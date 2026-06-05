Müge Anlı’da Safet Payir olayı: 2 yıl arayla 2 farklı dolandırıcılık

"Ölmüş kocanın hatırı varsa..." Müge Anlı’da akılalmaz olay: Evlilik vaadiyle 7 milyon lira kaptıran 60 yaşındaki kadının dramı
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 5 Haziran 2026 tarihli yayınına, 60 yaşındaki Safet Payir'in dramı damga vurdu. Instagram üzerinden tanıştığı ve evlilik vaadiyle kandırıldığı iki dolandırıcının tuzağına düşen Payir, tüm birikimini kaybetti. 13 yıl önce eşini toprağa veren 2 çocuk annesi Safet Hanım'ın başından geçenler herkesi şoke etti.
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