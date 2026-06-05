Haziran 2026 kira artış oranı bugün açıklanıyor: TEFE-TÜFE ile ev ve iş yeri kira zammı hesaplama örneği
Haziran ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verilerine çevirdi. 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da duyurulacak rakamlarla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşecek.
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- TÜİK'in 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileriyle haziran 2026 dönemi kira artış tavanı belirlenecek.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre uzmanlar mayıs ayı aylık enflasyonunun yüzde 1,89 olacağını öngördü.
- Nisan ayı verilerine göre hesaplanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşti.
- 25 bin TL olan bir kirada yüzde 32,43 artış uygulanması durumunda yeni kira bedeli 33.107 TL olacak.
- Kira artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınarak hesaplanıyor.
Özellikle son dönemde enflasyondaki değişimlerin kira bedellerine doğrudan yansıması nedeniyle, ev sahipleri ve kiracılar yeni dönemde uygulanacak zam oranını yakından takip ediyor. Kira artışında temel kriter olan 12 aylık TÜFE ortalaması, mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yeniden hesaplanacak. İşte 25.000 TL olan mevcut kiranın hesaplama örneği…
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran 2026 dönemine ilişkin kira artış tavanı, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından belli olacak. Verilerin 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklanması beklenirken, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı da aynı anda ortaya çıkacak.
PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, kira artış oranına ilişkin ilk ipuçlarını verdi. Ankete katılan uzmanlar, mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,89 seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü. Söz konusu tahminler, kira artış tavanının şekillenmesinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
SON AÇIKLANAN VERİLERDE ORAN NE KADARDI?
Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre hesaplanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyordu. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın güncellenmesi bekleniyor.
KİRA ARTIŞ HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedelinin 25 bin TL olduğu bir örnekte, yüzde 32,43 oranında zam uygulanması halinde:
Mevcut kira: 25.000 TL
Artış oranı: %32,43
Zam tutarı: 8.107 TL
Yeni kira bedeli: 33.107 TL
Kesin kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.