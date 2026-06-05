Beşiktaş’ta sır ölüm! Azerbaycanlı STK yöneticisi odasında ölü bulundu

DARP YA DA BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADI

İlk incelemelerde Muradov'un vücudunda herhangi bir yara, darp ya da boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin de incelendiği, görüntülerde odaya girip çıkan şüpheli herhangi bir kişiye rastlanmadığı belirtildi.