CHP'deki mutlak butlan krizinde bomba kulis! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüşüyor: İhraç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)



Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Kılıçdaroğlu ve Özel'in gizli bir görüşme yaptığını belirterek, "Anlatılanlara göre Özgür Özel'e ekibinin nelere karıştığı, CHP'yi nasıl bir tehlikenin beklediği, son fezlekenin ciddiyeti iyi anlatılmış ki, Kemal Bey'e pek de itiraz etmemiş. Bazı ihraçlara bile sesini çıkarmayacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.



İşte Övür'ün 5 Haziran tarihli yazısı:

CHP içinde o kadar çok kavga, gürültü oldu ki, artık kullanılmayan, yıpranmayan siyasi kavram kalmadı. "Kılıçlar çekildi, bomba kulis, son düello, ipler koptu" gibi aklınıza gelen her kavram onlarca kez kullanıldı içi boşaltıldı. Siyaset tatsızlaştı. Geçmişte çok kullanılan "abi" formülleri de tükendiği için en ufak bir "diyalog" çabası bile artık inandırıcı gelmiyor.