Yapay zeka futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusunu sıraladı! Listede 5 Türk var | Hagi’nin sırası şaşırttı

Yapay zeka destekli editoryal analiz futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusunu açıkladı. Süper Lig'de forma giymiş 6 efsane ismin yanı sıra 5 Türk futbolcu listede yer aldı. Pelé-Messi-Maradona tartışmasında zirvenin ismi belli oldu. Metin Oktay'dan Lefter Küçükandonyadis'e, Hagi'den Drogba'ya kadar uzanan tam liste ve en eskiden en yeniye 100 isim. Listenin ilk 10'undaki isimler ve Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş'tan geçmiş 8 yıldız dikkat çekti.

Yapay zeka açıkladı: Futbol tarihinin en iyi 100 futbolcusu

Yapay zeka destekli editoryal analiz dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 100 futbolcusunu sıraladı. Listede 5 Türk futbolcu yer alırken Süper Lig'de forma giymiş 6 efsane yabancı dikkat çekti. İşte 100'den 1'e tam liste…

Liste nasıl oluşturuldu?

Sıralama yapılırken kariyer başarıları (Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi, kıta kupaları), bireysel ödüller (Ballon d'Or, FIFA The Best), istatistiksel performans (gol, asist, maç sayısı), döneme etki ve uzun vadeli tutarlılık dikkate alındı. Cross-era denge sağlandı: 1930'lardan 2026'ya kadar her dönemden temsilci listede.

Listede 5 Türk futbolcu var

Türk futbol tarihinin efsane isimleri Metin Oktay, Lefter Küçükandonyadis, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu ve Hamit Altıntop listede yer aldı. Beş futbolcumuzun da kariyer rakamları, Avrupa kulüplerindeki performansları ve milli takım katkıları değerlendirmeye girdi.

Süper Lig’de oynamış 6 yabancı efsane listede

Liste, Süper Lig'de forma giymiş dünya yıldızlarını da içeriyor: Galatasaray'da Hagi, Sneijder, Drogba ve Falcao; Fenerbahçe'de Roberto Carlos ve Mesut Özil. Türkiye liginin global yıldız çekme gücü ilk 100 listesinde altı isimle tescillendi.

Pelé mi, Messi mi, Maradona mı?

Listenin ilk 5 ismi nesiller arası tartışmanın merkezinde. Yapay zeka analizinde 3 Dünya Kupası rekorunun tek sahibi Pelé zirveye oturdu.

Modern dönemin ikonu Lionel Messi

Modern dönemin ikonu Lionel Messi 2., Maradona 3., Cristiano Ronaldo ise 4. sırada. Alfredo Di Stéfano 5'inci.

Listede kimler var?

İşte sıralamanın devamı...

100. Roy Keane - İrlanda'nın savaşçı kaptanı

Manchester United'ın efsane orta sahası, Ferguson döneminin sahadaki uzantısı. 1999 Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Juventus performansı modern kaptanlık tarihinin ders kitabı sayılır. 67 milli maç, 9 milli gol. 7 Premier Lig şampiyonluğu.

99. Diego Forlán - Uruguay'ın 2010 altın topu
2010 Dünya Kupası'nın altın topu, Uruguay'ı 4.lüğe taşıyan tek-adam ordusu. Manchester United, Villarreal ve Atlético Madrid'de forma giydi; 2009 Pichichi. 38 milli gol ile Uruguay'ın gol kralları arasında.

98. Ronald Koeman - Stoper olarak gol kralı

Hollanda futbolunun goller atan stoperi. Barcelona'nın 1992'deki ilk Avrupa Kupası finalindeki frikik golü, Wembley'de tarihe geçti. Stoper pozisyonundan 253 kariyer golü - pozisyon ortalamasının çok üstünde bir rakam.

97. Roberto Falcão- Roma Kralı

1982 Brezilya'sının orta saha klasik direği, Roma'da efsane statüsü kazandı. Avrupa'da forma giyen 1970'ler-80'ler Güney Amerika dalgasının öncülerinden. 51 milli maç, 8 milli gol.

96. Philipp Lahm - 2014 Dünya Kupası kaptanı

Bayern Münih'in iki ayağı eşit efsanesi; sağ bekten orta sahaya geçen ekol oyuncu. 2014 Dünya Kupası şampiyon kaptanı, 2013 Şampiyonlar Ligi'nin treble'ında merkez. 113 milli maç.

95. Hamit Altıntop — Real Madrid forması giyen ilk Türk

Real Madrid forması giyen ilk Türk futbolcu. Schalke ve Bayern Münih'te yıldızlaştı; Bayern ile Bundesliga şampiyonu oldu. 2010 FIFA Puskás Ödülü'nü kazanan Türk; uluslararası bir ödülde Türk imzası.

