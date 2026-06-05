Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ilk kadın gönüllü askerleri bugün bünyesine kattı. 20-26 yaş arasındaki kadınlar gerekli askeri yeterlilik standartlarını karşılamaları ve sabıka kayıtlarının olmaması koşuluyla gönüllü askerliğe başladı.

Yunanistan'da ilk gönüllü kadın askerler kışlaya girdi!

KADINLAR DA ASKERE BAŞLADI

Yunan basını kadınlar için gönüllü askerlik hizmetinin başlatılmasının, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etmek, hazırlık seviyesini iyileştirmek ve personel alımını, görevde kalmasını güçlendirmek için daha geniş kapsamlı reformları hızlandırdığı bir döneme geldiğine dikkat çekerken asıl mesele ise İsrail-Yunanistan iş birliği.

Bu hafta başlayan alımlar 5 Haziran'a kadar devam edecek ve kadınlar Yunanistan'ın güney-orta kesiminde yer alan Lamia kenti yakınlarındaki bir askeri üste eğitim görecekler.



Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis Lamia'daki tanıtım törenine bizzat katılarak göreve başlayan kadınları tebrik etti. Yeni askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla düzenlenecek.

BU NEYİN HAZIRLIĞI?

Kadınların askere alınması Yunanistan'da bir reform olarak yansıtılmaya çalışılsa da arka plandaki savaş hazırlıklarını görmek zor değil. Son dönemde İsrail ile peş peşe askeri anlaşmalar imzalayan Yunanistan açıkça savaş hazırlığı yapıyor.