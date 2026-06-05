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Vincenzo Italiano'dan onay çıktı! Beşiktaş'ın ilk transferi İtalya'dan

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazandı. Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano’yu getiren siyah-beyazlılarda, transfer çalışmalarında rota sol kanada çevrildi. İtalyan çalıştırıcı, Armand Lauriente'nin alınmasına onay verdi.

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Vincenzo Italiano'dan onay çıktı! Beşiktaş'ın ilk transferi İtalya'dan
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  • Beşiktaş, kiralık sözleşmeleri sona eren El Bilal Toure ve Jota Silva'nın yerine takviye yapma kararı aldı.
  • Beşiktaş, Sassuolo'dan Armand Lauriente'yi transfer gündemine aldı.
  • Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Lauriente transferine onay verdi.
  • Lauriente, Sassuolo ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmeli ve geçen sezon 39 maçta 7 gol, 9 asist yaptı.

Yönetim, El Bilal Toure ve Jota Silva'nın kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.

Vincenzo Italiano'dan onay çıktı! Beşiktaş'ın ilk transferi İtalya'dan-2

KARTAL'IN RADARINDA LAURIENTE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Fransız yıldız için girişimlere başladığı belirtildi.

Armand Lauriente kontratını uzattıArmand Lauriente kontratını uzattı

ITALIANO'DAN ONAY

Haberde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olan Vincenzo Italiano'nun da Lauriente transferine sıcak baktığı ve oyuncunun performansını beğendiği ifade edildi. Bu gelişmeyle birlikte transferin teknik heyet onayından geçtiği aktarıldı.

Armand Lauriente 7 gol ve 9 asist yaptıArmand Lauriente 7 gol ve 9 asist yaptı

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Sassuolo ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 39 maçta görev aldı. Lauriente bu süreçte 7 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

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