94. Emre Belözoğlu — Inter, Newcastle ve Atlético'nun Türk yıldızı

Türk milli takımının 100 maçlık efsanesi. Galatasaray altyapısından Inter Milan'a, oradan Newcastle United ve Atlético Madrid'e uzanan kariyer. Sol ayağındaki yetenek ve frikik isabeti onu Türk orta sahanın 21. yüzyıl yüzü yaptı.

93. Rüştü Reçber — 2002 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi

2002 Dünya Kupası'nın All-Star kadrosunda yer alan tartışmasız en iyi kaleci. Yüzündeki savaş boyasıyla bir kuşağın hafızasına kazındı. 120 milli maç ile Türk kaleciler arasında bir efsane; Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş kalelerinde forma giydi.

92. Metin Oktay — Taçsız Kral

Türk futbolunun ilk uluslararası ikonu, "Taçsız Kral" lakaplı Galatasaray efsanesi. 1955-1969 arası Galatasaray'ın efsane gol kralı, İtalya'da Palermo formasıyla da forma giyerek Avrupa'da forma giyen ilk Türklerden biri oldu. Türk futbolunun temel taşı.
91. Lefter Küçükandonyadis — Ordinaryüs

"Ordinaryüs" lakaplı Fenerbahçe efsanesi; Türk futbolunun ilk küresel ikonlarından. 1951'de İtalya'da Fiorentina formasıyla Avrupa'da forma giyen ilk Türk futbolcularından biri oldu; ardından Fransa'da Nice'te oynadı. 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer alarak Türk milli takımının ilk büyük futbol turnuvasının yıldızı oldu. Fenerbahçe'de 17 yıl boyunca takımın ruhu oldu; sarı-lacivertli kulüpte hâlâ saygı duyulan tarihi figür.

90. David Beckham — Frikiklerin kralı

1999 Manchester United treble'ının sağ kanadı; frikiklerle tarihe geçti. 115 İngiltere milli maçı, 17 milli gol. Real Madrid ve LA Galaxy'de oynayarak futbolu küresel markaya dönüştüren ilk modern figürlerden biri oldu.

89. Franck Ribéry — 2013 Bayern treble'ının sol kanadı

Bayern Münih'in 2013 Şampiyonlar Ligi treble'ının kahramanı, Robben ile birlikte ikonik ikili. 2013 Ballon d'Or'a en yakın gelen ama Cristiano Ronaldo'ya kaybeden isim. Sol kanattan ters-ayak tehlikeli koşuların stilist.

88. Arjen Robben — İçe çevirmenin patentini alan adam

Sağ kanattan içe çevirip sol ayakla vuruş — bu hareketin modern adı oldu. PSV'den Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih'e uzanan kariyer; 2013 Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'a attığı kazandıran gol ona Avrupa kupasını kazandırdı. 2010 Dünya Kupası finalisti Hollanda kadrosunun yıldızı.

87. Andriy Shevchenko — Ukrayna'nın altın topu

2004 Ballon d'Or sahibi; Doğu Avrupa'nın çıkardığı en büyük forvet. Dinamo Kiev altyapısından Milan'a, oradan Chelsea'ye uzandı. Milan'da gol rekorları kırdı; Ukrayna milli takımıyla 48 gol.

86. Davor Šuker — 1998 Dünya Kupası gol kralı

1998 Dünya Kupası'nın gol kralı (6 gol); Hırvatistan'ı 3.lüğe taşıyan ekibin yıldızı. Dinamo Zagreb'den Sevilla ve Real Madrid'e uzanan kariyer; bağımsızlık sonrası Hırvat futbolunun ilk küresel yıldızı.

85. Eric Cantona — Le King

Manchester United'ın Ferguson dönemi kapı taşı, Premier Lig'in markaya dönüşmesinin yıldızı. Yakası kalkık formaları, kibirli liderliği ve sahadaki dehası bir kuşağı etkiledi. 4 Premier Lig şampiyonluğu; 196 kariyer golü.

84. Sándor Kocsis — Müthiş Macarlar'ın gol kralı

Macaristan'ın 1950'lerin Müthiş Macarları'nın forveti. 68 milli maçta 75 gol — maç başı 1.1 — tüm zamanların en yüksek uluslararası gol oranlarından biri. Honvéd ve Barcelona forması giydi.

83. Giuseppe Meazza — Stadyumların adı ondan

1934 ve 1938 Dünya Kupası şampiyonu İtalyan; Inter ve Milan'da efsane statüsü kazandı. İki büyük İstanbul kulübü kadar büyük bir prestij: Milano'nun San Siro stadyumunun resmi adı onuruna verildi. 33 milli gol.

82. Omar Sívori — 1961 Ballon d'Or

Arjantin doğumlu, İtalya'da forma giyen 1961 Ballon d'Or sahibi. Juventus'un altın çağ forveti. Tarihte çift uyrukla forma giyen en güçlü örneklerden biri; iki farklı milli takımda (Arjantin ve İtalya) forma giydi.

