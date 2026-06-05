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"Ölmüş kocanın hatırı varsa..." Müge Anlı’da akılalmaz olay: Evlilik vaadiyle 7 milyon lira kaptıran 60 yaşındaki kadının dramı

atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Haziran 2026 tarihli yayınına, 60 yaşındaki Safet Payir'in dramı damga vurdu. Instagram üzerinden tanıştığı ve evlilik vaadiyle kandırıldığı iki dolandırıcının tuzağına düşen Payir, tüm birikimini kaybetti. 13 yıl önce eşini toprağa veren 2 çocuk annesi Safet Hanım'ın başından geçenler herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi:
Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın atv ekranlarında yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının 5 Haziran 2026 tarihli yayını, akılalmaz bir dolandırıcılık iddiasına sahne oldu. Denizli'den programa katılan 60 yaşındaki, iki çocuk annesi Safet Payir, iki yıl arayla sosyal medya üzerinden tanıştığı iki farklı erkek tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek adaletin tecelli etmesini istedi. Yıllarca hasta ve çocuk bakarak yaptığı birikimlerin elinden uçup gittiğini belirten acılı kadın, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

İLK TUZAK "ERZURUMLU ABDÜLBAKİ"DEN: 14 ŞUBAT'TA GELİP BANKALARI BOŞALTTI

Safet Payir'in iddiasına göre, kendisini peyderpey tuzağa düşüren ilk isim, Instagram üzerinden tanıştığı kendisinden 27 yaş küçük Erzurumlu Abdülbaki Sercan (38) oldu. İlişkilerinin başlangıcında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Denizli'ye gelen şahıs, sabaha karşı ulaştığı evden sabah saat 07.00'de Safet Hanım'ı alarak bankalara götürdü. Burada talihsiz kadının adına 3 farklı bankadan hesap açtıran Abdülbaki Sercan, telefona gelen onay kodlarını ve şifreleri alarak paraları kendi hesabına aktardı.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Safet Hanım, 2 yıl boyunca "Kimsem yok, yetim büyüdüm, bel fıtığı ameliyatı olacağım" diyerek duygu sömürüsü yapan şahsı hayatında sadece bir kez, yaklaşık 8-10 saatliğine çarşıda gördü.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Bu süreçte kandırılmaya devam eden talihsiz kadın; elden ve banka yoluyla ziynet eşyalarını, farklı gramajlardaki çok sayıda bileziğini, künye takımını, çeyrek ve tam altınları ile 2.100 Euro'sunu bu şahsa kaptırdı. Kaptırılan bu birikimlerin günümüzdeki değerinin 5.500.000 TL'yi bulduğu ve bu miktarla Denizli'de rahatlıkla bir ev alınabileceği stüdyoda vurgulandı.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

BORÇ ÜSTÜNE BORÇ YAPIP DOLANDIRICIYA GÖNDERDİ

Yaklaşık iki yıl (2023-2025 arası) süren bu ilk dolandırıcılık sürecinde Abdülbaki Sercan, "ciğerimin yarısı alındı, babamın evi var amcalarımdan kurtaracağım" gibi yalanlarla Safet Hanım'ı kandırmaya devam etti. Safet Hanım ise borçlarını ödeyebilmek amacıyla komşusundan ödünç altın aldı, kendi yüzük ve küpelerini bozdurdu, hatta halasının kızından "diş yaptıracağım" yalanıyla 1.400 Euro borç alıp şahsa gönderdi.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

En sonunda telefonlarını kapatıp ortadan kaybolan şahsın mesajlarında, "Aşkım ya bul şunu ne olursun kulun kölen olayım... Ölmüş kocanın azıcık hatırı varsa..." şeklinde ifadeler kullanarak vicdan sömürüsü yaptığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

TARLAYA İCRA GELDİ

Dolandırıcılık sebebiyle Safet Hanım'ın 2 dönümlük tarlasına icra gelirken, tarlayı oğlu borcu üstlenerek icradan kurtarabildi. Mağdur kadın, 3 Mart tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

