Memura 12.41'lik zam! Mayıs enflasyonu sonrası yeni maaşlar | Meslek meslek kim ne alacak

Geriye sadece haziran ayının enflasyon verisi kaldı. Buna göre enflasyon farkı ve zam oranı daha da büyüyecek. Merakla beklenen bu veri 3 Temmuz günü açıklanacak. Bu oranla belirlenen yeni maaşlar aynı ay ceplere girecek.

İŞTE EN DÜŞÜK AYLIKLAR

Halen en düşük maaş memurlarda 61 bin 890, memur emeklilerinde 27 bin 772 lira seviyesinde bulunuyor.

Şu ana kadar oluşan zam oranına göre en düşük maaş memurlarda 69.570 liraya, memur emeklilerinde ise 31 bin 218 liraya yükselecek.





MESLEK MESLEK MAAŞLAR

Peki Kim, ne alacak? İşte meslek meslek maaşlar.

MEMUR MAAŞLARI