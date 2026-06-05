CANLI YAYIN
Geri

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyonunu açıklamasıyla, memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı büyük ölçüde şekillendi. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı şimdiden yüzde 12.41 seviyesine ulaştı. Peki milyonları neler bekliyor? Kim, ne alacak? İşte detayları...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mayıs ayı enflasyonu yüzde 1.71 olarak açıklandı, 5 aylık enflasyon yüzde 16.61'e ulaştı.
  • Memurlar ve memur emeklileri için yüzde 5.05 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.41'e yükseldi.
  • En düşük memur maaşı 69 bin 570 TL'ye, memur emeklisi maaşı ise 31 bin 218 TL'ye çıkacak.
  • Haziran ayı enflasyon verisi 3 Temmuz'da açıklanacak, bu veri zam oranını etkileyecek.
  • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen yüzde 7 zam oranı ve enflasyon farkı birleşecek.

Mayıs ayı enflasyon verisi açıklandı, yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz zammı için önemli ipucu geldi.

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-1 En düşük memur maaşı 69 bin 570 TL’ye yükseliyor

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 7 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde enflasyon farkı verileceği belirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle hem bu fark hem de zam oranı büyük ölçüde şekillendi.

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-2

4 AYDA NE OLMUŞTU?

Ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, mart enflasyonu yüzde 1.94, nisan enflasyonu yüzde 4.18 olarak gerçekleşmişti. 4 aylık enflasyon yüzde 14.64 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.28 fark ortaya çıkmış, bununla zam oranı yüzde 10.51'e ulaşmıştı.

AyEnflasyon (%)
Ocak4.84
Şubat2.96
Mart1.94
Nisan4.18
Mayıs1.71

ENFLASYON FARKI ARTTI
Mayıs enflasyonu da yüzde 1.71 oldu. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 16.61 olarak gerçekleşti. Memurlara ve memur emeklilerine 5 aylık enflasyona göre yüzde 5.05 enflasyon farkı ortaya çıktı. Bu fark ile birlikte memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı şimdiden yüzde 12.41 seviyesine ulaştı.

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-3

GÖZLER HAZİRAN VERİSİNDE

Geriye sadece haziran ayının enflasyon verisi kaldı. Buna göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek. Merakla beklenen bu veri 3 Temmuz günü açıklanacak. Bu oranla belirlenen yeni maaşlar aynı ay ceplere girecek.

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-4

İŞTE EN DÜŞÜK AYLIKLAR
Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-5

Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 69.570 liraya, memur emeklilerinde ise 31 bin 218 liraya yükselecek.


Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-6

MESLEK MESLEK MAAŞLAR

Peki Kim, ne alacak? İşte meslek meslek maaşlar.

MEMUR MAAŞLARI

MeslekKademe/DereceMevcut MaaşZam OranıZamlı Maaş
Şube müdürü1/494.384% 12.41106.097,05
Memur9/164.397% 12.4172.388,67
Uzman öğretmen1/481.219% 12.4191.298,28
Öğretmen1/473.368% 12.4182.472,97
Başkomiser3/189.214% 12.41100.285,46
Polis memuru8/181.617% 12.4191.745,67

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-6

MeslekDerece/KademeMevcut MaaşZamlı Maaş (%12.41)
Uzman doktor1/4150.426169.093,87
Hemşire (üniv. mez.)5/174.77084.048,96
Mühendis1/496.211108.150,79
Teknisyen (lise mez.)11/166.87075.168,57
Profesör1/4135.089151.853,54
Araştırma görevlisi7/190.568101.807,49

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-7

MeslekMevcut% 12.41 Zamlı
Vaiz 1/476.65386.165,64
Avukat90.000101.169,00

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Memur ve memur emeklisi maaş tablosu (TAKVİM Grafik ekibi)Memur ve memur emeklisi maaş tablosu (TAKVİM Grafik ekibi)

MEMUR EMEKLİLERİ

MeslekMevcut Maaş% 12.41 Zamlı Maaş
Müsteşar98.784111.043,09
Genel müdür87.54198.404,84
Şube müdürü (lisans)34.95539.292,92
Memur (lisans)27.58431.007,17
Öğretmen41.32146.448,94

MeslekKademeMevcut MaaşZamlı Maaş
Kaymakam1. sınıf 1/458.01065.209,04
Başkomiser1/442.17547.408,92
Polis memuru1/441.48446.632,16
Hemşire (Lisans)1/441.32146.448,94
Mühendis1/442.01347.226,81

Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-8

MeslekDereceMevcut MaaşZamlı Maaş (%12.41)
Teknisyen1/429.94633.662,30
Pratisyen hekim1/460.51068.019,29
Profesör1/470.90479.703,19
İmam-hatip-41.32146.448,94
Avukat1/441.32146.448,94

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-10 Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-11 Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak-12
Takvim Kaynak Tercihleri
Emekliye 5 aylık zam! Enflasyon açıklandı TAKVİM maaşları hesapladı: Kim ne kadar alacak?
SONRAKİ HABER

Emekliye 5 aylık zam

 TÜİK 2026 mayıs ayı rakamlarını açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 1,71 arttı
ÖNCEKİ HABER

TÜİK mayıs verisini açıkladı
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler