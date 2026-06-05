T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2020/1546-Ceza Dava Dosyası 21.05.2026

İ L A N

SANIK: GULNARA BERİDZE, Cevdet ve Halime kızı,

01/06/1965 GÜRCİSTAN doğumlu,

Gürcistan Uyruklu 10AA53737 Seri Nolu Pasaport Hamili

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SANIK: MAKA DUMBADZE, Niyazi ve Juguna kızı,

09/04/1980 KOBULETİ doğumlu,

Kobuleti Sakhalvaşo Köyü GÜRCİSTAN adresinde oturur.

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 02/02/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanıklar GULNARA ve MAKA ticari mahiyet ve miktardaki, kaçak ve bandrolsüz sigaraları bulundurmak suretiyle üzerlerine atılı 4733 sayılı yasaya muhalefet suçunu 5237 sayılı yasanın 37/1. maddesi dalaletiyle işlediği anlaşılmakla sabit olan eylemlerine uyan (6455 sayılı yasa değişikliğinden önceki hali ile) 5752 sayılı yasa ile değişik 4733 sayılı yasanın 8/4. madde ve fıkrası uyarınca 6 Ay 20 Gün Hapis ve 20,00 Tl Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına, 5237 sayılı yasanın 51. maddesi uyarınca sanıklara verilen hapis cezasının ERTELENMESİNE, Sanıkların ertelenen hapis cezası göz önüne alınarak 5237 sayılı yasanın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02479377 #ilan.gov.tr