Türkiye'nin en uzun evliliklerinin yaşandığı şehirler: İl il evlilik haritası
Türkiye'de nafaka tartışmaları sürerken, TÜİK'in yayınladığı son aile istatistikleri evliliklerin en kritik dönemlerini ve boşanma haritasını ortaya koydu. Verilere göre, Türkiye'deki boşanmaların %33,7'si evliliğin ilk 5 yılında, %21,3'ü ise 6 ila 10'uncu yılları arasında gerçekleşiyor. Şehir bazında bakıldığında binde 3,29 ile Antalya en yüksek kaba boşanma hızına sahip il olurken, onu İzmir ve Karaman izledi. Boşanma oranlarının en düşük seyrettiği kentler ise Hakkari, Şırnak, Siirt ve Muş olarak kayıtlara geçti.
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