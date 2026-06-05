SON AÇIKLANAN VERİLERDE ORAN NE KADARDI?

Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre hesaplanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı yüzde 32,43 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek azami artış sınırı olarak dikkate alınıyordu. Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte bu oranın güncellenmesi bekleniyor.