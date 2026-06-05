CHP'deki mutlak butlan krizinde bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüşüyor: İhraç
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında yaşanan krizin yerini diyalog sürecine bıraktığı bildirildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in görüştüğünü iddia etti. Övür, "Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyi anlatılmış ki, Kemal Bey'e pek de itiraz etmemiş." ifadelerini kullandı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki kriz, gizli bir görüşmeyle yumuşama sürecine girdi.
- Kılıçdaroğlu, Özel'e parti içindeki sorunları ve son fezlekeyi detaylı bir şekilde anlattı.
- Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç ikilisi iki lider arasındaki yakınlaşmaya öncülük ediyor.
- İl başkanlıkları için yeni isimlerin geleceği ve gelecek hedeflerinin konuşulduğu belirtildi.
- Kılıçdaroğlu'nun genel başkan, Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adayı olması planlanıyor.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında yaşanan krizin yerini diyalog sürecine bıraktığı bildirildi.
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu ve Özel'in gizli bir görüşme yaptığını belirterek, "Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyi anlatılmış ki, Kemal Bey'e pek de itiraz etmemiş. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün 5 Haziran tarihli yazısı:
CHP içinde o kadar çok kavga, gürültü oldu ki, artık kullanılmayan, yıpranmayan siyasi kavram kalmadı. "Kılıçlar çekildi, bomba kulis, son düello, ipler koptu" gibi aklınıza gelen her kavram onlarca kez kullanıldı içi boşaltıldı. Siyaset tatsızlaştı. Geçmişte çok kullanılan "abi" formülleri de tükendiği için en ufak bir "diyalog" çabası bile artık inandırıcı gelmiyor.
Ortada absürt bir durum var; hem eski genel başkana "hain" diyorlar hem de dönüp aynı "hain" genel başkana "partiyi bölmeyin, buluşun" diye çağrı yapıyorlar.
Öfkeli CHP sosyolojisi daha çok "düşmanlığı" beslemesine rağmen bugünlerde "buluşun, birleşin" diyen çabalar da az değil ve öne çıkmış durumda. Bu işin öncülüğünü de ilginçtir, CHP'yi bugünlere sürükleyen 38'inci kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olmasını öneren ve çok isteyen Engin Altay ve Gürsel Erol ikilisiyle Ali Öztunç yapıyor.
Bu sürecin altından da bir "çapanoğlu" çıkar mı bilemem ama Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında mekik dokuyan bu üçlünün çabasıyla son günlerde bir yumuşama havası olduğu da çok açık. Bu üçlü mü sağladı yoksa başka bir kanal mı devreye girdi bilmiyorum ama önceki gece Ankara kulislerine -artık bomba demek de etkisini yitirdi- çarpıcı bir haber düştü. Meğer bu üçlü ekibin gelip gitmesi sadece kamuoyunu yeni sürece alıştırmak içinmiş, arka planda Kılıçdaroğlu Özgür Özel ciddi ciddi görüşüyormuş.
Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyi anlatılmış ki, Kemal Bey'e pek de itiraz etmemiş. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor. Tansiyonu düşürmek için iki tarafın da zamana ihtiyacı olduğu hatırlatan kulisçiler şu kaygıyı dile getirmekte ısrar ediyor:
"Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'le bir diyalog kurmasından en çok rahatsız olan eşi Selva Kılıçdaroğlu oldu... Yakın çevresi, Selva Kılıçdaroğlu'nun kendisini hasta eden o kurultay gününü, Özgür Özel'in vefasızlığını unutamadığını ve onu affetmeyeceğini söylüyor."
Bu görüşmede İstanbul'dan İzmir'e kadar il başkanlarının durumu da ele alınmış. Hatta İstanbul'a adı çok geçen Gürsel Tekin'in değil, daha genç bir ismin geleceği, İzmir'e ise daha önce belediye başkanı olan bir işadamının ya da eski gençlik kolları başkanı İrfan İnanç'ın getirileceği bile konuşulmuş.
Hedef de belirlenmiş: Kılıçdaroğlu genel başkan, Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı...
Namjoo'nun konserine Ankara'dan yasak!
24 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı