Türkiye’nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası

EN GEÇ EVLENEN ŞEHİR: TUNCELİ

TÜİK 2024 verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il Tunceli oldu. Kadınlar ortalama 29,1 yaşında, erkekler ise 31,9 yaşında evleniyor. Bu rakamlar Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bulunuyor.

Tunceli'yi Artvin, Rize, Trabzon ve İstanbul takip ediyor. Bu illerde de evlilik yaşının yüksek olması dikkat çekiyor.