Soruşturma kapsamında şüphelilerin delil karartma çabalarına yönelik mesajlaşmalar ve belediye iştiraklerinin kişisel harcamalar için kullanıldığına dair kayıtlar dosyaya girdi.

Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont bulundu.

Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde imar planları, ihale usulsüzlükleri, rüşvet ödemeleri ve bankamatik memurlarına ilişkin WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan hak ediş birimi memuru Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu ve iki inşaat için rüşvet aldığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı.

CHP'li Belediyeleri "yolsuzluk" "rüşvet" operasyonları ile anılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik bir "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirilmiş ve 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda deşifre olan WhatsApp yazışmaları, belediyedeki kirli çarkı ve arsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. 62 şüphelinin adının karıştığı vurgun dosyasında; hakediş memurunun yarış atlarından belediye bütçesinden istenen yarım altına, delil karartma paniklerinden "bankamatik memuru" itiraflarına kadar tam bir rezalet senaryosu ortaya çıktı!

İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun yankıları dalga dalga büyüyor. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 62 şüpheli hakkında işlem yapılan dava dosyasındaki dijital materyal incelemeleri, belediye koridorlarının nasıl bir rüşvet ve peşkeş merkezine döndüğünü tescilledi.