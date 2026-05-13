İşte sıralamanın devamı...

100. Roy Keane - İrlanda'nın savaşçı kaptanı



Manchester United'ın efsane orta sahası, Ferguson döneminin sahadaki uzantısı. 1999 Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Juventus performansı modern kaptanlık tarihinin ders kitabı sayılır. 67 milli maç, 9 milli gol. 7 Premier Lig şampiyonluğu.



99. Diego Forlán - Uruguay'ın 2010 altın topu

2010 Dünya Kupası'nın altın topu, Uruguay'ı 4.lüğe taşıyan tek-adam ordusu. Manchester United, Villarreal ve Atlético Madrid'de forma giydi; 2009 Pichichi. 38 milli gol ile Uruguay'ın gol kralları arasında.



98. Ronald Koeman - Stoper olarak gol kralı



Hollanda futbolunun goller atan stoperi. Barcelona'nın 1992'deki ilk Avrupa Kupası finalindeki frikik golü, Wembley'de tarihe geçti. Stoper pozisyonundan 253 kariyer golü - pozisyon ortalamasının çok üstünde bir rakam.

97. Roberto Falcão- Roma Kralı



1982 Brezilya'sının orta saha klasik direği, Roma'da efsane statüsü kazandı. Avrupa'da forma giyen 1970'ler-80'ler Güney Amerika dalgasının öncülerinden. 51 milli maç, 8 milli gol.



96. Philipp Lahm - 2014 Dünya Kupası kaptanı



Bayern Münih'in iki ayağı eşit efsanesi; sağ bekten orta sahaya geçen ekol oyuncu. 2014 Dünya Kupası şampiyon kaptanı, 2013 Şampiyonlar Ligi'nin treble'ında merkez. 113 milli maç.

95. Hamit Altıntop — Real Madrid forması giyen ilk Türk

Real Madrid forması giyen ilk Türk futbolcu. Schalke ve Bayern Münih'te yıldızlaştı; Bayern ile Bundesliga şampiyonu oldu. 2010 FIFA Puskás Ödülü'nü kazanan Türk; uluslararası bir ödülde Türk imzası.

94. Emre Belözoğlu — Inter, Newcastle ve Atlético'nun Türk yıldızı



Türk milli takımının 100 maçlık efsanesi. Galatasaray altyapısından Inter Milan'a, oradan Newcastle United ve Atlético Madrid'e uzanan kariyer. Sol ayağındaki yetenek ve frikik isabeti onu Türk orta sahanın 21. yüzyıl yüzü yaptı.



93. Rüştü Reçber — 2002 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi



2002 Dünya Kupası'nın All-Star kadrosunda yer alan tartışmasız en iyi kaleci. Yüzündeki savaş boyasıyla bir kuşağın hafızasına kazındı. 120 milli maç ile Türk kaleciler arasında bir efsane; Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş kalelerinde forma giydi.



92. Metin Oktay — Taçsız Kral



Türk futbolunun ilk uluslararası ikonu, "Taçsız Kral" lakaplı Galatasaray efsanesi. 1955-1969 arası Galatasaray'ın efsane gol kralı, İtalya'da Palermo formasıyla da forma giyerek Avrupa'da forma giyen ilk Türklerden biri oldu. Türk futbolunun temel taşı.

Görsel: Galatasaray forması, siyah-beyaz arşiv fotoğrafı



91. Lefter Küçükandonyadis — Ordinaryüs

"Ordinaryüs" lakaplı Fenerbahçe efsanesi; Türk futbolunun ilk küresel ikonlarından. 1951'de İtalya'da Fiorentina formasıyla Avrupa'da forma giyen ilk Türk futbolcularından biri oldu; ardından Fransa'da Nice'te oynadı. 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer alarak Türk milli takımının ilk büyük futbol turnuvasının yıldızı oldu. Fenerbahçe'de 17 yıl boyunca takımın ruhu oldu; sarı-lacivertli kulüpte hâlâ saygı duyulan tarihi figür.



90. David Beckham — Frikiklerin kralı

1999 Manchester United treble'ının sağ kanadı; frikiklerle tarihe geçti. 115 İngiltere milli maçı, 17 milli gol. Real Madrid ve LA Galaxy'de oynayarak futbolu küresel markaya dönüştüren ilk modern figürlerden biri oldu.