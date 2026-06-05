BEKİR HAZAR

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Savaş Ay ve Can Tanrıyar yıllar önce beni yemeğe davet etti. Arnavutköy'deki balıkçıdan içeri girdiğimde yanlarında bir kişi daha oturuyordu.O Reha Muhtar'dı. Ekibi dağılmış, ertesi gün haber bültenini çıkaramayacak duruma gelmişti. Savaş ve Can beni tuzağa düşürerek Reha'nın karşısına oturttu.Gece geç saatlere kadar beni Show Haber'de işe başlamam için üçü büyük çaba harcadı. Ertesi gün kendimi Haber Müdürü olarak Reha'nın yanında buldum. İlk günü asla unutmuyorum. Odasında sohbet ederken, diğer haber müdürü Ulvi Yanardağ'ı davet etti. "" dedi.İlginç bir adamdı Reha. 6 yıl çalıştık. Tek ideolojisi reytingdi. Her gün haber bitiminde kanala gelen telefonları rapor halinde alır, gelen küfürler 800'ün altına düşerse "" derdi. Nitekim de öyle olurdu. Haber merkezini her ideolojiden, hatta fraksiyonlardan kişilerden kurmuştu. PKK sempatizanı bile vardı. O yıllar 28 Şubat dönemiydi. "" yaygarası ile muhafazakarlara büyük baskı vardı. Medya da neredeyse top yekün bu yaygaranın borazanı olmuştu. Nakşibendi cemaatlerin yerden yere vurulduğu dönemde, ana haber bülteninde 15 dakika Şah-ı Nakşibendi Hazretlerinin ne kadar büyük bir evliya olduğunu haber yaptırıp yayınlatacak kadar enteresan bir kimlikti.Bir gün masasındaki gazeteyi bana uzattı. Yaşar Nuri Öztürk'ün Star Gazetesi'nde tam sayfa yazısı vardı. "" diye yazmıştı Yaşar Nuri. Reha "" dedi.Ona "" dedim. "Bu müthiş bir açıklama. Ben bunu" dedi. Bir saat boyunca haber bülteni içinde "" diye alt yazı geçti. Haberin sonunda da "" diyerek yerden yerden vurdu.Bir yaz mevsiminde Atina'ya tatile giderken "" dedi. Her gün birinci haber olarak yayınlandı. Erdoğan AK Parti'yi kurduğunda kanallar tavırlıydı. Programlarına almıyordu.Ateş Hattı programına davet etti. Erdoğan kabul etti. Ancak stüdyodaki seyirciler konusunda anlaşmazlık çıkınca son dakikada gelmekten vazgeçti. Reha, programı devirip bu defa Erdoğan'ı ağır eleştirenlerle stüdyoyu doldurup aleyhinde program yaptı. "" diyerek.3 dil biliyordu. Alman basın enstitüsü Türkiye'de araştırma yapmış ve "İleride büyük gazeteci olurlar" diye belirlediği Ufuk Güldemir ile birlikte Reha'yı da alıp bursla okutmuştu. Milliyet gazetesinde yıllarca dış politika üzerine diplomasi makaleleri yazdı. Türkiye'ye dönünce "" dedi. Şova karar verip, ""yı, "" sorusunu bile reyting aşkına planlı olarak söyledi. 6 yıl dizileri bile geçip reytinglerde her gün birinciliği aldı. Boğaz'da yalı alıp patronlara komşu oldu. Son döneminde yalıyı 27 milyon dolara satmaya çalıştı. "" diyordu. Satamadan vefat etti.Birgün Mahsun Kırmızıgül ile birlikte Diyarbakır stadındaki konsere elele girip "" şarkısını birlikte söyleyeceklerini açıkladı." diye sordu. Uçuktu. "" cevabını verdim. "" deyip vazgeçti. Hastaneye Caner Erdem onu 3 saat uğraşarak zorla ikna ederek yatırdı. Doktorlar "" diyordu. Bundan haberi yoktu. Son dönem "" diye takıntıları vardı. Kendine ait doğrularıyla, eğrileriyle bu dünyadan yalnız olarak uçup gitti.