Reyhanlı katliamı davasında karar: 53 Canın hesabı soruldu! Sanıklara rekor ceza

Sanık Mohammad Dib Korali'nin savunma için süre talep etmesi üzerine dosyası ana davadan ayrıldı.

Mahkeme, sanıkları devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişinin öldürülmesi suçundan 52 kez cezalandırdı.

Sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'e 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası verildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırılarına ilişkin davada karar açıklandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'e 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 bin 921'er yıl hapis cezası verdi.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, savunma için süre talep eden sanık Mohammad Dib Korali'nin dosyasını ana davadan ayırdı.

ÜÇ SANIĞA 53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişinin öldürülmesi suçundan ise 52 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklara ayrıca;

130 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 2 bin 600 yıl,

Patlayıcı bulundurmak suçundan 13 yıl 4 ay,

Yaralama suçlarından çeşitli sürelerde hapis,

134 mağdura yönelik mala zarar verme suçundan bin 206 yıl,

Kamu mallarına zarar verme suçundan 48 yıl

olmak üzere toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Kararda, savunma için süre talep eden Mohammad Dib Korali'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Alkhatıp ve saldırının failleri arasında gösterilen THKP-C/Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verildi.

53 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİ

11 Mayıs 2013'te Reyhanlı Belediyesi yakınında ve PTT binası önünde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya taşınan davada daha önce birçok sanık hakkında hüküm kurulurken, saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Yusuf Nazik 2019 yılında 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Soruşturma kapsamında yıllar sonra yakalanan Memet Gezer, Cengiz Sertel, Temir Dükancı ve Mohammad Dib Korali de farklı dönemlerde gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye'ye getirilmişti. Dosyada yer alan Omar Alkhatıp ile Mihraç Ural ise firari olarak aranıyor.

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel