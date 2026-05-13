20. Roberto Baggio — Atkuyruklu İlahi
1993 Ballon d'Or sahibi; İtalya'nın 1990'larının yüzü. 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı bir kuşağın travması. Fiorentina, Juventus, Milan ve Inter'de forma giydi; 56 milli maçta 27 gol.
19. George Best — Beşinci Beatle
Tekniğin estetik zirvesi; "Beşinci Beatle" lakaplı dahi. Manchester United'ın 1968 Avrupa Kupası şampiyonluğunda 21 yaşında final golü. Kuzey İrlanda'lı olduğu için Dünya Kupası'nda asla oynayamayan en büyük yetenek — futbolun en hüzünlü hikayelerinden.
18. Kylian Mbappé — 20 yaşında Dünya Kupası şampiyonu
20 yaşında 2018 Dünya Kupası şampiyonu; 2022 finalindeki hat-trick futbol tarihinin en büyük finalinin yıldızı. PSG'den Real Madrid'e geçti; kariyerinin pik dönemi henüz başında. 88 milli maçta 51 Fransa golü.
17. Ronaldinho — Futbolun en eğlenceli oyuncusu
2005 Ballon d'Or sahibi; "futbolu eğlenceye dönüştüren" oyuncu. Barcelona'da Messi'nin yetiştiği dönemin lideri; 2006 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2002 Dünya Kupası şampiyonu; İngiltere'ye attığı 40 metrelik frikik tarihe geçti.
16. Bobby Charlton — Münih hava felaketinden sağ çıkan efsane
1958 Münih hava felaketinden sağ çıkan Manchester United efsanesi. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngiltere kadrosunun yıldızı; 1968 Avrupa Kupası şampiyonu; 1966 Ballon d'Or sahibi. 106 milli maçta 49 gol.
15. Kara Örümcek — Ballon d'Or kazanan tek kaleci
1963 Ballon d'Or sahibi — kalecilik tarihinde bu ödülü kazanan tek isim. Modern kaleci pozisyonunun mimarı; ceza sahası dışına çıkan, ayakla oyuna katılan ilk büyük kaleci. Sovyetler Birliği'nin futbol diplomasisinin simgesi.
14. Kara Panter — 1966'nın gol kralı
1966 Dünya Kupası gol kralı (9 gol); Portekiz'i 3.lüğe taşıdı. 1965 Ballon d'Or sahibi. Benfica ile 1962 Avrupa Kupası şampiyonu; 733 kariyer golü. Mozambik doğumlu Portekiz efsanesi.
13. Van Basten — Sakatlık nedeniyle 28'inde biten kariyer
3 Ballon d'Or sahibi (1988, 1989, 1992). Euro 88 finalinde Sovyetler'e attığı ikonik vole tüm zamanların en büyük gollerinden biri. Milan'ın 1989-1990 Şampiyonlar Ligi'nin ardışık şampiyonu. Sakatlık nedeniyle 28 yaşında futbolu bıraktı — kariyerin yarısı yaşansa nereye varırdı tartışması hâlâ sürüyor.
12. Garrincha — Pelé olmadan Brezilya'yı şampiyon yaptı
1962 Dünya Kupası'nda Pelé sakat olmasına rağmen Brezilya'yı tek başına şampiyon yaptı; turnuvanın altın topu. Botafogo efsanesi; sağ kanat virtuosu. Çocuk felci nedeniyle bacakları farklı uzunluktaydı ama tarihin en yetenekli kanat oyuncularından biri oldu.
11. Ferenc Puskás — Müthiş Macarlar'ın kaptanı
1950'lerin Müthiş Macarları'nın kaptanı; 89 milli maçta 84 gol — en yüksek uluslararası gol/maç oranlarından biri. Real Madrid altın çağında Di Stéfano'nun ortağı; 3 Avrupa Kupası şampiyonu. FIFA'nın yılın en güzel golüne verdiği ödülün adı: Puskás Ödülü.