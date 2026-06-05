Stüdyoda gözyaşları sel oldu, kutudan zafer çıktı: Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen gece!
Ekranların heyecan dolu yarışması "Var Mısın Yok Musun"da Berna Kan fırtınası esti! Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen son bölümde, geçirdiği ölümcül kazayı anlatarak stüdyoyu gözyaşlarına boğan Keşanlı Berna Kan, 5 milyon ve 2 milyon TL’lik büyük ödülleri peş peşe kaybetmesine rağmen pes etmedi. Bankanın ilk teklifini elinin tersiyle iten Kan, son turda risk almayıp 365 bin TL’lik teklife "Varım" dedi. Kutusundan 250 bin TL çıkan yarışmacı, bankadan 115 bin TL fazla alarak adeta turnayı gözünden vurdu!
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- ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı Berna Kan, 365 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.
- Edirne'nin Keşan ilçesinden olan Berna Kan, yarışmada torunuyla gezmek için araç almak istediğini belirtti.
- Yarışmada 5 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutular peş peşe elendi.
- Berna Kan, geçmişte geçirdiği trafik kazasında emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını anlattı.
- Kan'ın kendi kutusunda 250 bin TL bulunduğu ortaya çıktı ve yarışmacı banka teklifini kabul ederek 115 bin TL fazla kazandı.
Ekranların sevilen ve heyecan dozu yüksek yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"un son bölümünde kelimenin tam anlamıyla nefesler tutuldu.
Esra Erol'un başarılı sunumuyla izleyici karşısına çıkan programa katılan Berna Kan, hem hayat hikayesiyle stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu hem de kutu açılışlarındaki büyük risklerle ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşattı. Yaşam öyküsünden satır başlarının ekrana taşındığı bölümde Kan, geçmişte ölümden döndüğü büyük trafik kazasını da ilk kez paylaştı.
HAYAT HİKAYESİ EKRAN BAŞINDAKİLERİ AĞLATTI
Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Berna Kan'ın çocukluk yıllarından bugününe uzanan yaşam öyküsü, programa özel hazırlanan bir kliple izleyicilere sunuldu.
Yarışmacı arkadaşlarından Berna Kan'a büyük destek
Küçük yaşlarda ailesinin bakkal dükkanında çalışan Kan'ın, noterlik mesleğinde geçen uzun yılları ve ailesine olan bağlılığı gözler önüne serildi.
Uzun çalışma hayatının ardından anne ve daha sonra anneanne olma mutluluğunu tadan Kan'ın, şimdilerde tiyatro ve folklor gibi sosyal faaliyetlerle hayata tutunduğu belirtildi. Yarışmadaki en büyük hayalinin ise torunuyla daha rahat gezebilmek için yeni bir araç satın almak olduğu ifade edildi.
Klip izlenirken gözyaşlarını tutamayan yarışmacı, "Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ne olursa olsun, iyi ya da kötü, bir nedeni vardır" diyerek kaderci ve samimi yaklaşımıyla takdir topladı.
"BİZİM EKİBİN ANASI GİBİYDİ"
Stüdyoda duygusal anların yaşandığı dakikalarda yarışmacı arkadaşı Yağmur söz alarak Berna Kan'a olan sevgisini dile getirdi. Kan'ın yarışmacılar arasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Yağmur, "Her sabah geldiğimizde 'Kahvaltı yaptın mı?' diye sorardı. Bizim ekibin anası gibiydi. Seninle içeceğimiz kahveleri çok özleyeceğim" sözleriyle stüdyodaki herkesi duygulandırdı.
MİLYONLUK KUTULARI PEŞ PEŞE ELEDİ
Berna Kan'ın hamleleriyle peş peşe açılan kutularda yüksek meblağlar elendi. İlk olarak Kan'ın seçimiyle açılan 12 numaralı kutudan yarışmanın en büyük ödülü olan 5 milyon TL çıktı.
Kutuyu açan yarışmacı Hilal büyük bir üzüntü yaşarken, metanetini koruyan Berna Kan, "Birimiz o 5 milyona çıkacaktı. Canımız sağ olsun" diyerek arkadaşına moral verdi. Bu şokun hemen ardından ilerleyen turlarda 2 milyon TL'lik ikinci büyük ödülün de açılması stüdyoda büyük şaşkınlık yarattı.
"EMNİYET KEMERİ HAYATIMI KURTARDI"
Yarışma esnasında hayatının dönüm noktası olan bir kazayı da paylaşan Berna Kan, emniyet kemerinin önemini kendi yaşadığı örnekle anlattı. Takla atan bir araçtan burnu bile kanamadan çıktığını belirten Kan, "Allah'tan emniyet kemerini takmışım. Aracım takla attı ama çok şükür bugün buradayım" dedi.
Bunun üzerine sunucu Esra Erol da trafik kurallarına uymanın ve emniyet kemeri takmanın hayati önemine vurgu yaparak ekran başındakilere mesaj gönderdi.
BANKANIN İLK TEKLİFİNİ REDDETTİ SONRA TURNAYI GÖZÜNDEN VURDU"
Büyük ödüllerin elenmesinin ardından üçüncü turun sonunda banka, Berna Kan'ın kutusu için 100 bin TL teklif etti. Esra Erol'un "Var mısın, yok musun?" sorusuna net bir şekilde "Yokuz" yanıtını veren yarışmacı, teklifi elinin tersiyle iterek oyununa devam etti.Var mısın Yok musun'da büyük risk: Devam etseydi ne kadar kazanacaktı?
Yarışmanın son turuna gelindiğinde ise banka teklifini yükselterek Berna Kan'a 365 bin TL önerdi. Kalan kutuların durumunu değerlendiren ve daha fazla risk almak istemeyen Kan, bu cazip teklife "Varım" diyerek yarışmayı sonlandırdı.
Berna Kan'ın yarışmadan çekilmesinin ardından önünde duran kendi kutusu açıldı. Eğer yarışmaya devam edip kutusunu açtırsaydı içinden 250 bin TL çıkacaktı. Bankanın mantıklı teklifini kabul ederek fazladan 115 bin TL kazanan Berna Kan, yarışmaya büyük bir sevinç ve güleryüzle veda etti.