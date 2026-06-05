Stüdyoda gözyaşları sel oldu, kutudan zafer çıktı: Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen gece!

Kan'ın kendi kutusunda 250 bin TL bulunduğu ortaya çıktı ve yarışmacı banka teklifini kabul ederek 115 bin TL fazla kazandı.

Yarışmada 5 milyon TL ve 2 milyon TL'lik kutular peş peşe elendi.

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı Berna Kan, 365 bin TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmadan ayrıldı.

Esra Erol'un başarılı sunumuyla izleyici karşısına çıkan programa katılan Berna Kan, hem hayat hikayesiyle stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu hem de kutu açılışlarındaki büyük risklerle ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşattı. Yaşam öyküsünden satır başlarının ekrana taşındığı bölümde Kan, geçmişte ölümden döndüğü büyük trafik kazasını da ilk kez paylaştı.

HAYAT HİKAYESİ EKRAN BAŞINDAKİLERİ AĞLATTI

Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya gelen Berna Kan'ın çocukluk yıllarından bugününe uzanan yaşam öyküsü, programa özel hazırlanan bir kliple izleyicilere sunuldu.

Yarışmacı arkadaşlarından Berna Kan'a büyük destek

Küçük yaşlarda ailesinin bakkal dükkanında çalışan Kan'ın, noterlik mesleğinde geçen uzun yılları ve ailesine olan bağlılığı gözler önüne serildi.

Uzun çalışma hayatının ardından anne ve daha sonra anneanne olma mutluluğunu tadan Kan'ın, şimdilerde tiyatro ve folklor gibi sosyal faaliyetlerle hayata tutunduğu belirtildi. Yarışmadaki en büyük hayalinin ise torunuyla daha rahat gezebilmek için yeni bir araç satın almak olduğu ifade edildi.

Klip izlenirken gözyaşlarını tutamayan yarışmacı, "Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Ne olursa olsun, iyi ya da kötü, bir nedeni vardır" diyerek kaderci ve samimi yaklaşımıyla takdir topladı.