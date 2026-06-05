Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak
Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı şimdiden yüzde 12.41 seviyesine ulaştı. Peki milyonları neler bekliyor? Kim, ne alacak? İşte detayları...
Hızlı Özet Göster
- Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklandı, 5 aylık enflasyon yüzde 16.61'e ulaştı.
- Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.41'e yükseldi.
- En düşük memur maaşı 69 bin 570 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 31 bin 218 TL'ye çıkacak.
- Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak, bu veri zam oranını etkileyecek.
- Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 7 zam oranı ve enflasyon farkı birleşecek.
Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi.En düşük memur maaşı 69 bin 570 TL’ye yükseliyor
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde enflasyon farkı verileceği belirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle hem bu fark hem de zam oranı büyük ölçüde şekillendi.
4 AYDA NE OLMUŞTU?
Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 olarak gerçekleşmişti. 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.28 fark ortaya çıkmış, bununla zam oranı yüzde 10.51'e ulaşmıştı.
|Ay
|Enflasyon (%)
|Ocak
|4.84
|Şubat
|2.96
|Mart
|1.94
|Nisan
|4.18
|Mayıs
|1.71
ENFLASYON FARKI ARTTI
Mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 oldu. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 16.61 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 5.05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı şimdiden yüzde 12.41 seviyesine ulaştı.
GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE
Geriye sadece haziran ayının enflasyon verisi kaldı. Buna göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek. Merakla beklenen bu veri 3 Temmuz günü açıklanacak. Bu oranla belirlenen yeni maaşlar aynı ay ceplere girecek.
İŞTE EN DÜŞÜK AYLIKLAR
Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.
Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 69.570 liraya, memur emeklilerinde ise 31 bin 218 liraya yükselecek.
MESLEK MESLEK MAAŞLAR
Peki Kim, ne alacak? İşte meslek meslek maaşlar.
MEMUR MAAŞLARI
|Meslek
|Kademe/Derece
|Mevcut Maaş
|Zam Oranı
|Zamlı Maaş
|Şube müdürü
|1/4
|94.384
|% 12.41
|106.097,05
|Memur
|9/1
|64.397
|% 12.41
|72.388,67
|Uzman öğretmen
|1/4
|81.219
|% 12.41
|91.298,28
|Öğretmen
|1/4
|73.368
|% 12.41
|82.472,97
|Başkomiser
|3/1
|89.214
|% 12.41
|100.285,46
|Polis memuru
|8/1
|81.617
|% 12.41
|91.745,67
|Meslek
|Derece/Kademe
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş (%12.41)
|Uzman doktor
|1/4
|150.426
|169.093,87
|Hemşire (üniv. mez.)
|5/1
|74.770
|84.048,96
|Mühendis
|1/4
|96.211
|108.150,79
|Teknisyen (lise mez.)
|11/1
|66.870
|75.168,57
|Profesör
|1/4
|135.089
|151.853,54
|Araştırma görevlisi
|7/1
|90.568
|101.807,49
|Meslek
|Mevcut
|% 12.41 Zamlı
|Vaiz 1/4
|76.653
|86.165,64
|Avukat
|90.000
|101.169,00
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ
|Meslek
|Mevcut Maaş
|% 12.41 Zamlı Maaş
|Müsteşar
|98.784
|111.043,09
|Genel müdür
|87.541
|98.404,84
|Şube müdürü (lisans)
|34.955
|39.292,92
|Memur (lisans)
|27.584
|31.007,17
|Öğretmen
|41.321
|46.448,94
|Meslek
|Kademe
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|Kaymakam
|1. sınıf 1/4
|58.010
|65.209,04
|Başkomiser
|1/4
|42.175
|47.408,92
|Polis memuru
|1/4
|41.484
|46.632,16
|Hemşire (Lisans)
|1/4
|41.321
|46.448,94
|Mühendis
|1/4
|42.013
|47.226,81
|Meslek
|Derece
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş (%12.41)
|Teknisyen
|1/4
|29.946
|33.662,30
|Pratisyen hekim
|1/4
|60.510
|68.019,29
|Profesör
|1/4
|70.904
|79.703,19
|İmam-hatip
|-
|41.321
|46.448,94
|Avukat
|1/4
|41.321
|46.448,94