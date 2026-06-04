Kılıçdaroğlu cephesinden Mansur Yavaş'a "şartlı" teklif: "Kire bulaşanlardan sıyrıl başımızın tacı ol" | Bomba: 1-2 aya aday açıklanır
CHP'deki "mutlak butlan" iklimi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı pozisyon arayışına itti. Anıtkabir'de Özgür Özel'in koluna giren Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na da "ortak akıl" vurgusuyla el uzattı. İşte bu uzlaşma zemininden "adaylık teklifi" doğdu... Kılıçdaroğlu cephesi, Mansur Yavaş'a "Kire bulaşanlardan sıyrıl gel adayımız ol" mesajı gönderdi. "Kılıçdaroğlu aday değil" diyen Gürsel Tekin "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacı" dedi. "Yeni parti" tartışmaları için ise "Ayrışacağız derlerse CHP adaysız kalmaz. Kemal Bey 1-2 aya adayı açıklarsa şaşırmayın" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kriz partideki güç odaklarını da derinden etkiledi.
Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık makamına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "önce arınma ve hesaplaşma sonra sandık" mesajı verirken; Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi rotayı "yeni partiye" kırdı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN KOLUNA GİRDİ, KILIÇDAROĞLU'NA "ORTAK AKIL" DEDİ
Gelişen bu süreç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da pozisyon arayışına itti.
Yavaş, hem Kılıçdaroğlu'na "kişisel vefası" olduğunu belirtti hem de Güvenpark ve Anıtkabir'de Özgür Özel'in koluna girdi. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'na hakaret eden CHP'li isimlere karşın "ortak akıl" vurgusuyla uzlaşma zemini aradı.
KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN MANSUR YAVAŞ'A ADAYLIK TEKLİFİ
Tüm bu yaşanların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Mansur Yavaş'a "Kire bulaşanlardan sıyrılırsan başımızın üstünde yerin var" mesajı gitti.
Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin açık açık "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak" dedi. Tekin, Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ı işaret edip "Başımızın üstünde yeri var" dedi.
"İnşallah ortak akılla karar veririz" diyen CHP'li Tekin, "Verilmezse elbette masada çok önemli bir iki isim var. Mansur Yavaş tabii ki şu anda bizim belediye başkanımız. Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş elbette bizim başımızın tacıdır. O konuda nasıl bir karar alınacak bilmiyorum" şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU BİR İKİ AYDA ADAYINI AÇIKLARSA ŞAŞIRMAYIN"
Mansur Yavaş'a "Ayrışacağız derse CHP adaysız kalmaz" uyarısında bulunan CHP'li Tekin şöyle konuştu:
Gidişatı hepimiz görüyoruz. Ama bu gidişatta kendinize çeki düzen vermeyecekseniz, Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir hesap yapmayacaksınız. "Efendim biz ayrışacağız" diyecekseniz Cumhuriyet Halk Partisi adaysız kalmaz! Ayrılık gayrılık olursa sayın Kılıçdaroğlu 1-2 ay içerisinde adayını açıklarsa şaşırmayın! Mansur Yavaş herkesin ortak kabulüdür. Hayır "biz ayrışacağız" derlerse adaysız kalmayız merak etmeyin.
MANSUR YAVAŞ KILIÇDAROĞLU'NU ARAYIP "BEN TARAF DEĞİLİM" DEDİ Mİ?
Öte yandan Mansur Yavaş'ın bayramın dördüncü günü Özgür Özel'in Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı iddia edildi.
Mezkur iddiayı köşesine taşıyan Nefes yazarı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'na yakın bir ismi kaynak vererek Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nu arayıp "Ben taraf değilim" dediğini anlattı.
Şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim "Yazma ama bir şey söyleyeyim, Mansur Bey mitingden sonra Kemal beyi aradı, oluşan sosyal konjonktür nedeniyle bu etkinliğe katılmak zorunda olduğunu söyleyerek 'ben bu konuda bir tarafta değilim, bilmenizi isterim' dedi" bilgisini verdi.
ABB'DEN JET HIZINDA YALANLAMA
Ancak Mansur Yavaş'tan jet hızında yalanlama geldi. CHP'li ABB'den yapılan açıklamada "Mansur Yavaş'ın Güvenpark mitingi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır. Bugün bir gazetenin yazarı tarafından köşesinde yer alan ifadelerin tamamı asılsızdır" denildi.