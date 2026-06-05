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Kullanabilirsin. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yoktur. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ancak her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de yüzde 100 engellemeyebilir. Bunları da dikkate alarak karar vermelisin.Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini artırabilir. Kanama ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalarıh ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.