Yunanistan ordusunda dönüm noktası: İlk gönüllü kadın askerler kışlaya girdi!
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin personel kapasitesini güçlendirmek ve askeri yapıyı çeşitlendirmek amacıyla başlattığı tarihi uygulama kapsamında, yaşları 20 ile 26 arasında değişen 72 gönüllü kadın asker Kara Kuvvetleri bünyesinde resmen göreve başlarken; erkek askerlerle aynı fahiş fiziki eğitimlere tabi tutulacak kadın birliğinin 26 Haziran'da yemin ederek sahaya ineceği bildirildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya