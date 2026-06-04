Sidny Lopes Cabral resmen Trabzonspor'da! İşte KAP'a bildirilen maliyeti
Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve İstanbul'a getirdiği Sidny Lopes Cabral'ın transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Yeşil Burun Adaları vatandaşı yıldız için ödenecek ücreti de açıkladı. Buna göre Fırtına, genç futolcu için Portekiz temsilcisine 3 taksitle 7 milyon euro ödemede bulunacak.
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- Trabzonspor, Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı 7 milyon Euro karşılığında 3 taksitle transfer etti.
- Benfica, futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transferinde elde edilecek bedelin yüzde 20'sini alacak.
- 23 yaşındaki Yeşil Burun Adaları milli futbolcu Cabral, geçen sezon Estrela ve Benfica'da 28 maçta 6 gol ve 6 asist yaptı.
- Trabzonspor, yeni transferini Avatar temalı bir tanıtım videosuyla duyurdu.
- Kulüp ayrıca Ernest Muçi'yi açıkladı, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile de sözleşme imzalayacak.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da bir transfer daha bitti. Resmi olarak Ernest Muçi'yi açıklayan ve Ruslan Malinovskyi ile Thierry Karadeniz ile de sözleşme imzalayacak bordo mavililer, Sidny Lopes Cabral'ı duyurdu.
7 MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor'dan KAP'a bildirilen açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüzle kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR, 3 (üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.
Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." denildi.
AVATAR TANITIMI!
Bordo mavililer, yeni genç yıldızını paylaştığı video ile duyurdu. Videoda Avatar temalı bir konu işlendi. Cabral, görüntülerin sonunda gülerek taraftarlara mesaj gönderdi.
🧬 Yazılacak hikayenin yeni kahramanı: 𝐒𝐢𝐝𝐧𝐲 𝐋𝐨𝐩𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐛𝐫𝐚𝐥! pic.twitter.com/ObTTFqIDBs— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 4, 2026
SIDNY LOPES CABRAL KİMDİR?
Sidny Lopes Cabral, 18 Eylül 2002 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde doğdu. 23 yaşında. Futbola da bu ülkede başladı. Şehrin takımlarından RKSV Spartaan 1920 Rotterdam'da kariyerinin ilk adımını attı. Sonrasında Feyenoord'a geçiş yaptı. Alt yapısından Twente'ye transfer yaptı. U19 takımına kadar yükseldi. İlk yurt dışı deneyimini ise Helsinborg ile yaşadı. Ancak burada da A takım seviyesinde çok şans bulamadı. Bu kez Almanya'nın yolunu tuttu. Önce Rot-Weiß Erfurt ardından da Vitoria Köln formaları giydi. 1.5 senelik deneyiminin ardından yeni durağı Portekiz oldu. Estrela prime dönemi oldu. Yarım sezonluk performansı Benfica'nın kapılarını açtı ancak Lizbon macerası kısa sürdü. Yine de olumlu izler bıraktı.
Kariyerinde çıktığı 140 karşılaşmada 12 gol atıp 24 de asist yapmayı başardı. Yeşil Burun Adaları adına 9 kez sahaya çıktı ve 2 kez ağları sarstı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Aşağı Ren bölgesinden takımların katılabildiği Mittelrhein Kupası'nı kazandı.
SIDNY LOPES CABRAL'IN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formaları giyen Sidny Lopes Cabral, 28 karşılaşmaya çıktı. 6 gol ve asist yaptı. 1833 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa 4 milyon euro.