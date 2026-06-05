Meteoroloji'den 5 ile sarı kodlu uyarı: Yaz sıcağında gök gürültülü sağanak

Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği ve önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar çevresi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Bilecik, Bursa'nın doğu kesimleri, Kütahya'nın kuzeyi, Eskişehir'in batısı ve Ankara'nın güney ve batı ilçeleri için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Meteoroloji verilerine göre yurdun geniş bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İçişleri Bakanlığı'nın sarı kodla uyardığı 5 ilde yağışların yerel olarak kuvvet kazanabileceği belirtilirken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda 5 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uyarı kapsamındaki illerin yer aldığı Türkiye haritası da kamuoyuyla paylaşıldı.

Tahminlere göre Bilecik genelinde, Bursa'nın doğu kesimlerinde, Kütahya'nın kuzeyinde ve Eskişehir'in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında etkisini artırabilecek kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul dışında kalan iller, Ege Bölgesi'nde Muğla hariç birçok nokta, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'de Toroslar çevresi, İç Anadolu Bölgesi'nde Karaman dışında kalan alanlar ile Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde de yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini ve önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmediğini bildirdi. Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gün içerisinde bulutluluğun azalması bekleniyor, 29 derece.

İzmir: Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 32 derece.

Bursa: Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 31 derece.

Adana: İç kesimlerinde öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, 30 derece.

Antalya: İç bölgelerinde öğle saatlerinde yağış görülebilir, 26 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilerleyen saatlerde az bulutlu, 25 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, 25 derece.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gün içinde bulutların azalması bekleniyor, 23 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, daha sonra az bulutlu, 34 derece.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji