Bahis gelirlerini aklayan İstanbul merkezli suç ağına darbe! 27 ilde baskın: 'Havuz Hesap' sistemiyle milyarlar döndürmüşler

Operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı, 11 şirket, 45 araç, 16 konut, 11 tarla ve arsadan oluşan toplam 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Operasyonda şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından yönetilen suç ağının yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri kripto para cüzdanları üzerinden aktardığı tespit edildi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu ile Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyalarda, yasa dışı bahis gelirlerinin banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve elektronik para sistemleri üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis organizasyonları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

MASAK RAPORU 193 MİLYAR LİRALIK TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda liderliğini İbrahim Özgür Özel'in yaptığı değerlendirilen suç örgütü mercek altına alındı.

Soruşturmada, aralarında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz büroları ve kuyumculuk işletmelerinin sahiplerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin örgütle bağlantılı hareket ettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde örgütün, gelir düzeyi düşük, işsiz veya ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere ait banka hesaplarını "havuz hesap" olarak kullandığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahis gelirlerinin bu hesaplarda toplandığı, hesap sahiplerine ise hesaplarını kullandırmaları karşılığında yaklaşık 100 bin lira komisyon ödendiği tespit edildi.

MASAK raporuna göre bazı hesaplarda kişi başına işlem hacminin 90 milyon liradan başladığı belirlendi.