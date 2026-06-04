Başkan Erdoğan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke arasında ikili görüşmeler ve anlaşma imza töreni yapılacak.
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- Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tchiani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
- İki ülke arasında ikili görüşmeler ve anlaşma imza töreni yapılacak.
- Törende Türk ve Nijer milli marşları çalındı, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.
- Törene Türk hükümetinden çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili katıldı.
Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tchiani'yi resmi törenle karşıladı. Tchiani'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
İKİ ÜLKE MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI
Başkan Erdoğan, Tchiani'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tchiani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.
Tchiani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Başkan Erdoğan Nijer lideri Tchiani ile zirvede!
Başkan Erdoğan ve Tchiani, merdivenlerde Türk ve Nijer bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
İKİLİ VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tchiani, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve Tchiani, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan, Tchiani onuruna resmi akşam yemeği verecek.
TÖRENDE KİMLER HAZIR BULUNDU?
Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
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