CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Yaşı dert etme
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Tüm Yazıları

Yaşı dert etme

Eklenme Tarihi 05 Haziran 2026
21 yaşındayım. 2 ay sonra evleneceğim. Ben de doğum kontrol hapı kullanabilir miyim? Yoksa yaşım genç mi?

Kullanabilirsin. Bunun yaşla hiçbir ilgisi yoktur. Kendini cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumak için de doğum kontrol yöntemlerine başvurabilirsin. Ancak her doğum kontrol yöntemi seni cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyamayabilir. Gebeliği de yüzde 100 engellemeyebilir. Bunları da dikkate alarak karar vermelisin.

ZAYIFLAMASI LAZIM


Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

Warfarin etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini artırabilir. Kanama ihtimalini artırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalarıh ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.

SAFRA TAŞINA ZEYTİNYAĞI

82 yaşındayım. Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kabızlığın nedeni çok 04 Haziran 2026 Hızlı yeme gaz yapar 03 Haziran 2026 Dikkatli iş yapın 02 Haziran 2026 Doğru beslen 01 Haziran 2026
İsrail 20 bin çocuğu dünyanın gözü önünde katletti: Hayatta kalanlar açlıkla mücadele ediyor
Gazzeli çocuklar
Alerji ihmali ölüm getirmişti: Ümraniye’deki o özel tıp merkezini kapatıldı
O tıp merkezi kapatıldı