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HAREKETLİ bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetli durumlar söz konusu. Bazı konuları düzeltmeniz ve daha iyi hale getirmeniz...
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Bosna Hersek Devlet Mahkemesi, Bosna savaşı sırasında eski özel Sırp polis teşkilatında görev yapan ve Srebrenitsa soykırımına karışan Duşko Yeviç hakkında 32 yıl, Mendelyev Curiç hakkında ise 28 yıl hapis cezasına hükmetti.
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