Beşiktaş açıkladı: Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ta teknik direktör bilmecesi çözüldü. Siyah-beyazlıların görüşmelere başladığı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile Başkan Serdal Adalı'yı taşıyan uçak bugün saat 16.00'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör dönemi için resmi adımlar atılıyor.
Siyah-beyazlı kulüp, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını resmen duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Görüşmelere başladığımız Teknik Direktör Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçak, bugün saat 16.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçağın, saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.
Beşiktaş, 2025-2026 Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirdi. Sezonu 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet ile tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.
VINCENZO ITALIANO KİMDİR?
10 Aralık 1977 doğumlu olan Vincenzo Italiano, İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Futbol Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da Serie A ve Serie B takımlarında (Chievo Verona ve Hellas Verona) geçirdi.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Antrenörlük kariyerine alt liglerde başladı ve hızlı bir yükseliş gösterdi:
2016-2018: Vigontina San Paolo ve Union ArzignanoChiampotakımlarında çalıştı.
2018-2019: Trapani ile Serie C'den Serie B'ye yükselme başarısı gösterdi.
2019-2021: Spezia'da Serie B'den Serie A'ya çıkardı ve ilk Serie A sezonunda takımı ligde tuttu. Bu performansıyla dikkat çekti.
2021-2024: Fiorentina'da görev yaptı.
Takımı ilk sezonunda Avrupa kupalarına (Conference League) taşıdı. 2022-23 sezonunda Coppa Italia ve UEFA Europa Conference League finallerine ulaştı (ikisini de kaybetti).
Fiorentina'da hücumcu, yüksek pres yapan ve 4-3-3/4-2-3-1 varyasyonlarına dayalı agresif oyun stiliyle tanındı.
2024-2026: Bologna'ya geçti. İlk sezonunda takımı Coppa Italia şampiyonu yaptı (51 yıl sonra ilk kupa zaferi).
Serie A'da orta sıralarda tamamladı ve Avrupa'da da boy gösterdi. 28 Mayıs 2026'da kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldı.