Hakan Safi bir bomba daha patlattı! Mason Greenwood ile Fenerbahçe için anlaştı

Başkan adayı Hakan Safi, Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Deneyimli iş insanı yaptığı açıklamada, transfer konusunda verdiği sözleri yerine getirdiğini vurguladı.

Hakan Safi, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Safi, başkanlık seçimini kazanmaları halinde yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceğini ifade etti.

Mason Greenwood Marsilya'da forma giyiyor

"SÖZÜMÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz."

"KARİYERİNİN EN DEĞERLİ DÖNEMİNDE"

Safi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaştık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtlamış. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir."