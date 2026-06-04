Sidny Lopes Cabral resmen Trabzonspor'da! İşte KAP'a bildirilen maliyeti

Kulüp ayrıca Ernest Muçi'yi açıkladı, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile de sözleşme imzalayacak.

23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları milli futbolcu Cabral, geçen sezon Estrela ve Benfica'da 28 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da bir transfer daha bitti. Resmi olarak Ernest Muçi'yi açıklayan ve Ruslan Malinovskyi ile Thierry Karadeniz ile de sözleşme imzalayacak bordo mavililer, Sidny Lopes Cabral'ı duyurdu.

Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda forma giyecek

7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Trabzonspor'dan KAP'a bildirilen açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüzle kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.