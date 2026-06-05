Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 5 Haziran 2026 tarihli yayını, akılalmaz bir dolandırıcılık iddiasına sahne oldu. Denizli'den programa katılan 60 yaşındaki, iki çocuk annesi Safet Payir, iki yıl arayla sosyal medya üzerinden tanıştığı iki farklı erkek tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek adaletin tecelli etmesini istedi. Yıllarca hasta ve çocuk bakarak yaptığı birikimlerin elinden uçup gittiğini belirten acılı kadın, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.