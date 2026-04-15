En kritik aşama: Fırlatma
Uzmanlara göre projenin en riskli kısmı nükleer reaktörün uzaya güvenli şekilde gönderilmesi. Fırlatma sırasında oluşan yoğun titreşim ve stres sistemin dayanıklılığını test edecek. Bu nedenle NASA, güvenlik önlemi olarak reaktörü fırlatmadan yaklaşık iki gün sonra aktif hale getirmeyi planlıyor.
🌍 Yeni uzay yarışında kritik rol
Proje yalnızca bilimsel değil aynı zamanda jeopolitik açıdan da önem taşıyor. ABD'nin bu teknolojiyi hayata geçirmesi Çin ve Rusya ile süren yeni uzay yarışında önemli bir avantaj sağlayabilir.
Ayrıca bu sistemin başarılı olması gelecekte:
- Ay'da nükleer enerji kullanımı
- Mars'ta kalıcı insanlı görevler
- Derin uzay keşiflerinin hızlanması gibi hedeflerin önünü açabilir.