81. Hristo Stoichkov — 1994 Ballon d'Or

1994 Ballon d'Or sahibi; Cruyff'un Barcelona'sının yıldızı. 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan'ı yarı finale taşıdı; turnuva gol kralı oldu (6 gol, Salenko ile paylaştı). Barcelona ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

80. Gianni Rivera — Il Bambino d'Oro

1969 Ballon d'Or sahibi, Milan'ın altın çağ on numarası. Genç yaşta gelen şöhret nedeniyle "Altın Çocuk" lakabını aldı. 2 Avrupa Kupası şampiyonu; 19 sezon Milan formasıyla.

79. Virgil van Dijk — Modern stoperin tanımı

2019 Ballon d'Or 2.si — Messi'nin sadece 3 oy farkıyla kazandığı yıl. Liverpool'un Klopp dönemi savunma direği; Liverpool ile Şampiyonlar Ligi (2019) ve Premier Lig (2020) şampiyonu. Modern stoper anlayışının canlı tanımı.

78. Raymond Kopa — 1958 Ballon d'Or

1958 Ballon d'Or sahibi; Real Madrid'in ilk 5 Avrupa Kupası serisinde Di Stéfano'nun yan-yıldızı. Polonyalı göçmen kökenli Fransız; futbolun çok-uluslu yapısının ilk büyük temsilcilerinden.

77. Just Fontaine — Kırılmamış 13 gol rekoru

1958 Dünya Kupası'nda 13 gol — tek turnuvada bu kadar gol atan başka oyuncu olmadı. Rekor 68 yıldır kırılmadı ve muhtemelen hiç kırılmayacak. 21 milli maçta 30 gol — istatistiğin saf zirvesi.

76. Marco Tardelli — En ikonik gol kutlaması

1982 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya attığı gol sonrası kutlaması futbolun en hatırlanan görüntüsü oldu. Juventus'un orta saha çıpası; 1982 Dünya Kupası şampiyonu; 1985 Avrupa Kupası şampiyonu. Doğu/Batı stadyumlarında ezbere bilinen sevinç.

75. Edwin van der Sar — İki dönemin şampiyonu

İki farklı dönemde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan tek kaleci: 1995'te Ajax ile, 2008'de Manchester United ile. 130 Hollanda milli maçı. Kalecilik longevity'sinin canlı tanımı.

74. Clarence Seedorf — Dört farklı kulüple Avrupa şampiyonu

4 farklı kulüple Şampiyonlar Ligi kazanan tek oyuncu: Ajax (1995), Real Madrid (1998), Milan (2003, 2007). Orta sahanın çok yönlü teknisyeni; 87 Hollanda milli maçı.

73. Samuel Eto'o — Afrika'nın ilk büyük yıldızı

3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Barcelona x2, Inter x1); Inter'in 2010 treble'ında merkez forvet. 4 kez Afrika'nın Yılın Futbolcusu. Kamerun'la kıta kupası şampiyonluğu (2000, 2002).

72. Dennis Bergkamp — Buzlu Hollandalı

Arsenal'in Yenilmezler'inin estetik beyni. 1998 Dünya Kupası'nda Hollanda-Arjantin maçındaki tek-temas kontrol ve vole futbolun en estetik anlarından biri. Uçak korkusu nedeniyle deplasman maçlarına gidemeyen efsane.

71. Batigol — Klasik forvetin estetik zirvesi

9 sezon üst üste Serie A'da 20+ gol — modern Serie A'nın en uzun gol serisi. Fiorentina'nın 9 numarası; Roma ile 2001 Serie A şampiyonluğu. 78 milli maçta 56 Arjantin golü.

70. Radamel Falcao — El Tigre, Galatasaray'da

Atlético Madrid ve Porto'da Avrupa Ligi gol kralı; ceza sahasında bir tehdit. 2019-2021 arası Galatasaray formasıyla Süper Lig'de oynadı; Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 105 Kolombiya milli maçı, 36 gol.

66. Mesut Özil — Fenerbahçe forması giyen Dünya Kupası şampiyonu

2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya kadrosunun on numarası; modern asist makinesi. Real Madrid ve Arsenal'de yıldızlaştı; 2021-2023 arası Fenerbahçe ve Başakşehir formasıyla Türk futbolunda unutulmaz bir bölüm yazdı. Fenerbahçe forması giymiş tek Dünya Kupası şampiyonu.

68. Didier Drogba — Galatasaray'a şampiyonluk getiren efsane

2012 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e attığı eşitlik golü ve kazandıran penaltısı Chelsea tarihinin en büyük ânı. 2013-2014 arası Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası şampiyonu oldu. Fildişi Sahili milli takım rekorları onunda.

