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Sultangazi'deki feci kazada 25 yaşındaki genç kadın can verdi

Sultangazi'deki feci kazada 25 yaşındaki genç kadın can verdi

İstanbul Sultangazi'de fahiş hızla ilerleyen bir otomobilin motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 25 yaşındaki Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile 34 NZA 098 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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