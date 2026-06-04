Kur’an-ı Kerim ayetlerini şarkı yapan sözde sanatçıya başkentte izin yok: İranlı Namjoo'nun konserine Ankara'dan yasak!
Kur'an-ı Kerim surelerini şarkı haline getirmesi nedeniyle büyük tepki çeken İran asıllı ABD vatandaşı sözde sanatçı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran 2026'da Ankara Çankaya'da vermeyi planladığı konser, Çankaya Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. Kamuoyunda oluşan haklı dini hassasiyetler ve yükselen itirazlar üzerine harekete geçen kaymakamlık, etkinliğe izin verilmediğini resmi olarak duyurdu. Geçmişte bu eylemi nedeniyle İran'da 5 yıl hapis cezası alan ve adı çeşitli taciz iddialarına da karışan Namjoo'nun Türkiye'deki daha önceki programları da benzer gerekçelerle iptal edilmişti.
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- Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran 2026'da Ankara'da vereceği konsere kamuoyundaki hassasiyetler doğrultusunda izin vermedi.
- Mohsen Namjoo, Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve surelerini müzikleştirdiği için İran'da yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
- Namjoo'nun 2022 yılındaki Türkiye turnesi dini değerlere hakaret gerekçesiyle iptal edilmişti.
- Sanatçının 2025 yılındaki Türkiye turnesi sahneye iki gün kala toplu olarak iptal edilmişti.
- Diyarbakır Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde 20-21 Eylül 2025'te planlanmış etkinlik, Namjoo hakkındaki taciz ve cinsel saldırı beyanları gerekçesiyle belediye yetkilileri tarafından iptal edilmişti.
Kutsal değerlerimize saldıran sözde sanatçılara Türkiye'de geçit verilmiyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerini müzikleştiren ve sureleri farklı enstrümanlarla şarkı haline getiren İran asıllı ABD vatandaşı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde başkent Ankara'da sahne alacağının duyurulması duyarlı Müslümanları ayağa kaldırdı.
Türkiye genelinde büyüyen tepkilerin ardından devletin ilgili kurumları duruma sessiz kalmadı ve Çankaya Kaymakamlığı toplumsal hassasiyetleri gözeterek skandal etkinliğe noktayı koydu.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI: "HAKLI HASSASİYETLER DOĞRULTUSUNDA İZİN VERİLMEDİ"
Vatandaşların kutsal değerlere sahip çıkarak yükselttiği itirazların ardından harekete geçen Çankaya Kaymakamlığı, resmi bir açıklama yayınlayarak konserin iptal edildiğini duyurdu.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran 2026 tarihinde planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir" ifadelerine yer verildi.
KUTSALA HAKARETTEN 5 YIL HAPİS CEZASI
Bestelerinde uyguladığı yöntemler sebebiyle Batı medyasında "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak parlatılmaya çalışılan Mohsen Namjoo'nun geçmişi tam bir skandallar zinciri.
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve surelerini saygısızca müziklerine alet eden sözde sanatçı, bu provokatif eylemleri nedeniyle kendi ülkesi olan İran'da da yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI
İptal kararının ardından sözde sanatçı Mohsen Namjoo cephesinden adeta mağduriyet algısı yaratmaya yönelik bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye turnesi kapsamındaki altı konserden beşinin biletlerinin tamamen tükendiği ve 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisiyle karşılaştıkları iddia edildi.
Kamuoyunun haklı tepkisini görmezden gelen Namjoo, turnenin tıpkı 2022'de olduğu gibi üst düzey yetkililerin emriyle ve "dini hassasiyetler" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini savundu.
Bilet iade sürecinin Türk organizatör tarafından başlatıldığını duyuran İranlı müzisyen, başka şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayan takipçilerinden özür dileyerek ilginç bir teselli yöntemi seçti. Namjoo, hayranlarına destekleri için minnettar olduğunu göstermek amacıyla önümüzdeki günlerde YouTube kanalı üzerinden ücretsiz bir canlı performans sergileyeceğini ve kesin tarihin yakında duyurulacağını açıkladı.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
İranlı sözde şarkıcının Türkiye'deki kirli sicili ve iptal edilen ilk konseri bu değil.
Namjoo, daha önce 2022 yılındaki Türkiye turnesinde dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle yükselen toplumsal tepkilerin ardından iptal şoku yaşamıştı.
Şarkıcının 2025 yılındaki Türkiye turnesi de ilk sahneye iki gün kala toplu olarak iptal edilmişti. Sanatçı bu iptallerin "dini hassasiyetler" dışında bir diğer neden ise Diyarbakır'da ortaya çıkmıştı.
Turne kapsamında 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Diyarbakır Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan etkinlik, kadınların Namjoo hakkındaki taciz ve cinsel saldırı beyanları gerekçe gösterilerek belediye yetkililerince iptal edilmişti.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan yetkililer, iptal kararının "kadınların beyanını esas alma" yaklaşımı doğrultusunda ve cinsel saldırı iddiaları dikkate alınarak alındığını ilan etmişti.
Hem dini değerlere saygısızlığı hem de hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle tepki toplayan Namjoo'ya, Ankara'da da geçit verilmemiş oldu.