Beşiktaş’ta sır ölüm! Azerbaycanlı STK yöneticisi odasında ölü bulundu
İstanbul’a uluslararası konferans için gelen Azerbaycanlı STK yöneticisi Rovshan Muradov, Beşiktaş’taki lüks otelde yatağında cansız bulundu. Odada darp ya da boğuşma izine rastlanmazken, ölüm nedeni Adli Tıp incelemesiyle netleşecek.
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- Azerbaycan vatandaşı ve bir STK'da Genel Sekreter olarak görev yapan Rovshan Muradov, İstanbul'da katılacağı uluslararası konferans öncesinde otelde ölü bulundu.
- Muradov'dan haber alamayan yakınları ve konferans organizasyonu görevlilerinin ihbarı üzerine otel görevlileri odaya girerek cesedi yatakta hareketsiz halde tespit etti.
- İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadı.
- Güvenlik kamera görüntülerinde odaya girip çıkan şüpheli herhangi bir kişiye rastlanmadığı belirlendi.
- Muradov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Bir sivil toplum kuruluşunda Genel Sekreter olarak görev yapan Azerbaycan vatandaşı Rovshan Muradov, katılacağı uluslararası konferans nedeniyle İstanbul'a geldi.
Konferans öncesinde otele yerleşen Muradov'dan bir süre haber alamayan yakınları ve konferans organizasyonunda görevli kişiler, durumu otel yönetimine bildirdi.
ODAYA GİREN GÖREVLİLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
İhbar üzerine Muradov'un kaldığı odaya giren otel görevlileri, Azerbaycanlı STK yöneticisi yatağında hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rovshan Muradov'un hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS OTEL ODASINDA İNCELEME YAPTI
Olayın ardından polis ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradov'un kaldığı odada detaylı çalışma yaptı.
Ekipler, oda ve çevresinde inceleme gerçekleştirerek ölüm nedenine ilişkin delil topladı.
DARP YA DA BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI
İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.
Güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği, görüntülerde odaya girip çıkan şüpheli herhangi bir kişiye rastlanmadığı belirtildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Azerbaycanlı STK yöneticisinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Muradov'un ölüm nedeni, burada yapılacak otopsi ve alınacak numuneler üzerinde gerçekleştirilecek incelemelerin ardından netlik kazanacak.