67. Wesley Sneijder — 2010 Inter treble'ının on numarası

2010 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter Milan'ın treble'ının on numarası; 2010 Dünya Kupası finalisti Hollanda'nın yıldızı. 2013-2017 arası Galatasaray formasıyla 4 sezon Süper Lig'de oynadı; 2013 ve 2015 şampiyonlukları yaşadı. 134 milli maç, 31 gol.

66. Gheorghe Hagi — Karpatlar'ın Maradona'sı

1994 Dünya Kupası'nda Romanya'yı çeyrek finale taşıyan dahi. Steaua, Real Madrid ve Barcelona kariyerinin ardından 1996-2001 arası Galatasaray'da UEFA Kupası (2000) ve UEFA Süper Kupası şampiyonu oldu. Türkiye'de en çok sevilen yabancı futbolcu.

65. Sergio Agüero — Kun, Premier Lig'in ikonik anı

Manchester City'nin tüm zamanların gol kralı. 2012 lig şampiyonluğunu son saniyede getiren gol — "Agueroooooo!" — Premier Lig tarihinin en ikonik anı. 5 Premier Lig şampiyonluğu; Maradona'nın damadı.

64. Karim Benzema — 2022 Ballon d'Or

2022 Ballon d'Or sahibi; Real Madrid'in BBC sonrası dönemine liderlik etti. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2021-2022 sezonunda tek başına Real Madrid'i kaldırdı; PSG, Chelsea ve City'yi tek tek devirdi.

63. Sócrates — Filozof-futbolcu

1982 Brezilya'sının kaptanı; tıp doktoru bir orta saha. Corinthians'taki Demokrasi Hareketi'nin lideri; futbolu siyasi-felsefi bir alana taşıdı. Yüksek topuk pasları ve uzun adımları efsane oldu.

62. Wayne Rooney — İngiltere'nin gol kralı

İngiltere milli takımı (53 gol) ve Manchester United (253 gol) tüm zamanların gol kralı. 17 yaşında milli takımda gol atan en genç İngiliz; Ferguson döneminin kalbi. 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi.

61. Frank Lampard — Orta sahadan 274 gol

Chelsea'nin tüm zamanların gol kralı; orta saha pozisyonundan 274 kariyer golü — bu pozisyon için akıl almaz rakam. 2012 Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 3 Premier Lig. 106 İngiltere milli maçı.

60. Steven Gerrard — İstanbul Mucizesi'nin kaptanı

2005 Şampiyonlar Ligi finalinde 0-3 geriden gelişin kaptanı; "İstanbul Mucizesi" Liverpool tarihinin en büyük gecesi. Liverpool'un tek-adam ordusu; Premier Lig'i kazanamadan emekli olan en büyük isim.

59. Patrick Vieira — Arsenal Yenilmezler'inin direği

Arsenal'in 2003-2004 Yenilmezler kadrosunun merkez direği; orta saha savaşçılığının modern tanımı. 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000 şampiyonu Fransa kadrosunda. Senegal doğumlu Fransız.

58. Ruud van Nistelrooy — Ceza sahası katili

Şampiyonlar Ligi'nde 56 gol ile dönemin gol kralı. Manchester United ve Real Madrid'de seri Pichichi ve Altın Botlar. Ceza sahası içinde gözlerinin önündeki her topu file ağına gönderen bitirici.

57. Raúl — Real Madrid'in kapitano efsanesi

Real Madrid'de 16 sezon, 741 maç, 323 gol. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu; 102 İspanya milli maçı, 44 gol. Ballon d'Or'a hep yakın oldu, asla kazanamadı — futbol tarihinin en büyük ödül haksızlıklarından.

56. Luís Figo — Tarihin en tartışmalı transferi

2000 Ballon d'Or sahibi. Barcelona'dan Real Madrid'e geçişi futbol tarihinin en tartışmalı transferi; Camp Nou'ya domuz kafası fırlatılan maç hâlâ hatırlanıyor. Galaktikos döneminin ilk yıldızı.

55. Pavel Nedvěd — 2003 Ballon d'Or

2003 Ballon d'Or sahibi; Juventus'un kalvinist orta sahası. Ardı arkası kesilmez koşu motoru; uzun ayrılış pasları ve uzaktan vuruşlarıyla bilinir. Lazio ile 2000 İtalya Kupası, Juventus ile 2 Serie A şampiyonluğu.

54. Hugo Sánchez — Akrobatik bitirici

5 ardışık Pichichi (1985-1990); La Liga gol tarihine geçen Meksikalı. Real Madrid'in altın çağ forveti; akrobatik gol kutlamaları ve makaslı vuruşlarıyla tanındı. Karşı saha çizgisinden gol atan stiliyle bir efsane.

53. Mario Kempes — 1978 Dünya Kupası kralı

1978 Dünya Kupası gol kralı ve final kahramanı; ev sahibi Arjantin'i şampiyon yapan adam. Avrupa'da forma giyen tek Arjantin 1978 kadrosu yıldızı. Valencia'da 6 sezon La Liga; "El Matador" lakaplı.

52. Daniel Passarella — El Gran Capitán

1978 Dünya Kupası kaptanı; tarihin en gollü stoperlerinden — 174 kariyer golü. River Plate'in efsane lideri; Fiorentina ve Inter'de İtalya kariyeri. Stoper olarak ortalama 0.31 gol/maç akıl almaz rakam.

51. Carlos Alberto Torres — 1970 finalinin gol kralı

1970 Dünya Kupası kaptanı; finalde İtalya'ya attığı dördüncü gol futbol tarihinin en estetik anlarından sayılır — 8 paslı bir hareket sonunda. Brezilya tarihinin en saygın kaptanlarından; modern sağ bekin ataları.

50. Mohamed Salah — Mısır Kralı

Liverpool'un Klopp dönemi gol motoru; 2019 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Premier Lig'de 2 Altın Bot. Mısır'ı 2021 Afrika Kupası finaline taşıdı. Modern bir kanat forvet prototipi.

49. Ruud Gullit — 1987 Ballon d'Or

1987 Ballon d'Or sahibi; Euro 88 şampiyonu Hollanda'nın kaptanı. Milan'ın Van Basten ve Rijkaard ile birlikte üç Hollandalısının öncüsü; çok yönlülüğün sembolü. 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

48. Frank Rijkaard — Milan üçlüsünün çıpası

Milan'ın üç Hollandalısının savunma çıpası; Euro 88 şampiyonu. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Milan x2, Ajax x1). Sonradan Barcelona'nın 2006 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktörü; Ronaldinho-Messi dönemini başlattı.

47. Fabio Cannavaro — Stoper olarak Ballon d'Or

Stoper olarak Ballon d'Or kazanan son oyuncu (2006). İtalya'nın 2006 Dünya Kupası şampiyon kaptanı; turnuvayı tek gol yiyerek kapatan savunmanın lideri. 136 İtalya milli maçı.

46. Rivaldo — 1999 Ballon d'Or

1999 Ballon d'Or sahibi; sol ayağın şiir sahibi. 2002 Dünya Kupası şampiyonu Brezilya kadrosunun yıldızı. Barcelona'da efsane statüsünde; Deportivo-Barça-Milan üçlüsünde Avrupa'da iz bıraktı.

45. Erling Haaland — Modern dokuz numaranın geleceği

25 yaşında 280+ kariyer golü; 2023 Manchester City treble'ının kahramanı. Borussia Dortmund'dan City'ye uzanan kariyerinde gol/maç oranı 1'in üstünde. Premier Lig'de tek sezonda 36 gol rekoru.

44. Robert Lewandowski — Bundesliga'nın gol rekortmeni

Bundesliga gol rekoru (Gerd Müller'i geçti); 41 maçta 41 gol akıl almaz performansı. 2020 Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2020 Ballon d'Or COVID nedeniyle iptal edildi — kazansaydı modern dönemin en hak edilmişlerinden olurdu.

43. Kevin De Bruyne — Modern orta sahanın zirvesi

Manchester City'nin Guardiola döneminin yaratıcı motoru. 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonu (City treble'ı). Premier Lig'de 6 lig şampiyonluğu. Sağ ayağıyla attığı uzun açılış pasları çağın en estetik hareketleri arasında.

42. Sergio Busquets — Tiki-taka'nın görünmez merkezi

2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın altı numaralı oyuncusu; pozisyon sezgisinin canlı tanımı. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona kadrosunda. Görünmez ama tüm sistem onun üzerine kuruluydu.

41. Sergio Ramos — 93. dakika kafa golü

2014 Şampiyonlar Ligi finalinde Atlético Madrid'e attığı 93. dakika kafa golü; "La Décima"yı getirdi. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu; 2010 Dünya Kupası ve Euro 2008-2012 şampiyonu. Modern liderlik prototipi.

40. Roberto Carlos — Tarihin en güçlü sol ayağı

1997 Fransa-Brezilya hazırlık maçında attığı imkansız frikik fizik yasalarına meydan okudu. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid; 2002 Dünya Kupası şampiyonu. 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe forması giydi.

39. Cafu — Üç Dünya Kupası finalinde oynayan tek oyuncu

1994, 1998 ve 2002 Dünya Kupası finallerinde oynayan tek oyuncu; 1994 ve 2002 şampiyonu. 142 Brezilya milli maçı ile efsane. Roma ve Milan'da Serie A şampiyonu. Modern sağ bekin tarihteki en uzun süreli zirvesi.

38. Toni Kroos — 6 Şampiyonlar Ligi

6 Şampiyonlar Ligi şampiyonu (Bayern x1, Real Madrid x5); pas isabetinin canlı tanımı. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya kadrosunda. 2024'te uzun pas oranı yüzde 93'lerde — istatistiğin estetik zirvesi.

37. Luka Modrić — Messi-Ronaldo serisini kıran orta saha

2018 Ballon d'Or sahibi; Messi-Ronaldo'nun 10 yıllık zincirini kıran ilk isim. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonu; Hırvatistan'ı 2018 Dünya Kupası finaline taşıyan dahi. 39 yaşında hâlâ Real Madrid'in beyni.

36. Aziz Iker — Üç-büyük zaferinin kalecisi

İspanya'nın 2008 Avrupa, 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa şampiyonluk üçlemesinin kalecisi. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Refleks zirvesi; modern kaleciliğin "Aziz" lakaplı koruyucusu.

35. Süperman — İtalya kalesinin 20 yıl bekçisi

176 İtalya milli maçı ile efsane. 2006 Dünya Kupası şampiyonu; turnuvada sadece 2 gol yedi. Juventus'ta 9 Serie A şampiyonluğu; 5 İtalya kupası. Kaleciler arasında Ballon d'Or'a en yakın gelenlerden (2006'da 2.).

34. Manuel Neuer — Sweeper-keeper devrimi

Sweeper-keeper (süpürge kaleci) pozisyonunun mimarı; kale anlayışını değiştirdi. 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya; 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern. Ayak tekniği orta saha düzeyinde olan ilk kaleci.

33. Thierry Henry — Premier Lig'in stilist forveti

Arsenal'in 2003-2004 Yenilmezler kadrosunun lideri; Premier Lig'de 4 kez gol kralı. 1998 Dünya Kupası ve Euro 2000 şampiyonu. 2009 Barcelona Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 51 Fransa milli golü.

32. Andrea Pirlo — Regista pozisyonunu yeniden tanımladı

2006 Dünya Kupası finali kaptan-paslayıcı; estetik zekanın oyun kurucu hali. Milan ve Juventus'ta efsane statüsü; 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Frikik sanatçısı; arkadan oyun kurma sanatının modern öğretmeni.

31. Romário — Ceza sahasının zalim bitiricisi

1994 Dünya Kupası şampiyonu; FIFA Yılın Oyuncusu (1994). Ceza sahası içinde tarihin en zalim bitiricilerinden. 772 kariyer golü iddia eder (bazıları tartışmalı). PSV, Barcelona, Flamengo'da yıldız.

30. Neymar — Barcelona'nın MSN üçlüsü

Barcelona'nın MSN (Messi-Suárez-Neymar) üçlüsünün üçüncü ismi. 2015 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Brezilya milli takımının Pelé'nin gol rekorunu kıran ismi. PSG transferi futbol tarihinin en yüksek bedeli (222M Euro).

29. Bobby Moore — Pelé'nin saygı duruşu

1966 Dünya Kupası şampiyon kaptanı; Pelé'nin tarihin en iyi savunmacısı dediği isim. 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya-İngiltere maçındaki forma değişimi futbolun en estetik anlarından biri. 108 İngiltere milli maçı.

28. Franco Baresi — Milan'ın yenilmez savunmasının beyni

Milan'ın yenilmez savunma blokunun beyni; 1989 ve 1990 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 6 numarası Milan'da emekli edildi — kulüp tarihinde tek örnek. Yenilmez 58 maçlık Milan serisinin mimarı. 81 İtalya milli maçı.

27. Lothar Matthäus — 5 Dünya Kupası'nda oynadı

150 Almanya milli maçı — Alman tarihinin rekoru. 5 Dünya Kupası'nda oynadı — başka kimsenin yapmadığı bir başarı. 1990 Dünya Kupası kaptanı ve şampiyonu. 1990 ve 1991 Ballon d'Or 2.si.

26. Zico — Beyaz Pelé

1982 Brezilya'sının ruhu; Flamengo efsanesi. 528 kariyer golü — bir orta sahadan inanılmaz rakam. Avrupa kazanamadığı için Ballon d'Or'a uzak kaldı (o dönem Avrupa dışı oyunculara uygun değildi). Pelé'nin "torunum" dediği oyuncu.

25. Xavi Hernández — Pas metronomu

2008-2012 İspanya/Barcelona altın çağının orta saha çıpası; tiki-taka'nın saat işleyişi. 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona; 2010 Dünya Kupası, Euro 2008-2012 şampiyonu İspanya. 133 İspanya milli maçı.

24. Andrés Iniesta — Şampiyon golün adamı

2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'ya attığı şampiyon gol; İspanya'nın tek Dünya Kupası şampiyonluğu. Tiki-taka'nın hareketli zekası; 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona. Top kontrolü ve dönüşler sanat eseri sayılır.

23. Der Bomber — Modern dokuz numaranın atası

62 Almanya milli maçında 68 gol — maç başı 1'in üstünde. 1974 Dünya Kupası şampiyonu; finaldeki golün sahibi. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih; klasik dokuz numara prototipi.

