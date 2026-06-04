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Galatasaray ve Trabzonspor'un 20'lik transfer yarışı! Değerini 12'ye katladı

Transferde genç ve potansiyelli isimlere yönelen Galatasaray ile Trabzonspor'un, Dinamo Kiev'in golcü yıldızı Matviy Ponomarenko için karşı karşıya geldiği öne sürüldü. Ukraynalı futbolcu son aylardaki performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekti ve değerini 12'ye katlamayı başardı.

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Galatasaray ve Trabzonspor'un 20'lik transfer yarışı! Değerini 12'ye katladı
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  • Galatasaray ve Trabzonspor, Dinamo Kiev'in 2006 doğumlu santrforu Matviy Ponomarenko'yu transfer etmek için yarışıyor.
  • Ukrayna Premier Ligi'nde 15 maçta 13 gol atan Ponomarenko, ligde gol krallığına ulaştı.
  • Genç futbolcunun piyasa değeri son aylarda 1 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseldi.
  • Galatasaray, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinin sonucuna göre Ponomarenko transferini gerçekleştirebilir.
  • İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüpler de Ponomarenko'yu yakından takip ediyor.

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor'un transferde ortak bir hedefte buluştuğu iddia edildi.

İki kulübün de Dinamo Kiev forması giyen genç santrfor Matviy Ponomarenko'yu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray ve Trabzonspor'un 20'lik transfer yarışı! Değerini 12'ye katladı-2

10+4 KURALI SONRASI RADARA GİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni 10+4 yabancı oyuncu düzenlemesinin ardından kulüpler transfer stratejilerini yeniden şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda genç, gelişime açık ve yatırım potansiyeli taşıyan isimlere yönelen Galatasaray'ın radarına Matviy Ponomarenko'nun girdiği belirtildi.

Matviy Ponomarenko için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıyaMatviy Ponomarenko için Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya

GALATASARAY ÖNCELİKLİ HEDEF OLARAK GÖRÜYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar, genç golcüyü transfer listesinin üst sıralarına yazdı. Yönetimin, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinden çıkacak sonuca göre hücum hattına yatırım yapabileceği ifade edildi.

Matviy Ponomarenko değerini 12'ye katladıMatviy Ponomarenko değerini 12'ye katladı

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Trabzonspor cephesinin de oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde genç oyuncu projelerine ağırlık veren bordo-mavililerin, Dinamo Kiev ile temas kurduğu öne sürüldü.

Matviy Ponomarenko Avrupa'nın bazı takımlarını da peşinden koşturuyorMatviy Ponomarenko Avrupa'nın bazı takımlarını da peşinden koşturuyor

DEĞERİNİ 12'YE KATLADI

Matviy Ponomarenko, son aylardaki performansıyla Avrupa futbolunda dikkat çeken isimlerden biri haline geldi. Aralık 2025 döneminde yaklaşık 1 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç futbolcu, kısa süre içerisinde bu rakamı 12 milyon euro seviyelerine çıkardı.

Matviy Ponomarenko Dinamo Kiev'de forma giyiyorMatviy Ponomarenko Dinamo Kiev'de forma giyiyor

GOL KRALI OLDU

2006 doğumlu santrfor, Ukrayna Premier Ligi'nde çıktığı 15 maçta 13 gol kaydetti. Gösterdiği performansla gol krallığına ulaşan genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Matviy Ponomarenko ceza sahası içindeki bitiriciliği ile dikkat çekiyorMatviy Ponomarenko ceza sahası içindeki bitiriciliği ile dikkat çekiyor

AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlerde Ponomarenko'nun İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüpler tarafından izlendiği aktarıldı. Genç yaşına rağmen fizik gücü, bitiriciliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle dikkat çeken oyuncunun yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri olması bekleniyor.

Matviy Ponomarenko için Dinamo Kiev karar aşamasındaMatviy Ponomarenko için Dinamo Kiev karar aşamasında

DİNAMO KİEV KARAR AŞAMASINDA

Dinamo Kiev ile sözleşmesi devam eden Matviy Ponomarenko için kulübünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisi nedeniyle transfer yarışının önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenmesi bekleniyor.

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