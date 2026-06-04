Fenerbahçe'nin ilk yerli transferi belli oldu! Milli futbolcuya seçim öncesi teklif
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin efsane başkanının, A Milli Takım'ın tecrübeli sağ beki Zeki Çelik için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Hızlı Özet Göster
- Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, bonservisini eline alan milli futbolcu Zeki Çelik'e resmi teklif sundu ve 3 yıllık sözleşme planlanıyor.
- Fenerbahçe'nin mevcut sağ bek Nelson Semedo ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve Zeki Çelik'in yerli takviye olarak öne çıktığı belirtildi.
- 29 yaşındaki Zeki Çelik'in transferi için Juventus ve Marsilya da yarışta yer alıyor.
- Zeki Çelik geçen sezon 45 maçta 1 gol ve 4 asist kaydetti.
- Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın gündemindeki isimlerden biri de milli futbolcu Zeki Çelik oldu.
HEDEFTE ZEKİ ÇELİK VAR
Savunma hattını yerli ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek isteyen Aziz Yıldırım'ın, Zeki Çelik transferi için harekete geçtiği belirtildi.
29 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe'nin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.
RESMİ TEKLİF SUNULDU
İddialara göre Aziz Yıldırım cephesi, bonservisini eline alan Zeki Çelik'e resmi teklif yaptı. Tecrübeli futbolcunun gelen teklifleri değerlendirme sürecinde olduğu ve kararını kısa süre içerisinde vermesinin beklendiği aktarıldı.
3 YILLIK SÖZLEŞME PLANI
Sarı-lacivertli yönetimin seçimi kazanması halinde milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin mevcut sağ bek rotasyonunda değişime gitmek istediği ve bu nedenle Zeki Çelik transferine büyük önem verdiği belirtiliyor.
SEMEDO İLE DEVAM EDİLMEYECEK İDDİASI
Haberde, Fenerbahçe'nin mevcut sağ beki Nelson Semedo ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bu nedenle yerli oyuncu havuzunu güçlendirecek bir hamle olarak Zeki Çelik'in öne çıktığı kaydedildi.
DEV RAKİPLER DE TAKİPTE
Milli futbolcunun talipleri yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. İddialara göre Juventus ve Marsilya da Zeki Çelik'in durumunu yakından takip ediyor. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırıyor.
45 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Geride kalan sezonda forma giydiği 45 resmi karşılaşmada görev alan Zeki Çelik, takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Hem savunmadaki istikrarı hem de hücuma verdiği destekle dikkat çeken milli futbolcu, Avrupa'da da ilgi görmeye devam ediyor.
İLK YERLİ TAKVİYE OLABİLİR
Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde savunma hattına yapılacak ilk yerli transferlerden birinin Zeki Çelik olması bekleniyor. Milli futbolcunun önümüzdeki günlerde kariyerine ilişkin kararını vermesi beklenirken, Fenerbahçe cephesinin transferde ısrarcı olduğu belirtiliyor.