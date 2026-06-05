Trabzonspor'a transferde kötü haber! Steve Ngoura'ya izin yok
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Cercle Brugge forması giyen Steve Ngoura'nın peşine düştü. Belçika ekibinden bordo mavilileri üzecek haber geldi. Cercle Brugge'ün Fransız futbolcuyu satmaya niyetinin olmadığı öğrenildi.
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- Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Belçika'da forma giyen Steve Ngoura ile ilgileniyor.
- Steve Ngoura, Belçika'da geçen sezon 13 gol katkısı sağladı, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.
- Cercle Brugge, Trabzonspor'un ilgisine rağmen Steve Ngoura'yı satma niyetinde değil.
- Cercle Brugge yetkilileri, Trabzonspor'dan herhangi bir teklif almadıklarını belirtti.
- Steve Ngoura, Belçika'da ilk yurt dışı deneyimini yaşadı ve 2273 dakika sahada kaldı.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer operasyonunu sürdüren Trabzonspor, birçok isimle ilgileniyor. Karadeniz temsilcisinin gündemine gelen son isim Belçika'da forma giyen Steve Ngoura oldu.
İlk kez yurt dışı deneyimi yaşadığı Belçika'da geride kalan sezonu 13 gol katkısıyla tamamlayan 21 yaşındaki forvet, 7 kez tabelayı değiştirdi. 6 da asist yaptı ve 2273 dakika sahada kaldı.
TEKLİF ALMADIK
Cercle Brugge kanadı ise Trabzonspor'un isteğine rağmen oyuncusunu bırakmaya sıcak değil. Takvim'in ulaştığı yeşil siyahlı ekibin yetkilileri; "Herhangi bir teklif almadık. Steve'i şu an satma niyetiniz yok" ifadeleri kullandı.
Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor