Adnan Oktar suç örgütü soruşturmasında kritik adım! Bircan Yıldırım hakkında yakalama kararı

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına ve yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verdi.

Toplam 72 şüphelinin yargılandığı davada 4 kişi tutuklu, 42 kişi ise firari durumda bulunuyor.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik sosyal medya ve finansal yapılanma davası İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve bir sonraki duruşma 12 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Adnan Oktar dahil 13 şüpheli hakkında örgüt kurma, 59 şüpheli hakkında örgüte üye olma suçlarından kamu davası açıldı.

Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği, Adnan Oktar Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkardı.

Adnan Oktar Suç Örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı.

3 Haziran tarihinde de soruşturma kapsamında Bircan Yıldırım'a yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatılmıştı.

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Yıldırım'a ait dijital materyallerin incelenmesi ve delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyonun, Adnan Oktar Suç Örgütü ile bağlantılı sosyal medya faaliyetleri ve örgüt yapılanmasına ilişkin yürütülen incelemeler kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA VE FİNANS YAPILANMASI DAVASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik sosyal medya ve finansal yapılanma davası da İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

2024/60 esas numarasıyla görülen davanın bir sonraki duruşmasının 12 Haziran 2026 tarihinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacağı öğrenildi.

72 ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar Suç Örgütü üyelerinin sosyal medyada örgüt lehine propaganda yaptığı ve örgüte kumpas kurulduğuna yönelik algı operasyonuyla kamuoyu oluşturmak istediği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda 30 Ocak 2024 tarihli iddianame hazırlandı.

İddianamede, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 13 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 59 şüpheli hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüte yardım etme ve propaganda yapma" suçlarından kamu davası açıldı.

Toplam 72 şüpheli hakkında açılan davada, şüphelilerden 4'ünün tutuklu, 42'sinin ise firari olduğu belirtildi.

YAKALAMA EMİRLERİNİN İNFAZI BEKLENİYOR

Davanın 16 Ocak 2026 tarihli celsesinde, hakkında yakalama emri çıkarılan sanıklara yönelik yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verildi.

Aynı celsede sanıklar Atalay Coşkun ve Sinan Marangozoğlu hakkındaki yakalama emirlerinin kaldırılarak yurt dışı istinabe işlemleri için usuli işlemlerin tamamlanmasına hükmedildi.

Mahkeme ayrıca savunması alınamayan sanıkların ifadelerinin alınabilmesi için gerekli usuli işlemlerin yapılmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ DEVAM EDECEK

Sanık Bahaettin Selçuk Hazineci'nin müdafii Av. Hasan Ali Akçelik'in talebi doğrultusunda dilekçede belirtilen taşınmazlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki tüm adli kontrol tedbirlerinin devamına ve dosyadaki diğer eksik hususların giderilmesinin beklenmesine hükmetti.

Duruşma, 12 Haziran 2026 tarihinde görülecek.

Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel