Beşiktaş'a dünya şampiyonu yıldız! Kartal transfer için gemileri yaktı

Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavard'ın transferi için Beşiktaş'ın görüşmeler yapması gerekiyor.

Pavard'ın yıllık maaşı 5 milyon euro seviyesinde ve Beşiktaş bu maliyeti karşılamaya hazır.

30 yaşındaki Fransız futbolcu Benjamin Pavard, hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabiliyor.

30 yaşındaki Fransız futbolcu savunmanın birçok bölgesinde görev yapabiliyor. Asıl mevkisi stoper olan Pavard, sağ bekte de yüksek seviyede performans gösterebiliyor. Bu özelliği nedeniyle teknik heyetin oyuncuya olumlu rapor verdiği ifade ediliyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş'ın son hedefi Benjamin Pavard oldu. Corriere dello Sport'un haberinde siyah-beyazlıların, Inter forması giyen tecrübeli savunmacının durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Benjamin Pavard stoperde de oynayabiliyor

MAAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Pavard'ın yıllık maaşı yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

Beşiktaş yönetiminin bu maliyeti karşılayabilecek bir planlama yaptığı ve transfer için şartlarını zorlamaya hazır olduğu öne sürüldü.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Fransız futbolcunun transferinin kolay olmayacağı belirtiliyor. Siyah-beyazlıların olası bir transfer için hem oyuncu tarafıyla hem de İtalyan kulübüyle görüşmeler gerçekleştirmesi gerekecek.