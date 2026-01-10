CANLI YAYIN
Geri

Bayramlık filmi bu akşam atv'de! Bayramlık filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Bayram coşkusunu ekrana taşıyan Bayramlık filmi 20 Mart Cuma (bu akşam) atv’de izleyiciyle buluşuyor. Aile bağlarını ve bayram geleneklerini işleyen film hem güldürecek hem de duygusal anlar yaşatacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Ramazan Bayramı'nın ilk günü atv'de izleyiciyle buluşacak Bayramlık filmi, samimi aile bağları ve duygusal hikayesiyle hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Modern dokunuşlarla geleneksel değerleri işleyen film bayram atmosferini ekrana taşıyor. Bayramlık bu akşam 20:00'de yayında olacak. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Bayramlık filminin konusu ne?

Huysuz tavırlarıyla tanınan emekli bir adamın yıllardır uzak kaldığı çocukları ve torunlarıyla bayram sabahında yeniden bir araya gelmesini konu alan Bayramlık kırgınlıklarla bölünmüş bir ailenin hikâyesini anlatıyor.

Zorunlu bir buluşmayla aynı çatı altında toplanan aile bireyleri, geçmişin yükleriyle yüzleşirken, dedenin torunlarıyla kurduğu samimi bağ tüm mesafeleri eritmeye başlıyor.

Filmde Cengiz Sinan Bengier, Gülizar Nisa Uray, Ayşen Gürler ve Cem Cücenoğlu başrollerde yer alıyor.

Film, bayramın aslında affetmenin ve yeniden yakınlaşmanın zamanı olduğunu hatırlatıyor.

Bayramlık filminin oyuncuları kimler?

  • Cengiz Sinan Bengier
  • Gülizar Nisa Uray
  • Ayşen Gürler
  • Cem Cücenoğlu
  • Şiva Behrouzfar
  • Alican Aytekin
  • Ali Rıza Tanyeli
  • Sultan Sarohan
  • Metin Keçeci
  • Birgül Ulusoy
  • Gözde Demirtaş

ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler