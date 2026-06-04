Kur’an-ı Kerim ayetlerini şarkı yapan sözde sanatçıya başkentte izin yok: İranlı Namjoo'nun konserine Ankara'dan yasak!

Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve surelerini saygısızca müziklerine alet eden sözde sanatçı, bu provokatif eylemleri nedeniyle kendi ülkesi olan İran'da da yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bestelerinde uyguladığı yöntemler sebebiyle Batı medyasında "İran'ın Bob Dylan'ı" olarak parlatılmaya çalışılan Mohsen Namjoo'nun geçmişi tam bir skandallar zinciri.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

İptal kararının ardından sözde sanatçı Mohsen Namjoo cephesinden adeta mağduriyet algısı yaratmaya yönelik bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye turnesi kapsamındaki altı konserden beşinin biletlerinin tamamen tükendiği ve 16 binden fazla kişinin yoğun ilgisiyle karşılaştıkları iddia edildi.

Kamuoyunun haklı tepkisini görmezden gelen Namjoo, turnenin tıpkı 2022'de olduğu gibi üst düzey yetkililerin emriyle ve "dini hassasiyetler" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini savundu.

Bilet iade sürecinin Türk organizatör tarafından başlatıldığını duyuran İranlı müzisyen, başka şehir ve ülkelerden konsere gelmeyi planlayan takipçilerinden özür dileyerek ilginç bir teselli yöntemi seçti. Namjoo, hayranlarına destekleri için minnettar olduğunu göstermek amacıyla önümüzdeki günlerde YouTube kanalı üzerinden ücretsiz bir canlı performans sergileyeceğini ve kesin tarihin yakında duyurulacağını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

İranlı sözde şarkıcının Türkiye'deki kirli sicili ve iptal edilen ilk konseri bu değil.

Namjoo, daha önce 2022 yılındaki Türkiye turnesinde dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle yükselen toplumsal tepkilerin ardından iptal şoku yaşamıştı.

Şarkıcının 2025 yılındaki Türkiye turnesi de ilk sahneye iki gün kala toplu olarak iptal edilmişti. Sanatçı bu iptallerin "dini hassasiyetler" dışında bir diğer neden ise Diyarbakır'da ortaya çıkmıştı.

Turne kapsamında 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Diyarbakır Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan etkinlik, kadınların Namjoo hakkındaki taciz ve cinsel saldırı beyanları gerekçe gösterilerek belediye yetkililerince iptal edilmişti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan yetkililer, iptal kararının "kadınların beyanını esas alma" yaklaşımı doğrultusunda ve cinsel saldırı iddiaları dikkate alınarak alındığını ilan etmişti.

Hem dini değerlere saygısızlığı hem de hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle tepki toplayan Namjoo'ya, Ankara'da da geçit verilmemiş oldu.

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Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel