Fenerbahçe'nin ilk yerli transferi belli oldu! Milli futbolcuya seçim öncesi teklif

Zeki Çelik Roma'dan ayrılabilir 3 YILLIK SÖZLEŞME PLANI Sarı-lacivertli yönetimin seçimi kazanması halinde milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin mevcut sağ bek rotasyonunda değişime gitmek istediği ve bu nedenle Zeki Çelik transferine büyük önem verdiği belirtiliyor.

Zeki Çelik'in Roma'da kalma ihtimali de yüksek SEMEDO İLE DEVAM EDİLMEYECEK İDDİASI Haberde, Fenerbahçe'nin mevcut sağ beki Nelson Semedo ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmediği ifade edildi. Bu nedenle yerli oyuncu havuzunu güçlendirecek bir hamle olarak Zeki Çelik'in öne çıktığı kaydedildi.

Zeki Çelik'in adı Galatasaray ile de anılıyor DEV RAKİPLER DE TAKİPTE Milli futbolcunun talipleri yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. İddialara göre Juventus ve Marsilya da Zeki Çelik'in durumunu yakından takip ediyor. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırıyor.