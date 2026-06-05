TOKİ’nin 64 ilde kampanyasında 10 soru 10 cevap! 20 bin konutun dağılımı belli oldu: Hangi il ve ilçede ne kadar yapılacak?

Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinatla 72 ay vade ve yüzde 8 indirim veya yüzde 50 peşinatla 60 ay vade olmak üzere üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

Başvuru için sadece 18 yaşını doldurmuş TC vatandaşı olmak ve başvuru sahibi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranacak, ikamet ve gelir kriteri uygulanmayacak.

Başvurular 15 Haziran 2026'da başlayacak, satışlar Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 64 ilde hayata geçireceği yaklaşık 20 bin konutluk açık satış kampanyasına ilişkin 10 merak edilen soruyu yanıtladı. Bakanlık, kampanyaya dair başvuru şartlarından ödeme modellerine kadar tüm süreci kamuoyu ile paylaştı.

İL VE İLÇE BAZLI DAĞILIM NETLEŞTİ

Açıklamada ayrıca TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımının da belli olduğu duyuruldu. Buna göre Ankara, Bursa, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya gibi iller öne çıkarken, bazı illerde sınırlı sayıda konut satışa sunulacak.

Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut satışa çıkarılacak. İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde ise 306 konut yer alacak.