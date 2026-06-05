TOKİ’nin 64 ilde kampanyasında 10 soru 10 cevap! 20 bin konutun dağılımı belli oldu: Hangi il ve ilçede ne kadar yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ’nin 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasına ilişkin 10 merak edilen soruyu yanıtladı. İl ve ilçe bazlı konut dağılımı da netleşirken, satış sürecine dair tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşıldı.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satacağı kampanyaya ilişkin detayları açıkladı.
- Başvurular 15 Haziran 2026'da başlayacak, satışlar Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.
- Kampanyada kura çekimi yapılmayacak, ön başvuru ve başvuru bedeli alınmayacak, vatandaşlar açık satış yöntemiyle doğrudan konut seçebilecek.
- Başvuru için sadece 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak ve başvuru sahibi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak, ikamet ve gelir kriteri uygulanmayacak.
- Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinatla 72 ay vade ve yüzde 8 indirim veya yüzde 50 peşinatla 60 ay vade olmak üzere üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasına ilişkin 10 merak edilen soruyu yanıtladı. Bakanlık, kampanyaya dair başvuru şartlarından ödeme modellerine kadar tüm süreci kamuoyu ile paylaştı.
İL VE İLÇE BAZLI DAĞILIM NETLEŞTİ
Açıklamada ayrıca TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımının da belli olduğu duyuruldu. Buna göre Ankara, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi iller öne çıkarken, bazı illerde sınırlı sayıda konut satışa sunulacak.
Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut satışa çıkarılacak. İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde ise 306 konut yer alacak.
KURA YOK, ÖN BAŞVURU ŞARTI BULUNMUYOR
Kampanya kapsamında vatandaşlardan ön başvuru ve başvuru bedeli alınmayacak. Satışlar açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Kura çekimi yapılmayacak uygulamada vatandaşlar, belirlenen konutlar arasından doğrudan seçim yapabilecek.
Başvuru için yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve başvuru sahibinin ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak. İkamet ve gelir kriteri ise uygulanmayacak.
ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULACAK
TOKİ'nin yeni kampanyasında vatandaşlara üç farklı ödeme seçeneği sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve yüzde 8 indirim imkânı sağlanacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği bulunacak.
SATIŞLAR BANKALAR ÜZERİNDEN YAPILACAK
Satış işlemleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular 15 Haziran 2026'da başlayacak ve 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.
10 SORU VE CEVAPTA TOKİ AÇIK SATIŞ KAMPANYASI
1- Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak?
15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.
2- Kampanyadan kimler faydalanabilecek?
18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
3- Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.
4- İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
5- Gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
6- Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Birincisi; peşin alımlarda %25 indirim. İkincisi %50 peşinat bedeli için 72 ay vade, %8 indirim. Üçüncüsü %50 peşinat (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecektir.) bedeli için 60 ay vade aternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.
7- Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasına müteakip peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
8- Konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
9- Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi?
2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.
10- Hangi ilde kaç konut satışa çıkarılacak?
|İl
|Konut sayısı
|Afyonkarahisar
|395
|Ağrı
|118
|Aksaray
|219
|Amasya
|68
|Ankara
|2062
|Antalya
|46
|Ardahan
|14
|Artvin
|30
|Aydın
|310
|Balıkesir
|213
|Batman
|588
|Bayburt
|172
|Bilecik
|206
|Bingöl
|88
|Bitlis
|262
|Burdur
|269
|Bursa
|2190
|Çanakkale
|108
|Çankırı
|83
|Çorum
|157
|Denizli
|319
|Düzce
|130
|Edirne
|127
|Erzincan
|37
|Erzurum
|21
|Eskişehir
|565
|Giresun
|38
|Gümüşhane
|44
|Hakkari
|86
|Isparta
|176
|İzmir
|306
|Karabük
|127
|Karaman
|120
|Kars
|48
|Kastamonu
|28
|Kayseri
|104
|Kırıkkale
|85
|Kırklareli
|139
|Kırşehir
|220
|Kocaeli
|433
|Konya
|998
|Kütahya
|127
|Manisa
|115
|Mardin
|452
|Mersin
|272
|Muğla
|97
|Muş
|147
|Nevşehir
|317
|Rize
|5
|Sakarya
|20
|Samsun
|684
|Siirt
|294
|Sivas
|203
|Şırnak
|275
|Tekirdağ
|424
|Tokat
|61
|Van
|161
|Yozgat
|216
|Zonguldak
|19
|Elazığ
|61
|Gaziantep
|7
|Hatay
|1238
|Kahramanmaraş
|1073
|Malatya
|1000