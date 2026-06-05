CHP'li Buca Belediyesi'nde yolsuzluk çarkı: Hak ediş personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atı çıktı | Rüşvet dekontları ve bankamatik memuru trafiği
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 54'e yükselirken, dosyaya giren dijital inceleme kayıtları dikkat çekti. Operasyon kapsamında tutuklanan hak ediş birimi personeli Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu ortaya çıktı. Şüphelilere ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde ihale görüşmeleri, "bankamatik memuru" iddiaları, para transferleri ve 400 bin liralık para trafiğine ilişkin tespitlere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların incelenmesi sürüyor.
Hızlı Özet Göster
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan hak ediş birimi memuru Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu ve iki inşaat için rüşvet aldığı belirlendi.
- Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde imar planları, ihale usulsüzlükleri, rüşvet ödemeleri ve bankamatik memurlarına ilişkin WhatsApp yazışmaları tespit edildi.
- Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont bulundu.
- Soruşturma kapsamında şüphelilerin delil karartma çabalarına yönelik mesajlaşmalar ve belediye iştiraklerinin kişisel harcamalar için kullanıldığına dair kayıtlar dosyaya girdi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li İzmir Buca Belediyesi hak ediş biriminde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz adlı personelin 13 adet yarış atı sahibi olduğu ortaya çıktı.
CHP'li Belediyeleri "yolsuzluk" "rüşvet" operasyonları ile anılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere İzmir'deki CHP'li Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik bir "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirilmiş ve 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Dev yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda deşifre olan WhatsApp yazışmaları, belediyedeki kirli çarkı ve arsızlığın boyutunu gözler önüne serdi. 62 şüphelinin adının karıştığı vurgun dosyasında; hakediş memurunun yarış atlarından belediye bütçesinden istenen yarım altına, delil karartma paniklerinden "bankamatik memuru" itiraflarına kadar tam bir rezalet senaryosu ortaya çıktı!
İzmir Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun yankıları dalga dalga büyüyor. Aralarında mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 62 şüpheli hakkında işlem yapılan dava dosyasındaki dijital materyal incelemeleri, belediye koridorlarının nasıl bir rüşvet ve peşkeş merkezine döndüğünü tescilledi.
BELEDİYE PERSONELİNİN 13 YARIŞ ATI ÇIKTI
Operasyon kapsamında tutuklanan ve belediyenin hak ediş biriminde memur olarak görev yapan Bahadır Yılmaz'ın 13 yarış atına sahip olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın mal varlığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Yılmaz'ın öte yandan Buca'da yapılan iki ayrı inşaat için rüşvet aldığı da belirlendi.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan toplam 62 şüphelinin görev dağılımı şu şekilde:
|No
|Ad Soyad
|Görevi / Unvanı
|1
|Görkem Duman
|Belediye Başkanı
|2
|Erhan Kılıç
|Önceki Dönem Belediye Başkanı
|3
|Çağdaş Kaya
|Önceki Dönem İlçe Başkanı
|4
|İbrahim Tunçol
|Belediye Başkan Yardımcısı
|5
|Barış Özreçber
|Belediye Başkan Yardımcısı
|6
|Ayşe Kalafat
|Planlama ve İmar Müdürü
|7
|Asiye Avcı
|Sosyal Hizmetler Müdür Vekili
|8
|Ceyda Akbulut
|Özel Kalem Müdürü
|9
|Ahmet Çakar
|Oturma Birim Şefi
|10
|Aras İş
|İmar Durum Şefi
|11
|Refik Karakaya
|Etüt ve Proje Müdürü
|12
|Ecem Eren
|Mimar
|13
|Emrah Baş
|Firma Sahibi
|14
|Doğan Sarıkaya
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|15
|Oğuzhan Aksoy
|Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli
|16
|Süleyman Omuzbüken
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|17
|Hakan Ördek
|Firma Sahibi
|18
|Burcu Er Durmaz
|Firma Sahibi / Meclis Üyesi
|19
|Serkan Altun
|Firma Sahibi
|20
|Toygun Varol
|Harita Müdürü
|21
|Nihat Taşçılar
|Firma Sahibi
|22
|Mehmet Taşçılar
|Firma Sahibi
|23
|Suat Tekdemir
|Firma Sahibi
|24
|Rıdvan Demir
|Firma Sahibi
|25
|Ramazan Altun
|Firma Sahibi
|26
|Hakan Okutucu
|İmar Müdürü
|27
|Bahadır Yılmaz
|Hakediş/Yapı Kullanma Memuru
|28
|Fethi Kaplan
|Oturma Birimi Memuru
|29
|Özgür Dalağan
|Ruhsat Birimi Çalışanı
|30
|Akın Erkan Kalmaz
|Bucamar Büro İşçisi
|31
|Sinem Öznur
|İşletme ve İştirakler Müdür Vekili
|32
|Alparslan Ege
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|33
|Belkız Özdemir
|Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili
|34
|Senem Akyüz
|Büro Personeli
|35
|Zekiye Avcı
|Eski Şef
|36
|Sude Kasapoğlu
|Büro Personeli
|37
|Mergül Şen
|Personel
|38
|Aykut Doğan
|Sıfır Atık ve İklim Müdürü
|39
|Selin Öztürk Şükrüoğlu
|Sosyolog
|40
|Nurten Çetinkaya
|Bucamar Çalışanı
|41
|Erhan Akyüz
|Bucamar Çalışanı
|42
|Bahar Burmalı
|Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi
|43
|Canan Yücel
|Destek Hizmetleri Müdür Vekili
|44
|Yağmur Güçerek
|Başkan Asistanı
|45
|Burcu Altunçekiç
|Bucamar Muhasebe Sorumlusu
|46
|Serhat Gökhan Karakaplan
|Bucamar Çalışanı
|47
|Şahin Akçay
|Bucamar Çalışanı
|48
|Hasan Kalkan
|Bucamar Çalışanı
|49
|Sevgi Kazankaya
|Belediye Çalışanı
|50
|Ahmet Kazankaya
|Hastane Çalışanı
|51
|Muhammet Sercan Güneri
|İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)
|52
|İlker Bilici
|Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)
|53
|Cem Beşgül
|Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)
|54
|Erdem Başer Balkır
|Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)
|55
|Mahmut Zengin
|Mimar (Yurtdışı firari)
|56
|Mustafa Genç
|Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)
|57
|Naciye Balcı
|Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)
|58
|S. U.
|Belediye Yöneticisi (Firari)
|59
|K. B.
|Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)
|60
|M. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|61
|Ö. K.
|Firma Sahibi (Firari)
|62
|D. Y.
|Firma Sahibi (Firari)
Yürütülen CHP'li Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bulgulara da ulaşıldı.
ÇİKOLATA İHALESİ GÖRÜŞMESİ
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Bucamar Büro İşçisi Akın Erkan Kalmaz'ın WhatsApp uygulamasındaki bir grup üzerinden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltına alınmasına ilişkin "puantajdan dolayı" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi.
"T&K" isimli gizli WhatsApp grubu deşifre oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın gözaltına alınma haberinin internet sitelerine düşmesiyle grupta yaşanan panik ve pervasızlık kameralara aynen yansıdı:
Esmerim: (Görkem Duman'ın gözaltı haberini gruba iletti)
Gülçin Ekrem Yeni: "Ako ne alaka mesela"
Gülçin Ekrem Yeni: "Ceyda ve görkemi asınlar"
Ekrem Türkels: "Puantajdan dolayı"
İmar Durum Şefi Aras İş'in dijital materyallerinde, gizli tanık beyanlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edilen 624 ada 10 parsele ilişkin notlar bulunduğu kaydedildi.
Ecem Yeni No: Ben Oğuzhanla konuştum, o hallederiz gibilerinden konuşuyor ama en son olayı bu yeni gelen Cem'e attı. Bu adam sorun çıkartır. Oğuzhan anlamıyor teminat işlerinden ve söz de geçiremedi. Riske girmeye gerek yok bence, Süleyman abi gibi değiller, Dün bana Oğuzhan ve Tonguç bankadan gelen teminatı kabul ederiz dedi ama en son bu Cem'le görüştüm. O, 'bu işleri Süleyman yapıyordu ben yapmam, nakit gösterin.' Dedi, herkes farklı bir şey söylüyor ama Oğuzhan net değil. Bence daire ile riske girmeyelim.
Hakan ÖRDEK: Tamam gelince bende bi görüşeyim....
Şeklinde mesajlaşmaların olduğu görüldü.
"SENİ BİN PİŞMAN EDERİM!"
Dava dosyasına giren yazışmalarda, taraflar arasındaki teminat ve iş krizinin nasıl bir tehdit ve hakaret savaşına döndüğünü gözler önüne serdi. İlk ortaya çıkan kayıtlarda daire teminatı konusundaki anlaşmazlıklar ve "Cem" isimli yeni personelin çıkardığı zorluklar tartışılırken, görseldeki mesajlar ipleri tamamen kopardı.
"HIRSIZ DOLANDIRICI OLDUN İYİCE"
Yazışmalarda ilk etapta işe gelmediğini belirten Ecem isimli şahsa, karşı taraftan sert bir uyarı geldiği görülüyor. Yarım kalan işlerin tamamlanmasını ve evrakların geri getirilmesini isteyen şahsın öfkesi büyüyor ve "Seni bin pişman ederim, hırsız dolandırıcı oldun iyice, kadındır diye bir şey demiyorum" şeklinde ağır ithamlar ve açık tehditler yer alıyor.
Sosyal Hzimetler Müdür Vekili Asiye Avcı'nın dijital incelemesinde ise Özlem Ak ile yaptığı görüşmelerde belediyeye SGK müfettişlerinin geldiği, "bankamatik memurları" olarak nitelendirilen kişiler hakkında inceleme yürütüldüğü ve söz konusu kişilerin başkanın talimatıyla çalıştırıldığı yönünde ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Kalmaz'ın ayrıca Özlem Ak isimli kişiyle Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılacak çikolata ihalesine ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.
Ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları bu kez belediye bürokratlarının panik halindeki kaçış planlarını ve delil karartma çabalarını dsa gözler önüne serdi "Özlemiimmmmm..." isimli şahısla yapılan konuşmalar, operasyonun içeride nasıl bir deprem yarattığını kanıtladı.
"İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA!"
Yazışmalarda ilk olarak operasyonun büyüklüğüne dikkat çekilerek, "İnsan kaynakları müdürü, basın yayın müdürü de gözaltına alınmış" bilgisi paylaşılıyor. Bu gelişme üzerine tarafların "Biz daha neyi savunacağız?" diyerek çaresizliklerini itiraf etmesi ve karşı taraftan gelen "Sakın ola savunma" uyarısı dikkat çekiyor.
DELİL KARARTMA PANİĞİ: "YOK AŞKİTOM HEPSİNİ SİLDİM BEN"
Operasyon dalgası içeriye vurunca belediye bürokratlarını anında delil karartma ve panik havası sardı. Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Asiye Avcı ile Özlem Ak arasındaki yazışmalar, suç üstü korkusunu belgeledi:
Asiye Avcı: "İnsan kaynakları müdürü, basın yayın müdürü de gözaltına alınmış. Biz daha neyi savunacağız?"
Özlem Ak: "Sakın ola savunma. Neyse onu söyle. Hatta bunla ilgili bir yazışma varsa onu bile çıkart kendine."
Asiye Avcı: "Yok aşkitom hepsini sildim ben! Başkan 'sahada görevli bunlar' dedi, bizim de başkanı sorgulama şansımız olmadığı için kabul ettik diyeceğiz."
"Sinem Özmen Işıklı" isimli şahısla yapılan skandal konuşmada, takılacak düğün takısının bile belediye iştiraki olan Bucamar'a fatura edilmek istendiği açıkça görülüyor!
REZALETİN BELGESİ: DÜĞÜN TAKISI BİLE BELEDİYE ŞİRKETİNDEN!
Belediye Başkanı Görkem Duman'ın telefonundan çıkan "Sinem Özmen Işıklı" ile yapılan görüşme, kamu kaynaklarının kişisel lüksler için nasıl fütursuzca yağmalandığını kanıtladı.
Sinem Özmen Işıklı: "Rojinin düğünü için senin adına bir takı yapalım mı?"
Sinem Özmen Işıklı: "Bucamar'dan isteyebiliriz istersen yarım altın gibi bir şey."
Başkan Görkem Duman: "Olur canım."
Sıfır Atık ve İklim Müdürü Aykut Doğan'ın Bucamar personeli Mahsun Deniz Kanat ile bazı ihalelerin teknik şartnameleri ve ihale detaylarına ilişkin görüşmeler yaptığı tespit edildi.
400 BİN TL PARA TRAFİĞİ
Bucamar Muhasebecisi Burcu Altınçekiç'in dijital materyallerinde, İzbel Gıda Şirketi Satın Alma Görevlisi Sinem İnanç ile yaptığı görüşmelerde Çağdaş Kaya'nın otel ücretinin ödendiği ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ait banka kartının başka bir kişi tarafından kullanıldığı yönünde konuşmalar bulunduğu belirtildi.
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın dijital incelemesinde ise Çağdaş Kaya'dan belediye personeliyle ilgili birçok konuda talimat aldığı, şüpheliler arasında yer alan Doğan Sarıkaya'ya ait inşaatlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu ve şüpheli Mustafa Genç ile yaptığı görüşmede 400 bin lira para aldığına ilişkin dekont gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
"BELEDİYEYİ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SOYMAYA DEVAM EDİN!"
Mesajlar hem imar planlarının nasıl kutlandığını hem de belediye iştirakleri üzerinden dönen usulsüz kadrolaşmayı bir kez daha deşifre etti.
İMAR PLANI GEÇİNCE KUTLAMA: "ÜFFFF ATEŞ EDİYOR"
Paylaşılan fotoğraflarla birlikte gelen "İmar planı geçince ben" mesajı ve altındaki gülücüklü çıkartmalar dikkat çekiyor. Hemen peşinden yazılan "Üfffff ateş ediyor" ifadesi ise halkın çıkarına olması gereken imar kararlarının, içeride kimlerin cebini doldurmak için birer "zafer" havasında kutlandığının açık bir kanıtı niteliğinde.
ŞİRKETLER ARASI KAYDIRMA OYUNU: "BELEDİYESPOR'DA ÇALIŞIYOR GÖZÜKÜYOR, BUCAMAR'A ALACAĞIZ"
Belediyede çalışıyor gibi gösterilip işe gitmeden maaş alan "bankamatikçiler" de sisteme takıldı. Başkan Asistanı Yağmur Güçerek'in incelemesinde, Merve Tarık Akan isimli şahısla yaptığı görüşmede arsızlığın boyutu deşifre oldu.
Akan'ın, "Çünkü bende bankamatik var bir tane... Yıllık izin yaz dediler ama tarih söylemiyorlar" sözleriyle işe gitmeden nasıl maaş aldığını açıkça överek itiraf ettiği kayıtlara geçti. Güçerek'in de Kültür Müdürlüğü ve SGK müfettişlerinin incelemeye aldığı bu bankamatikçi çarkını kabul ettiği belirlendi.
"BELEDİYEYİ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SOYMAYA DEVAM EDİN"
Dönen usulsüzlük çarkı, imar kıyakları ve belediye şirketleri üzerinden yürütülen peşkeş operasyonları; Çağdaş Kaya'ya iletilen o mesajda da yer alıyor: "Üzümkentin dobisi oğlunun yüzme antrenörü mü bu? Bu belediyeyi gönül rahatlığıyla soymaya devam edin.
Şüpheli Toygun Varol'un telefonundan çıkan ön inceleme tutanakları ve WhatsApp yazışmaları, kaçak yapılara göz yumulması için kimlerin devreye girdiğini açıkça ortaya koydu.
"NİSAN 2022'DE İKİ KATLIYDI, ŞİMDİ ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ"
Yazışmalarda, belediye görevlilerinin bir bölgedeki binaların eski ve yeni hallerini karşılaştırdığı, yapılan usulsüz büyümenin boyutunu kendi aralarında tartıştığı görülüyor. Bir görevlinin "Binalar birbirinden çok farklı gibi geldi bana... Nisan 2022'de iki katlı şimdi almış başını gitmiş" diyerek imar mevzuatına aykırı inşaatı açıkça tespit ettiği kayıtlara yansıyor. Karşı taraf ise bu durumu "Aynen komple değişmiş burası" sözleriyle onaylıyor.
