Vincenzo Italiano'dan onay çıktı! Beşiktaş'ın ilk transferi İtalya'dan

Beşiktaş, kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure ve Jota Silva'nın yerine takviye yapma kararı aldı.

Lauriente, Sassuolo ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmeli ve geçen sezon 39 maçta 7 gol, 9 asist yaptı.