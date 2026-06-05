Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için sakatlık açıklaması!

Güler, 8 numaralı formayı giyeceği için mutlu olduğunu ve gruptan çıkmanın ilk hedefleri olduğunu ifade etti.

Arda Güler, Dünya Kupası'nda yer almanın hayali olduğunu ve takımın dünya futbolunda önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Montella, takımın ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ve adım adım ilerleyerek sonuç almak için çok çalışacaklarını belirtti.

Vincenzo Montella herkesi gururlandırmak istediklerini dile getirdi

İşte Montella'nın sözlerinden satırbaşları

"Sakatlıklarla ilgili olarak Hakan Çalhanoğlu'nu yavaş yavaş aramıza almaya başladık. Kenan henüz antrenmanlara başlamadı ama o da başlayacak. Kerem ve Ferdi'de de temkinli gidiyoruz. Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup olduğunu söyleyebilirim. Futbolda hiçbir zaman kolay diye bir şey yoktur."

"HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Biz neler yapabildiğimizi bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken ülkemiz var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. O yüzden adım adım ilerleyerek istediğimiz bütün sonuçları almak istiyoruz ama bunun için de çok çalışmamız lazım. O yüzden çok çalışacağız.

"Kalacağımız kamp yerinde hava şartları sıcak olacak ama bu durum bizi yıldırmayacak. Çünkü Dünya Kupası böyle bir organizasyon."