Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için sakatlık açıklaması!
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve yıldız futbolcu Arda Güler, Venezuela karşılaşması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella, sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, Venezuela maçı öncesi sakatlık durumları hakkında bilgi verdi.
- Montella, takımın ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ve adım adım ilerleyerek sonuç almak için çok çalışacaklarını belirtti.
- Arda Güler, Dünya Kupası'nda yer almanın hayali olduğunu ve takımın dünya futbolunda önemli bir noktada olduğunu söyledi.
- Güler, 8 numaralı formayı giyeceği için mutlu olduğunu ve gruptan çıkmanın ilk hedefleri olduğunu ifade etti.
- Montella, kamp yerinde sıcak hava şartlarının kendilerini etkilemeyeceğini açıkladı.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Venezuela maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Arda Güler açıklamalarda bulundu.
İşte Montella'nın sözlerinden satırbaşları
"Sakatlıklarla ilgili olarak Hakan Çalhanoğlu'nu yavaş yavaş aramıza almaya başladık. Kenan henüz antrenmanlara başlamadı ama o da başlayacak. Kerem ve Ferdi'de de temkinli gidiyoruz. Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur."
"HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"
Biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken ülkemiz var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. O yüzden adım adım ilerleyerek istediğimiz bütün sonuçları almak istiyoruz ama bunun için de çok çalışmamız lazım. O yüzden çok çalışacağız.
"Kalacağımız kamp yerinde hava şartları sıcak olacak ama bu durum bizi yıldırmayacak. Çünkü Dünya Kupası böyle bir organizasyon."
ARDA GÜLER: TÜM DÜNYAYA KANITLADIK
Arda Güler: "Dünya futbolunun bizi ön planda tutmasının sebebi, bence bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu tüm dünyaya kanıtladık. Daha iyisini yapacağımızı biliyorum. Çok heyecanlı olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bizim hayalimiz. En son Dünya Kupası'na gittiğimizde ben doğmamıştım bile. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Her şeyimizi vermek istiyoruz"
İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK
"İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Belli bir noktada olduğumuzu tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Kesinlikle daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Tüm takıma güveniyorum."
8 NUMARALI FORMA...
"8 numaralı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Buraya boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz."