Özkan Yalım döküldü... Özgür Özel, Veli Ağbaba ve CHP'li iki vekilin dosyaları Ankara'ya gönderildi

CHP 'nin mutlak butlanla sonuçlanan 38. Olağan Kurultayı'nda delege iradesini sakatlayan şaibeli süreçler ve rüşvet trafikleri kapsamında Özgür Özel , Veli Ağbaba , Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında dosya düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "yetkisizlik" kararıyla dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları netincesinde fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlemesini gerektirebilecek nitelikteki Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir.