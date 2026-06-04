Galatasaray ve Trabzonspor'un 20'lik transfer yarışı! Değerini 12'ye katladı
Transferde genç ve potansiyelli isimlere yönelen Galatasaray ile Trabzonspor'un, Dinamo Kiev'in golcü yıldızı Matviy Ponomarenko için karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Ukraynalı futbolcu son aylardaki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti ve değerini 12'ye katlamayı başardı.
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- Galatasaray ve Trabzonspor, Dinamo Kiev'in 2006 doğumlu santrforu Matviy Ponomarenko'yu transfer etmek için yarışıyor.
- Ukrayna Premier Ligi'nde 15 maçta 13 gol atan Ponomarenko, ligde gol krallığına ulaştı.
- Genç futbolcunun piyasa değeri son aylarda 1 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseldi.
- Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre Ponomarenko transferini gerçekleştirebilir.
- İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüpler de Ponomarenko'yu yakından takip ediyor.
Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde ortak bir hedefte buluştuğu iddia edildi.
İki kulübün de Dinamo Kiev forması giyen genç santrfor Matviy Ponomarenko'yu yakından takip ettiği öne sürüldü.
10+4 KURALI SONRASI RADARA GİRDİ
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesinin ardından kulüpler transfer stratejilerini yeniden şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda genç, gelişime açık ve yatırım potansiyeli taşıyan isimlere yönelen Galatasaray'ın radarına Matviy Ponomarenko'nun girdiği belirtildi.
GALATASARAY ÖNCELİKLİ HEDEF OLARAK GÖRÜYOR
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, genç golcüyü transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Yönetimin, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca göre hücum hattına yatırım yapabileceği ifade edildi.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Trabzonspor cephesinin de oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde genç oyuncu projelerine ağırlık veren bordo-mavililerin, Dinamo Kiev ile temas kurduğu öne sürüldü.
DEĞERİNİ 12'YE KATLADI
Matviy Ponomarenko, son aylardaki performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Aralık 2025 döneminde yaklaşık 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcu, kısa süre içerisinde bu rakamı 12 milyon euro seviyelerine çıkardı.
GOL KRALI OLDU
2006 doğumlu santrfor, Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 15 maçta 13 gol kaydetti. Gösterdiği performansla gol krallığına ulaşan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.
AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR
Ukrayna basınında yer alan haberlerde Ponomarenko'nun İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüpler tarafından izlendiği aktarıldı. Genç yaşına rağmen fizik gücü, bitiriciliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncunun yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması bekleniyor.
DİNAMO KİEV KARAR AŞAMASINDA
Dinamo Kiev ile sözleşmesi devam eden Matviy Ponomarenko için kulübünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisi nedeniyle transfer yarışının önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenmesi bekleniyor.