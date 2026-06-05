Yunanistan'da kadınlar askere alındı! Arkasında savaş hazırlığı mı var? İsrail'in vekaleti Doğu Akdeniz'de çatışmanın tetikçisi
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ilk kez kadın gönüllüleri bünyesine kattı. 20-26 yaş aralığındaki 72 kadın Lamia kenti yakınlarındaki askeri üste eğitm alacak. Peki Yunanistan'daki bu hazırlık ne için? Son dönemde İsrail ile türlü anlaşmalar imzalayan ve açıkça Tel Aviv'in vekalet aracı haline gelen Atina, savaşa mı hazırlanıyor? Siyonist basında da Yunan basınında da her gün savaş çığırtkanlığı yapılırken akıllara ise tek bir ihtimal geliyor...
Hızlı Özet Göster
- Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, ilk kadın gönüllü askerlerini bünyesine kattı.
- Kadınlar, Lamia kenti yakınlarındaki bir askeri üste eğitim alacaklar.
- Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis, kadın askerlerin tanıtım törenine katıldı.
- Kadın askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran'da Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla düzenlenecek.
- Yunan basını, kadın asker alımının Yunanistan'ın askeri reformları hızlandırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ilk kadın gönüllü askerleri bugün bünyesine kattı. 20-26 yaş arasındaki kadınlar gerekli askeri yeterlilik standartlarını karşılamaları ve sabıka kayıtlarının olmaması koşuluyla gönüllü askerliğe başladı.Yunanistan'da ilk gönüllü kadın askerler kışlaya girdi!
KADINLAR DA ASKERE BAŞLADI
Yunan basını kadınlar için gönüllü askerlik hizmetinin başlatılmasının, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etmek, hazırlık seviyesini iyileştirmek ve personel alımını, görevde kalmasını güçlendirmek için daha geniş kapsamlı reformları hızlandırdığı bir döneme geldiğine dikkat çekerken asıl mesele ise İsrail-Yunanistan iş birliği.
Bu hafta başlayan alımlar 5 Haziran'a kadar devam edecek ve kadınlar Yunanistan'ın güney-orta kesiminde yer alan Lamia kenti yakınlarındaki bir askeri üste eğitim görecekler.
Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis Lamia'daki tanıtım törenine bizzat katılarak göreve başlayan kadınları tebrik etti. Yeni askerlerin resmi yemin töreni 26 Haziran tarihinde Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın katılımıyla düzenlenecek.
BU NEYİN HAZIRLIĞI?
Kadınların askere alınması Yunanistan'da bir reform olarak yansıtılmaya çalışılsa da arka plandaki savaş hazırlıklarını görmek zor değil. Son dönemde İsrail ile peş peşe askeri anlaşmalar imzalayan Yunanistan açıkça savaş hazırlığı yapıyor.
İSRAİL'İN VEKALET ARACI
Gazze'deki soykırım; İran, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılar ve işgal gelişimi derken İsrail her geçen gün daha da yalnızlaşıyor. Son dönemde ise Yunanistan ile İsrail arasındaki ortaklık oldukça dikkat çekiyor.
Yunanistan ekonomisini askeri harcamalara bağlarken İsrail Atina'nın hem ekonomik kazanç kapısı hem de vekalet aracı gibi kullanıyor.
ATİNA-TEL AVİV HATTINDA AMAÇ TÜRKİYE'Yİ BASKILAMAK
Özellikle de Türkiye karşıtlığı ile bir araya gelen Atina ve Tel Aviv, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de yanlarına alarak imzaladıkları askeri paktlarla bölgede acil askeri güç kurmayı hedefliyor, açıkça Türkiye'yi baskılama amacı taşıyor.
İki ülke arasında imzalanan yüz milyonlarca avroluk yeni anlaşmalarla Yunanistan, İsrail yapımı PULS roket tatar sistemleri, 300 kilometre menzilli hassas güdümlü füzeler ve kamikaze insansız hava araçları (loitering munitions) tedarik ediyor.
SİYONİST BASINDA DA YUNAN'DA DA GÜNDEM ANKARA
İsrail basınında da Yunan basınında da gündem her daim ortak. Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerini adım adım takip eden iki ülke her fırsatta savaş çığırtkanlığı yapıyor.
DOĞU AKDENİZ'DE ÇATIŞMANIN TETİKLEYİCİSİ
Yunanistan'ın içindeki "savaş lobisi" ve askeri hazırlıklar, İsrail'in yayılmacı politikalarıyla besleniyor. İsrail açıkça Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'deki olası bir çatışmanın tetikleyicisi konumuna düşürmeye çalışıyor.