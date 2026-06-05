TÜBİTAK, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanında 4 bin 500 projeye ve 4 bin 300 bilim insanına 700 milyon dolar kaynak tahsis etti.

Türkiye, sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak için yatırım teşvik sistemini yeniden yapılandırdı ve Yeşil Dönüşüm Programı'nı hayata geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kontrolsüz tüketimin çevresel sorunları derinleştirdiğini ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için yenilenmiş sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Perspektifi" oturumunda konuşan Kacır, Sanayi Devrimi'nden bu yana ilerleme ve kalkınma arayışının sınırsız tüketim eğilimiyle şekillendiğini belirterek, doğanın kaynaklarının sınırsız olduğu yönündeki yanıltıcı anlayışın sonuçlarının bugün tüm dünyada hissedildiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, doğal kaynakların sınırsız olduğu anlayışıyla sürdürülen kontrolsüz tüketimin çevresel sorunları derinleştirdiğini belirterek, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, her alanda yenilenmiş bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız." dedi.

SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ



Kacır, yaşanan gelişmelerin sürdürülebilirlik konusunda ortak sorumluluğun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, her alanda yenilenmiş bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi'nin, atıkları ekonomik değere dönüştürürken çevrenin korunmasına katkı sağladığını ifade eden Kacır, hareketin doğayla uyumlu üretim ve tüketim anlayışının mümkün olduğunu ortaya koyan kapsamlı bir dönüşüm modeli sunduğunu vurguladı.

Kacır, "Bu hareket; israfı önleyen, kaynaklara değer veren, kayıpları en aza indiren ve aşırı tüketim yerine dengeyi esas alan yeni bir yaşam kültürünü temsil etmektedir. Bunun bir göstergesi olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Mart tarihini Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etmiştir." diye konuştu.

Bu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin sanayide yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla kapsamlı politika ve destek mekanizmalarını hayata geçirdiğini söyleyen Kacır, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yatırım teşvik sistemimizi, sanayinin yeşil ve döngüsel dönüşümünü daha etkin şekilde destekleyecek biçimde yeniden yapılandırdık. Doğal kaynakları koruyan, kaynak verimliliğini artıran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve döngüsel ekonomiyi güçlendiren yatırımlara öncelik veriyoruz. Daha temiz ve daha verimli üretime yatırım yapan şirketleri desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm Programını hayata geçirdik. Program kapsamında enerji ve kaynak verimliliğini artıran, emisyonları azaltan, atıkların yeniden kullanımını ve geri kazanımını sağlayan ve üretim süreçlerinin çevresel performansını iyileştiren yatırımlara kapsamlı destekler sunuyoruz."