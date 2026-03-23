CANLI YAYIN
Geri

Piyasada haftanın özeti: Altın ve döviz kurunda son durum ne?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler yatırım araçlarının seyrini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin gölgesinde geçen hafta yatırımcılar değişken bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte güvenli liman olarak görülen altın değer kaybederken döviz kurları yükselişe geçti. Borsa İstanbul ise haftayı düşüşle tamamladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Küresel gelişmelerin etkisiyle piyasalarda bu hafta sert dalgalanmalar yaşandı. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlikler yatırım araçlarının performansında belirleyici oldu. Haftanın genel tablosunda altın ve borsa kaybettirirken döviz kurları yükseliş gösterdi.

📉 BORSA İSTANBUL'DA DÜŞÜŞ HAKİM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %2,68 değer kaybıyla 12.698,19 puandan kapattı. Hafta içinde 12.601,60 ile en düşük, 13.168,16 ile en yüksek seviyeler görüldü.

Sektörel bazda bakıldığında:

  • Mali endeks %1,63 geriledi
  • Hizmetler endeksi %1,06 düştü
  • Sanayi endeksi %2,86 kayıp yaşadı
  • Teknoloji endeksi %1,97 azaldı

🪙 ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı ve kayıplarını sürdürdü.

  • 24 ayar gram altın %5,40 düşüşle 6.343 TL'ye geriledi
  • Cumhuriyet altını %5,37 değer kaybederek 42.748 TL oldu
  • Çeyrek altın %5,40 düşüşle 10.625 TL seviyesine indi.

💱 DÖVİZ KURLARI YÜKSELİŞTE

Hafta boyunca döviz kurlarında ise yukarı yönlü hareket görüldü:

  • Dolar %0,32 artarak 44,46 TL'ye çıktı
  • Euro %0,92 yükselerek 51,31 TL oldu
  • Sterlin %0,59 artışla 59,19 TL'ye ulaştı
  • İsviçre frangı %0,23 değer kazanarak 55,92 TL seviyesine çıktı.

🌍 KÜRESEL ETKİLER BELİRLEYİCİ OLDU

Piyasalardaki bu hareketliliğin temelinde küresel gelişmeler yer aldı. Savaş ve belirsizlik ortamı yatırımcıların yön arayışını güçlendirirken risk iştahında dalgalanmalara neden oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler