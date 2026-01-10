Bayramlık filmi Ramazan Bayramı'nın ilk günü atv'de yayınlanacak.

Film emekli bir adamın yıllardır uzak kaldığı çocukları ve torunlarıyla bayram sabahı yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Filmde Cengiz Sinan Bengier, Gülizar Nisa Uray, Ayşen Gürler ve Cem Cücenoğlu başrollerde yer alıyor.

Zorunlu buluşmayla bir araya gelen aile bireyleri geçmişin yükleriyle yüzleşiyor.

Film modern dokunuşlarla geleneksel değerleri işleyerek bayram atmosferini ekrana taşıyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü atv'de izleyiciyle buluşacak Bayramlık filmi, samimi aile bağları ve duygusal hikayesiyle hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Modern dokunuşlarla geleneksel değerleri işleyen film bayram atmosferini ekrana taşıyor. Bayramlık bu akşam 20:00'de yayında olacak. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Bayramlık filmi Ramazan Bayramı'nın ilk günü atv'de ekrana geliyor. Fotoğraf: sosyal medya Bayramlık filminin konusu ne? Huysuz tavırlarıyla tanınan emekli bir adamın yıllardır uzak kaldığı çocukları ve torunlarıyla bayram sabahında yeniden bir araya gelmesini konu alan Bayramlık kırgınlıklarla bölünmüş bir ailenin hikâyesini anlatıyor.