Kılıçdaroğlu cephesinden Mansur Yavaş'a "şartlı" teklif: "Kire bulaşanlardan sıyrıl başımızın tacı ol" | Bomba: 1-2 aya aday açıklanır

Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kriz partideki güç odaklarını da derinden etkiledi. Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık makamına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu , "önce arınma ve hesaplaşma sonra sandık" mesajı verirken; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi rotayı "yeni partiye" kırdı.

Mansur Yavaş hem Özgür Özel'in koluna girdi hem de Kılıçdaroğlu ile uzlaşı zemini aradı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLUNA GİRDİ, KILIÇDAROĞLU'NA "ORTAK AKIL" DEDİ



Gelişen bu süreç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da pozisyon arayışına itti.

Yavaş, hem Kılıçdaroğlu'na "kişisel vefası" olduğunu belirtti hem de Güvenpark ve Anıtkabir'de Özgür Özel'in koluna girdi. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'na hakaret eden CHP'li isimlere karşın "ortak akıl" vurgusuyla uzlaşma zemini aradı.