İKİNCİ PERDE: "AMERİKA'DA TAKSİCİYİM" DİYEN MUSTAFA DUYGU

İlk olayın şokunu atlatamayan Safet Payir, Aralık 2025'te Instagram üzerinden bu kez kendisini Amerika'da yaşayan 53-54 yaşlarında bir taksi şoförü olarak tanıtan Mustafa Duygu isimli bir başka şahısla iletişime geçti. Amerika'dan Denizli'ye gelen ve sadece 1 gece kalan şahıs, "Türk param yok, çocuklara para vereceğim" diyerek ilk başta 2.000 TL istedi.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Ardından Safet Hanım'a dolar hesabı açtırıp, "Sana Amerika'dan dolar gelecek, ben bu parayı götüreyim sen gelen dolardan bozdurursun" vaadiyle kadını kandırdı. Safet Hanım bu ikinci şahsa da parça parça olmak üzere 55.000 TL Türk parası, kızından aldığı 1.095 Euro'yu ve borç ödemek için biriktirdiği 80 Euro'yu kaptırdı.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Mustafa Duygu isimli şahsın, son olarak Kurban Bayramı öncesinde "çiftçi kredisi çekeceğim ama sigorta parası eksik" diyerek yeni bir hamle yaptığı anlaşıldı. Cebindeki parayı tahmin edip "9.000 TL eksik" diyen şahsa güvenen talihsiz kadın, doğalgaz faturasını bile yatırmayarak maaşından kalan son 9.000 TL'sini de gönderdi ve bayramda çocuklarına harçlık dahi veremeyecek duruma düştü.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Şahsın "145.000 TL olarak geri yollayacağım" vaadi sonrasında ortadan kaybolduğu, Safet Hanım'ın "savcılığa vereceğim" mesajı üzerine ise dün "Yazık, onu da mı ettin?" şeklinde sitemkar bir cevap yazdığı öğrenildi.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

SOSYAL MEDYA FOTOĞRAFLARI VE YAPAY ZEKA DETAYI

Programda şahısların Safet Hanım'ı nasıl bulduğu tartışılırken, mağdur kadın Instagram fotoğraflarında bileziklerinin göründüğünü ifade etti. Ayrıca Safet Hanım'ın telefon galerisinde yapay zeka (AI) ile yapılmış ve düzenlenmiş fotoğraflar tespit edildi. Müge Anlı bu durumun şantaj amaçlı kullanılıp kullanılmadığını sorguladı; ancak Safet Hanım fotoğrafları karşı tarafa göndermediğini, kendisine şantaj yapılmadığını, tamamen saflığına ve şeytana uyarak paraları verdiğini iddia etti.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Müge Anlı ise yapay zeka uygulamalarının ve bu tarz fotoğrafların gelecekte çok daha büyük olaylara ve baş belalarına yol açacağı konusunda genel bir uyarıda bulundu.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

Şüphelilerin aslında Türkiye'de olabileceğini belirten ve ekranlardan Abdülbaki Sercan ile Mustafa Duygu'ya paraları geri getirmeleri çağrısında bulunan Müge Anlı, şüphelilere "Erkek neslinin yüz karalarısınız" diyerek tepki gösterirken; Safet Hanım, "Ben kaldırıldım, ödeyin benim paramı, ben onu ellerimle kazandım" diyerek feryat etti.

Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

MERAK EDİLENLER

Safet Payir kimdir ve Müge Anlı programına neden katıldı?

Safet Payir, Denizli'den programa katılan 60 yaşında bir mağdurdur. Sosyal medya üzerinden tanıştığı iki farklı kişi tarafından evlilik vaadiyle toplamda 7 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı'dan yardım istemiştir.

İlk dolandırıcı Abdülbaki Sercan paraları nasıl ele geçirdi?

Abdülbaki Sercan, Denizli'ye gelerek Safet Hanım adına bankalardan hesap açtırmış ve telefona gelen onay kodları ile şifreleri alarak tüm birikimleri kendi hesabına aktarmıştır.

İkinci şüpheli Mustafa Duygu mağdur kadını nasıl kandırdı?

Kendisini Amerika'da taksi şoförü olarak tanıtan Mustafa Duygu, "Sana Amerika'dan dolar gelecek" vaadiyle Safet Hanım'dan Türk lirası ve Euro cinsinden paralar almış, son olarak bayram öncesi "çiftçi kredisi sigortası" bahanesiyle maaşından gelen son parayı da elinden almıştır.

(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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