Beşiktaş açıkladı: Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, 2025-2026 Trendyol Süper Lig'i 4. sırada bitirdi. Sezonu 34 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet ile tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'yu taşıyan uçağın, saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor.

VINCENZO ITALIANO KİMDİR?

10 Aralık 1977 doğumlu olan Vincenzo Italiano, İtalyan teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Futbol Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da Serie A ve Serie B takımlarında (Chievo Verona ve Hellas Verona) geçirdi.