuk zaferi sosyal medyada geniş yankı buldu.
Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dünya ve Türkiye magazin gündeminden düşmeyen Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasındaki nafaka restleşmesinde yeni perde İtalya'da açıldı.
10 yıllık evliliklerini ihanet iddiaları ve karşılıklı suçlamalarla noktalayan ikilinin hukuki mücadelesi Milano kentine taşınmıştı. Daha önce çocuk nafakası, faizler ve mahkeme masrafları dahil olmak üzere Icardi'nin ödeme yapmasına karar verilmiş, ancak yıldız futbolcu cephesinden bu karara hızla itiraz gelmişti.
İtalya'nın Milano kentinde yeniden görülen duruşmada, İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre; mahkeme kararını verdi ve Wanda Nara'nın Mauro Icardi'den talep ettiği aylık tam 250 bin euroluk geçici nafaka isteği hakim tarafından geri çevrildi.
Davanın seyrini değiştiren ve Icardi'ye zaferi getiren en önemli detay ise Milano'daki mahkemenin gerekçesi oldu. Hakem heyeti, Wanda Nara'nın mevcut ekonomik durumunun ve kişisel gelirinin oldukça yeterli seviyede olduğuna hükmederek Icardi'nin bu fahiş tutarı ödemesine gerek olmadığına karar verdi. Bu kararla birlikte Icardi, eski eşiyle hukuk karşısındaki nafaka restleşmesinden zaferle ayrılmış oldu.
Yıldız futbolcunun kazandığı bu büyük hukuk zaferi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Galatasaray taraftarları ve futbolseverler Icardi'ye destek mesajları yağdırırken, Wanda Nara'nın talebinin reddedilmesi magazin kulislerinde "Wanda'ya Milano şoku" olarak yorumlandı.
MERAK EDİLENLER
Wanda Nara Mauro Icardi'den ne kadar nafaka istedi?
Wanda Nara, boşandığı eski eşi Mauro Icardi'den aylık tam 250 bin euro geçici nafaka talebinde bulundu.
Mauro Icardi nafaka davasını kazandı mı?
Evet, Mauro Icardi eski eşinin talep ettiği fahiş nafaka miktarına karşı açtığı hukuki mücadeleyi ve itiraf davasını İtalya'da kazandı.
İtalyan mahkemesi Wanda Nara'nın nafaka talebini neden reddetti?
Milano'daki mahkeme heyeti, Wanda Nara'nın mevcut ekonomik durumunu ve kişisel gelirini inceleyerek, kendi geçimi için oldukça yeterli seviyede olduğuna hükmetti ve talebi geri çevrildi.