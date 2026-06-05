Bakan Bayraktar: "Gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz"

SIFIR ATIK BİR MARKA Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'ni ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık hareketi, bugün önemli bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştü. Bugün dünya çok ciddi bir enerji ve iklim kriziyle karşı karşıya. Böyle bir dönemde enerjiyi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak artık bir tercih değil; zorunluluktur.

Enerjiyi verimli kullanmanın ve atıkları ekonomiye kazandırmanın giderek daha da önem kazandığı bu süreçte, Sıfır Atık Festivali de çok önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Ayrıca Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğini ve Sıfır Atık anlayışını vatandaşlarımızla ve özellikle gençlerimizle paylaşabileceğimiz çok kıymetli bir platform oldu. Sıfır Atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.