MÜDÜRE SİYASİ BASKI: "ÇAĞDAŞ KAYA... İLÇE BAŞKANI"
Mevzuata aykırı bu yapılaşmaya müdahale edilmesi gerekirken, araya giren siyasi figürlerin talimatları yazışmalarda kendine yer buluyor. Bir personelin, müdürüne "Çağdaş başkan yapılsın diyor" mesajını atması üzerine, müdürün "Çağdaş Başkan kimdi ya, eski ilçe başkanımı?" diye sorduğu görülüyor.
Gelen cevap ise belediyedeki işlerin hangi mekanizmayla yürüdüğünü gözler önüne seriyor: "Çağdaş Kaya... İlçe başkanı. Asistanı benim odamda bekliyor."
UZMAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTENDİ
Şüpheli Toygun Varol'a ait cep telefonunda yapılan ön inceleme tutanağında, WhatsApp uygulamasındaki "süreli mesaj" özelliği ve geçmiş mesajların silinme ihtimalleri dikkate alınarak telefonun siber suçlar ve uzman bilirkişilerce daha derinlemesine incelenmesi gerektiği rapor edildi.
Dönemin İmar Müdürü Hakan Okutucu'nun dijital materyallerinde, 313 ada 6 parsele ilişkin usulsüzlük iddiaları hakkında bir gazetecinin soru yönelttiğine dair görüşmeler bulunduğu belirtildi.
MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ
Örgün İnşaat'ın sahibi Hakan Ördek'in dijital incelemesinde ise Bucamar Büro İşçisi Çağrı Ongun ve Buca Belediyesi Büro İşçisi Faruk Korkmaz'a çok sayıda para transferi yaptığına ilişkin görüşmeler tespit edildi.
Taşçılar İnşaat'ın sahibi Mehmet Taşçılar'ın dijital materyallerinde, tapuda görev yapan bir kişi hakkında "Buca Belediyesinden daha beter çıktı, doymak bilmedi" şeklinde ifadeler kullandığı görüşmeler yer aldı.
"İMARDA SERCAN, MAHMUT FALAN VAR"
Karşı taraftan gelen "İmarda Sercan, Mahmut falan var" mesajı üzerine verilen yanıtlar ise tam anlamıyla şoke edici:
"Mahmut'u assalar azdır, çok insanın canını yaktılar abi!"
"Çok insanın canını yaktılar"
"Bİ 500 DE BANA AT ABİ"
Görüşmelerin devamında belediyedeki işlemlerin takibi, rayiç değerleri ve borç ödemeleri üzerine konuşulurken, işin içine "duygusal" taleplerin de girdiği görülüyor. "Faruk Korkmaz" isimli şahsın, işlemlerin tamamlandığını belirttikten hemen sonra paylaştığı gülücüklü "Bi 500 de bana at abi" mesajı, dönen dolapların ve belediye koridorlarındaki rüşvet/komisyon iddialarının adeta belgesi niteliğinde.
Şüpheli Burcu Altınçekic'in telefon incelemesinde, belediye iştiraki İzbel Gıda A.Ş.'de Satın Alma Görevlisi olan Sinem İnanç ile yaptığı WhatsApp yazışmaları deşifre oldu. Kimliği kesinleşen İnanç ile yapılan görüşmeler, Ankara'daki adaylık belirsizliği sürecinde yaşanan lüks pazarlıkları ve panik havasını ortaya çıkardı.
"AŞAĞISI KURTARMIYOR MALUM"
Adaylık belirsizliği sürecinde Ankara kulislerinde belediye iştiraki bütçesiyle lüks otel pazarlığı yapıldığı da netleşti. Satın alma görevlisi Sinem İnanç ile Burcu Altınçekiç arasındaki sarsıcı diyalog:
Sinem İnanç: "Çağdaş ne bok yiyecek acaba? Ekibini toplamış, otel istedi."
Burcu Altınçekic: "Hilton?"
Sinem İnanç: "Tabii ki. Aşağısı kurtarmıyor malum."
Firmaların tapu dairesindeki rüşvet işleri için "Buca Belediyesinden daha beter çıktı, doymak bilmedi" dediği Buca dosyasında siber suçlar ve siber uzmanların derinlemesine incelemesi devam ediyor. Kirli çarkın içindeki firariler ve tutuklularla birlikte Buca'daki organize talanın yargı önündeki hesabı büyüyeceğe benziyor.