22. Paolo Maldini — 25 yıl tek kulüpte

25 yıl Milan formasıyla; sadık kulüp anlayışının canlı tanımı. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonu; 7 Serie A. 126 İtalya milli maçı. Sol bekin ve stoperin estetik tanımı; 3 numarası Milan'da emekli edildi.

21. Edinson Cavani — Süper sportmen forvet

PSG'nin tüm zamanların gol kralı (200 gol); Napoli'de Serie A gol kralı (2012-13). 137 Uruguay milli maçı, 58 gol. Forvet pozisyonunda fizik ve hava topu üstünlüğü ile bir nesle iz bıraktı. Sahadaki çalışkanlığın atası.

20. Roberto Baggio — Atkuyruklu İlahi

1993 Ballon d'Or sahibi; İtalya'nın 1990'larının yüzü. 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı bir kuşağın travması. Fiorentina, Juventus, Milan ve Inter'de forma giydi; 56 milli maçta 27 gol.

19. George Best — Beşinci Beatle

Tekniğin estetik zirvesi; "Beşinci Beatle" lakaplı dahi. Manchester United'ın 1968 Avrupa Kupası şampiyonluğunda 21 yaşında final golü. Kuzey İrlanda'lı olduğu için Dünya Kupası'nda asla oynayamayan en büyük yetenek — futbolun en hüzünlü hikayelerinden.

18. Kylian Mbappé — 20 yaşında Dünya Kupası şampiyonu

20 yaşında 2018 Dünya Kupası şampiyonu; 2022 finalindeki hat-trick futbol tarihinin en büyük finalinin yıldızı. PSG'den Real Madrid'e geçti; kariyerinin pik dönemi henüz başında. 88 milli maçta 51 Fransa golü.

17. Ronaldinho — Futbolun en eğlenceli oyuncusu

2005 Ballon d'Or sahibi; "futbolu eğlenceye dönüştüren" oyuncu. Barcelona'da Messi'nin yetiştiği dönemin lideri; 2006 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2002 Dünya Kupası şampiyonu; İngiltere'ye attığı 40 metrelik frikik tarihe geçti.

16. Bobby Charlton — Münih hava felaketinden sağ çıkan efsane

1958 Münih hava felaketinden sağ çıkan Manchester United efsanesi. 1966 Dünya Kupası şampiyonu İngiltere kadrosunun yıldızı; 1968 Avrupa Kupası şampiyonu; 1966 Ballon d'Or sahibi. 106 milli maçta 49 gol.

15. Kara Örümcek — Ballon d'Or kazanan tek kaleci

1963 Ballon d'Or sahibi — kalecilik tarihinde bu ödülü kazanan tek isim. Modern kaleci pozisyonunun mimarı; ceza sahası dışına çıkan, ayakla oyuna katılan ilk büyük kaleci. Sovyetler Birliği'nin futbol diplomasisinin simgesi.

14. Kara Panter — 1966'nın gol kralı

1966 Dünya Kupası gol kralı (9 gol); Portekiz'i 3.lüğe taşıdı. 1965 Ballon d'Or sahibi. Benfica ile 1962 Avrupa Kupası şampiyonu; 733 kariyer golü. Mozambik doğumlu Portekiz efsanesi.

13. Van Basten — Sakatlık nedeniyle 28'inde biten kariyer

3 Ballon d'Or sahibi (1988, 1989, 1992). Euro 88 finalinde Sovyetler'e attığı ikonik vole tüm zamanların en büyük gollerinden biri. Milan'ın 1989-1990 Şampiyonlar Ligi'nin ardışık şampiyonu. Sakatlık nedeniyle 28 yaşında futbolu bıraktı — kariyerin yarısı yaşansa nereye varırdı tartışması hâlâ sürüyor.

12. Garrincha — Pelé olmadan Brezilya'yı şampiyon yaptı

1962 Dünya Kupası'nda Pelé sakat olmasına rağmen Brezilya'yı tek başına şampiyon yaptı; turnuvanın altın topu. Botafogo efsanesi; sağ kanat virtuosu. Çocuk felci nedeniyle bacakları farklı uzunluktaydı ama tarihin en yetenekli kanat oyuncularından biri oldu.

11. Ferenc Puskás — Müthiş Macarlar'ın kaptanı

1950'lerin Müthiş Macarları'nın kaptanı; 89 milli maçta 84 gol — en yüksek uluslararası gol/maç oranlarından biri. Real Madrid altın çağında Di Stéfano'nun ortağı; 3 Avrupa Kupası şampiyonu. FIFA'nın yılın en güzel golüne verdiği ödülün adı: Puskás Ödülü.

10. Michel Platini — Üst üste 3 Ballon d'Or

1983-84-85 Ballon d'Or üst üste — Messi öncesi tek isim. 1984 Avrupa Şampiyonası gol kralı (9 gol, 5 maçta — kırılmamış rekor); Fransa'yı şampiyon yaptı. Juventus'ta 1985 Avrupa Kupası şampiyonu.

9. sırada Ronaldo Nazário

2 Dünya Kupası şampiyonu (1994, 2002); 3 FIFA Yılın Oyuncusu, 2 Ballon d'Or. Sakatlanmadan önceki Ronaldo tarihin en korkutucu forveti sayılır. 2002 Dünya Kupası gol kralı (8 gol); finalde Almanya'ya 2 gol. Inter, Barcelona, Real Madrid'de forma giydi.

8. Der Kaiser — Libero pozisyonunu icat etti

Libero pozisyonunu modern haliyle icat etti; defansif midfielder/sweeper hibridinin atası. Oyuncu (1974) ve teknik direktör (1990) olarak Dünya Kupası şampiyonu — tarihte sadece üç kişiden biri. 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih.

7. Zidane — Büyük maç oyuncusu prototipi

1998 Dünya Kupası finalindeki 2 kafa golü; 2002 Şampiyonlar Ligi finalindeki tarihi vole (Leverkusen'e karşı, sol ayak); 2006 Dünya Kupası finalindeki kafa atışı. 1 Ballon d'Or, 3 FIFA Yılın Oyuncusu. Cezayir kökenli Fransız.

6. Total Football'un mimarı - Johan Cruyff

3 Ballon d'Or sahibi (1971, 1973, 1974); Total Football felsefesinin sahadaki yorumu. Ajax ile 3 ardışık Avrupa Kupası (1971-72-73). 1974 Dünya Kupası finalisti. Sonradan Barcelona'nın "Dream Team"inin teknik direktörü olarak 1992 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Modern futbolun felsefesini şekillendirdi.

5. Di Stéfano — Real Madrid'in efsane çağının ruhu

Real Madrid'in ilk 5 ardışık Avrupa Kupası serisinin (1956-60) ruhu; tüm finallerde gol attı. 2 Ballon d'Or sahibi (1957, 1959). Tam-saha oyuncu prototipi; defanstan hücuma her noktayı kapatabilen bir on numara. Üç farklı milli takımda forma giydi (Arjantin, Kolombiya, İspanya).

4. Cristiano Ronaldo — Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların gol kralı

Şampiyonlar Ligi'nin tüm zamanların gol kralı (140+ gol). 5 Ballon d'Or, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (United x1, Real Madrid x4). 2016 Euro şampiyonu Portekiz. 925+ kariyer golü; üç farklı ligde Pichichi/altın ayakkabı kazandı. Modern futbolun fiziksel zirvesi.

3. Maradona — 1986'da tek başına Dünya Kupası kazandı

1986 Dünya Kupası'nı tek başına kazanan oyuncu; çeyrek finalde İngiltere'ye "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü" aynı maçta. Napoli'yi Serie A şampiyonu yapan mucize; Güney İtalya'nın siyasi/sosyal sembolü.

2. Messi — 8 Ballon d'Or rekoru

8 Ballon d'Or ile tarihte zirve. 2022 Dünya Kupası şampiyonu (kariyerinin son büyük eksiği tamamlandı). 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcelona; 3 kez Avrupa'nın altın topu. Arjantin tarihinin gol rekortmeni (112 milli gol). Modern dönemin en kalıcı zirvesi.

1. PELÉ — Tarihin Kralı

3 Dünya Kupası şampiyonluğu (1958, 1962, 1970) — kırılmamış tek isim. FIFA'ya göre 1281 kariyer golü (tartışmalı rakam; resmi maçlarda 762). 17 yaşında 1958 Dünya Kupası'nda yıldızlaştı; final ikilisi ona ait.

Yapay zeka 5 Türk futbolcuyu listeye aldı

Lefter Küçükandonyadis (91.), Metin Oktay (92.), Rüştü Reçber (93.), Emre Belözoğlu (94.) ve Hamit Altıntop (95.) — 5 Türk futbolcu listenin son 10'una damga vurdu.

1950'lerden günümüze uzanan yelpazede Lefter ve Metin Oktay ile Türk futbolunun temelleri; Rüştü, Emre ve Hamit ile 2000'lerin uluslararası altın çağı listede temsil edildi. Türk futbolunun 70 yıllık uluslararası mirası, yapay zekanın analizinde 5 isimle tescillendi.

Süper Lig formasıyla geçen 6 efsane

Galatasaray: Hagi (66.), Sneijder (67.), Drogba (68.), Falcao (70.). Fenerbahçe: Roberto Carlos (40.), Mesut Özil (69.). Türkiye liginin yıldız çekme gücünün listede 6 isimle tescillenmesi, Süper Lig'in Avrupa'daki ağırlığının somut göstergesi. Mesut Özil, listede yer alıp Türk kulübünde forma giymiş tek Dünya Kupası şampiyonu.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi, AA, GOAL, AP, BBC VE GQ'dan servis edilmiştir.

