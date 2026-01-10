Ramazan Bayramı'nın ilk günü atv'de izleyiciyle buluşacak Bayramlık filmi, samimi aile bağları ve duygusal hikayesiyle hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Modern dokunuşlarla geleneksel değerleri işleyen film bayram atmosferini ekrana taşıyor. Bayramlık bu akşam 20:00'de yayında olacak. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...
Bayramlık filminin konusu ne?
Huysuz tavırlarıyla tanınan emekli bir adamın yıllardır uzak kaldığı çocukları ve torunlarıyla bayram sabahında yeniden bir araya gelmesini konu alan Bayramlık kırgınlıklarla bölünmüş bir ailenin hikâyesini anlatıyor.
Zorunlu bir buluşmayla aynı çatı altında toplanan aile bireyleri, geçmişin yükleriyle yüzleşirken, dedenin torunlarıyla kurduğu samimi bağ tüm mesafeleri eritmeye başlıyor.
Film, bayramın aslında affetmenin ve yeniden yakınlaşmanın zamanı olduğunu hatırlatıyor.
Bayramlık filminin oyuncuları kimler?