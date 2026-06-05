Narin Güran cinayeti sanığı Nevzat Bahtiyar’ın akrabaları birbirine girdi! 6 yaralı

Kavgaya karışan her iki aileden bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar dahil 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 tarihinde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve günler sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran. (Fotoğraflar DHA, AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Küçük kızın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden ve yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi ile eşinin akrabaları arasında Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik çıktı. Sosyal medyadaki karşılıklı suçlamalarla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek adeta meydan savaşına dönüştü.

KAFASINA SİLAH DİPCİĞİYLE VURULDU

Sözlü gerginliğin tırmanmasıyla iki grup yanlarında getirdikleri taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kısa sürede büyüyen şiddetli kavgada Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar ile birlikte her iki aileden toplam 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın seyrine ilişkin bilgi veren A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Mustafa Bahtiyar'ın kafasına silah dipçiğiyle vurulduğunu, ayrıca göğsüne aldığı parke taşı darbesiyle yaralandığını aktardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı Mustafa Bahtiyar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.