Beşiktaş'a dünya şampiyonu yıldız! Kartal transfer için gemileri yaktı
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Inter forması giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli futbolcu için şartlarını zorlamaya hazır olduğu belirtildi.
Hızlı Özet Göster
- Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliği sona erdi ve transfer çalışmaları hız kazandı.
- Beşiktaş, Inter forması giyen Benjamin Pavard'ı transfer hedefi olarak belirledi.
- 30 yaşındaki Fransız futbolcu Benjamin Pavard, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabiliyor.
- Pavard'ın yıllık maaşı 5 milyon euro seviyesinde ve Beşiktaş bu maliyeti karşılamaya hazır.
- Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın transferi için Beşiktaş'ın görüşmeler yapması gerekiyor.
Beşiktaş'ta teknik direktör belirsizliğinin sona ermesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, yeni sezonda şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmak için Avrupa'nın önemli isimleriyle temaslarını sürdürüyor.
GÜNDEMDE BENJAMIN PAVARD VAR
İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın son hedefi Benjamin Pavard oldu. Corriere dello Sport'un haberinde siyah-beyazlıların, Inter forması giyen tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
HEM STOPER HEM SAĞ BEK
30 yaşındaki Fransız futbolcu savunmanın birçok bölgesinde görev yapabiliyor. Asıl mevkisi stoper olan Pavard, sağ bekte de yüksek seviyede performans gösterebiliyor. Bu özelliği nedeniyle teknik heyetin oyuncuya olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.
MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberde yer alan bilgilere göre Pavard'ın yıllık maaşı yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Beşiktaş yönetiminin bu maliyeti karşılayabilecek bir planlama yaptığı ve transfer için şartlarını zorlamaya hazır olduğu öne sürüldü.
INTER İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız futbolcunun transferinin kolay olmayacağı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların olası bir transfer için hem oyuncu tarafıyla hem de İtalyan kulübüyle görüşmeler gerçekleştirmesi gerekecek.
AVRUPA'NIN EN TECRÜBELİ SAVUNMACILARINDAN
Kariyerinde Lille, Stuttgart, Bayern Münih ve Inter formalarını giyen Pavard, dünya futbolunun önemli savunmacıları arasında gösteriliyor. Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, uluslararası düzeyde de büyük tecrübeye sahip.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Haberde yer alan bilgilere göre Pavard geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirdi. Fransız futbolcu sezon boyunca 38 resmi karşılaşmada görev alırken 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi.