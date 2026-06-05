Bahis gelirlerini aklayan İstanbul merkezli suç ağına darbe! 27 ilde baskın: 'Havuz Hesap' sistemiyle milyarlar döndürmüşler
İstanbul merkezli iki ayrı soruşturmada yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Türkiye çapında düğmeye basıldı. MASAK raporlarıyla ortaya çıkarılan 193,3 milyar liralık dev para trafiğinin ardından 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu, çok sayıda banka ve kripto hesap donduruldu.
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- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli 24 ilde operasyon düzenledi.
- Operasyonda şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetilen suç ağının yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri kripto para cüzdanları üzerinden aktardığı tespit edildi.
- Soruşturmada gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin yaklaşık 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
- Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı, 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsadan oluşan toplam 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
- Şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlık hesapları hakkında bloke kararı uygulandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyalarda, yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve elektronik para sistemleri üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
MASAK RAPORU 193 MİLYAR LİRALIK TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda liderliğini İbrahim Özgür Özel'in yaptığı değerlendirilen suç örgütü mercek altına alındı.
Soruşturmada, aralarında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz büroları ve kuyumculuk işletmelerinin sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin örgütle bağlantılı hareket ettiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde örgütün, gelir düzeyi düşük, işsiz veya ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere ait banka hesaplarını "havuz hesap" olarak kullandığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahis gelirlerinin bu hesaplarda toplandığı, hesap sahiplerine ise hesaplarını kullandırmaları karşılığında yaklaşık 100 bin lira komisyon ödendiği tespit edildi.
MASAK raporuna göre bazı hesaplarda kişi başına işlem hacminin 90 milyon liradan başladığı belirlendi.
PARA KRİPTO CÜZDANLAR VE YURT DIŞINA AKTARILDI
Soruşturma kapsamında örgüt üyelerinin talimatları doğrultusunda hem yasal hem de yasa dışı bahis platformlarında yüksek tutarlı bahis işlemleri gerçekleştirildiği saptandı.
Elde edilen gelirlerin önce örgüt yöneticileri ve üyelerinin hesaplarında dolaştırıldığı, ardından çok sayıda kripto varlık cüzdanı ve yurt dışındaki hesaplara aktarılıp izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
MASAK'ın tespitlerine göre;
- Yasal bahis şirketleri üzerinden elde edilen yüksek tutarlı kazançların bir bölümü yurt dışına gönderildi.
- Yasa dışı bahis gelirleri çok sayıda hesap arasında dolaştırıldı.
- Paralar daha sonra kaynağı belirlenemeyen kripto cüzdanlara ve yurt dışındaki hesaplara transfer edildi.
- Böylece suç gelirlerinin aklanmasına yönelik sistematik bir yapı kuruldu.
Yapılan analizlerde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin toplam işlem hacminin 193 milyar 367 milyon 615 bin 703 liraya, yani yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığı belirlendi.
27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda 5 Haziran 2026 sabahı İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 104 şüpheliden 13'ünün cezaevinde, 9'unun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
ELEKTRONİK PARA ŞİRKETİ DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ikinci soruşturmada ise Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyetleri incelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda şirketin;
- Asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği,
- Bankalara yapılması gereken bildirimlerde eksiklikler bulunduğu,
- İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yaptığı,
- Müşteri tanıma (KYC) ve riskli işlemlerin takibinde ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şirket üzerinden örgütlü şekilde yürütülen faaliyetler kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin kuvvetli şüphelere ulaşıldı.
İŞLEM HACMİ BİR YILDA 100 KAT ARTTI
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre şirketin kullandığı POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen işlem hacmi 2023 yılında yaklaşık 22 milyon lira seviyesindeyken, 2024 yılında 2,1 milyar liraya yükseldi.
Bu kapsamda 26 şüpheli hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve teknik takip tedbirleri uygulandı.
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek 26 şüpheli hakkında gözaltı, arama, el koyma ve dijital materyal inceleme işlemleri gerçekleştirildi.
Operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü.
AKIN GÜRLEK'TAN SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
Tunç, toplumun özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına karşı mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.