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Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu

Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 5 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 183 ülkeden lider ve bakanların katılımıyla düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nda, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 zirvesinin 10 maddelik eylem gündemini açıklayarak küresel çevre finansmanı, yeşil dönüşüm ve 455 bin dirençli konut tecrübesini Bonn'da tüm dünyaya ilan edeceklerini duyurdu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

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