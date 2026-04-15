Nükleer itki uzay yolculuğunu nasıl değiştirecek?

Geleneksel uzay araçları sıvı hidrojen ve oksijenle çalışan kimyasal roketlere dayanıyor. Ancak bu sistemler uzun mesafelerde hem yavaş hem de verimsiz kalıyor. Nükleer itki teknolojisi ise çok daha yüksek enerji yoğunluğu sayesinde uzay araçlarının daha hızlı ve daha uzun süre hareket etmesine olanak tanıyor.

MIT Technology Review'de yer alan habere göre uzmanlar nükleer sistemlerin özellikle Mars görevlerinde kritik avantaj sağladığını belirtiyor. Daha kısa yolculuk süresi astronotların maruz kaldığı kozmik radyasyon riskini de azaltıyor.