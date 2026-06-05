Bakan Kurum, Sıfır Atık Forumu COP31 Bakanlar Diyaloğu Toplantısı'nda konuştu

Bakanlık en çok merak edilen 10 soruyu yanıtladı: TOKİ açık satış kampanyası başlıyor

Başkan Erdoğan İFM’den dünyaya seslendi: "350 trilyon dolarlık krizi pansumanla çözemezsiniz!"

Kılıçdaroğlu’ndan arınma mesajı: Yolsuzluk varsa hiçbir şey yapamayız

Kılıçdaroğlu’ndan arınma mesajı: Yolsuzluk varsa hiçbir şey yapamayız