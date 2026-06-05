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Türkiye'nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

Türkiye'de nafaka tartışmaları sürerken, TÜİK'in yayınladığı son aile istatistikleri evliliklerin en kritik dönemlerini ve boşanma haritasını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye'deki boşanmaların %33,7'si evliliğin ilk 5 yılında, %21,3'ü ise 6 ila 10'uncu yılları arasında gerçekleşiyor. Şehir bazında bakıldığında binde 3,29 ile Antalya en yüksek kaba boşanma hızına sahip il olurken, onu İzmir ve Karaman izledi. Boşanma oranlarının en düşük seyrettiği kentler ise Hakkari, Şırnak, Siirt ve Muş olarak kayıtlara geçti.

Giriş Tarihi:
Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

TÜİK'in yılı verilerine göre Türkiye'de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3'e, kadınlarda ise 25,8'e yükseldi. Ülke genelinde evlilik yaşının en yüksek olduğu şehir Tunceli oldu; kentte kadınlar ortalama 29,1, erkekler ise 31,9 yaşında dünyaevine giriyor. Tunceli'yi Artvin, Rize, Trabzon ve İstanbul takip ederken, listenin diğer ucunda erken evlilikler yer aldı. Kadınlarda ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il 23,3 ile Ağrı, erkeklerde ise 26,5 ile Şanlıurfa oldu.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

EN GEÇ EVLENEN ŞEHİR: TUNCELİ

TÜİK 2024 verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli oldu. Kadınlar ortalama 29,1 yaşında, erkekler ise 31,9 yaşında evleniyor. Bu rakamlar Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bulunuyor.

Tunceli'yi Artvin, Rize, Trabzon ve İstanbul takip ediyor. Bu illerde de evlilik yaşının yüksek olması dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

EN ERKEN EVLENEN İLLER

Listenin diğer ucunda ise Ağrı, Şanlıurfa, Kilis ve çevre iller bulunuyor. Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il 23,3 yaş ile Ağrı olurken, erkeklerde en düşük yaş 26,5 ile Şanlıurfa olarak kaydedildi.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

İL İL UZUN EVLİLİK POTANSİYELİ

Değerlendirmelerine göre;

Tunceli

Artvin

Rize

Trabzon

İstanbul

yüksek ilk evlenme yaşı ve görece istikrarlı aile yapılarıyla dikkat çekiyor.

Buna karşılık;

Antalya

İzmir

Karaman

yüksek boşanma oranlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

TÜRKIYE'DE EVLİLİKLER NE KADAR SÜRÜYOR?

TÜİK'in 2024 verilerine göre boşanmaların yüzde 33,7'si evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Boşanmaların yüzde 21,3'ü ise evliliğin 6 ila 10'uncu yılları arasında yaşanıyor. Bu durum evliliklerin ilk 10 yılının kritik eşik olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

HARİTA NE SÖYLÜYOR?

Veriler, Doğu Karadeniz ve bazı Anadolu şehirlerinde daha geç yaşta yapılan evliliklerin yaygın olduğunu gösterirken, büyükşehirlerde ve turizm merkezlerinde boşanma oranlarının daha yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

Süresiz nafaka düzenlemesinin gündemde olduğu bir dönemde bu veriler, Türkiye'nin evlilik haritasındaki bölgesel farklılıkları yeniden gözler önüne seriyor.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

BOŞANMA ORANLARI HANGİ ŞEHİRLERDE YÜKSEK?

Uzun evliliklerin ipuçlarını veren bir diğer veri de boşanma oranları.

2024 yılında kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,29 ile Antalya oldu. Antalya'yı İzmir ve Karaman izledi. En düşük boşanma hızları ise Hakkari, Şırnak, Siirt ve Muş'ta görüldü.

Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası
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Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Yaşam