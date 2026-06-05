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BATMAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/347 Esas

KARAR NO : 2026/83

Davalı : BILIND HÜSEYİN

Davacı : CİYAN HÜSEYİN

Davacı CİYAN HÜSEYİN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Yayalar mahallesi, Cilt No:**, Hane No:**, BSN:**'de nüfusa kayıtlı Ramazan ve Vasfiye kızı, 10/08/19** Telelzeheb/ Suriye doğumlu, **9062860** T.C. kimlik nolu CİYAN HÜSEYİN ile aynı yer, BSN:*'de nüfusa kayıtlı Muhammed Salih ve Emine oğlu 07/11/19** Şam/Suriye doğumlu, **4824884** T.C. kimlik nolu BILIND HÜSEYİN'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları 02/01/20** doğumlu **7816357** TC kimlik no'lu LAFİN HÜSEYİN, 01/10/20** doğumlu **6286408** TC kimlik no'lu LEVENT HÜSEYİN ve 22/04/20** doğumlu **0151784** TC kimlik no'lu HEVENT HÜSEYİN Velayetinin anneye verilmesine,

3-Velayeti anneye verilen müşterek çocuklar ile baba arasında aşağıdaki gibi şahsi münasebet tesisine;

-Tarafların müşterek çocuğun, karar tarihi itibariyle iki haftada bir cumartesi günü saat 10.00 dan pazar günü akşam 18.00 e kadar, Ramazan Bayramı'nın 1. günü saat 10:00'dan 2. günü saat 18:00'ye kadar, Kurban bayramının 2. Günü saat 10:00'dan 4. günü sabah saat 18:00'ye kadar, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş resmi yarı yıl (sömestr) tatilinin ilk haftasında Pazartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 18:00 arasında, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş resmi 1. Dönem ve 2. Dönem ara tatillerinde ayrı ayrı Pazartesi saat 10.00 ile Perşembe günü saat 18:00 arasında, her yıl Temmuz ayının 1. günü saat 10:00'dan Temmuz ayının 31. günü saat 18:00'e kadar, babalar günü saat 10.00 ile aynı gün saat 18.00 e kadar, tek sayı ile biten yılbaşlarında (bir yılbaşında anne bir yılbaşında baba yanında olacak şekilde) 31 aralık günü saat 10.00 ile ertesi gün saat 18.00 e kadar, çocuğun tek sayı ile biten doğum yıllarında (bir doğum günü anne bir doğum günü baba yanında olacak şekilde) saat 10.00 ile ertesi gün saat 18.00 e kadar yatılı olacak şekilde davalı baba yanında kalmasına, bu süredeki masrafların davalı baba tarafından karşılanmasına,

4-Velayeti kendisine tevdi edilen tarafa 4721 sayılı MK'nun 353. maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren çocukların mal varlığı varsa bunun dökümünü gösteren bir defteri üç ay içinde mahkememize vermesi ve varsa mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri mahkememize bildirmek zorunda olduğunun ihtar edilmesine, (ihtar edildi),

5-Tahsilde tekerrür olmaması kaydıyla, müşterek çocuklar için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ayrı ayrı aylık 3.500,00 TL olarak tedbir nafakasına, bu miktar nafakanın davalıdan alınarak velayeten davacıya verilmesine, kararın kesinleşmesinden sonra iştirak nafakası olarak devamına, FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE,

6-Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ İLE, TMK'nın 174/1 maddesi gereğince 75.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE,

7-Davacının manevi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ KISMEN REDDİ İLE, TMK'nın 174/2 maddesi gereğince 75.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, FAZLAYA İLİŞKİN TALEBİN REDDİNE,

8-Karar tarihi itibariyle harçlar kanunu uyarınca boşanma ve ferileri yönünden alınması gereken 732,00 TL karar ilam harcı ve dava açılırken alınması gerekli 427,60 TL başvurma harcı olmak üzere toplam 1.159,60 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

9-Suçüstü ödeneğinden karşılanan sarf edilen 29.396,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

10-Taraflarca gider avansı yatırılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

11-Karardan iki nüshasının kesinleştikten sonra nüfus kaydına işlenmek üzere Batman Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair, davacı asilin yüzüne karşı diğer tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA İÇERİSİNDE Mahkememize veya yargı çevresi dışında ise Mahkememize gönderilmek üzere dengi bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/06/2026

Basın No: ILN02480435 #ilan.gov.tr