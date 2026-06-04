Galatasaray ve Trabzonspor'un 20'lik transfer yarışı! Değerini 12'ye katladı

Matviy Ponomarenko değerini 12'ye katladı TRABZONSPOR DA DEVREDE Trabzonspor cephesinin de oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde genç oyuncu projelerine ağırlık veren bordo-mavililerin, Dinamo Kiev ile temas kurduğu öne sürüldü.

Matviy Ponomarenko Avrupa'nın bazı takımlarını da peşinden koşturuyor DEĞERİNİ 12'YE KATLADI Matviy Ponomarenko, son aylardaki performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Aralık 2025 döneminde yaklaşık 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcu, kısa süre içerisinde bu rakamı 12 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Matviy Ponomarenko Dinamo Kiev'de forma giyiyor GOL KRALI OLDU 2006 doğumlu santrfor, Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 15 maçta 13 gol kaydetti. Gösterdiği performansla gol krallığına ulaşan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.