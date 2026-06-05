Hakan Safi bir bomba daha patlattı! Mason Greenwood ile Fenerbahçe için anlaştı
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim öncesi taraftarları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı. Safi, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını ve seçimi kazanmaları halinde oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.
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- Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi, Mason Greenwood ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.
- Safi, başkanlık seçimini kazanmaları halinde Greenwood'un Fenerbahçe forması giyeceğini belirtti.
- Greenwood ile 4 yıllık sözleşme hazırlandığı açıklandı.
- Mason Greenwood'un Hakan Safi'yi sosyal medyada takip etmeye başlaması dikkat çekti.
- Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerindeki başkanlık seçimleri öncesi transfer vaatleri gündemde.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlenmeye devam ediyor. Başkan adaylarından Hakan Safi, düzenlediği toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
MASON GREENWOOD MÜJDESİ
Hakan Safi, İngiliz yıldız Mason Greenwood ile anlaşma sağladıklarını açıkladı. Safi, başkanlık seçimini kazanmaları halinde yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceğini ifade etti.
4 YILLIK SÖZLEŞME HAZIR
Başkan adayı Hakan Safi, Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Deneyimli iş insanı yaptığı açıklamada, transfer konusunda verdiği sözleri yerine getirdiğini vurguladı.
"SÖZÜMÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"
Hakan Safi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var. Futbolculuktan kalma sorun da olabilir. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz."
"KARİYERİNİN EN DEĞERLİ DÖNEMİNDE"
Safi sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaştık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtlamış. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir."
SOSYAL MEDYA DETAYI
Transfer açıklamasından kısa süre önce Mason Greenwood'un sosyal medya hesabından Hakan Safi'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti. Bu gelişme, transfer söylentilerini daha da güçlendirmişti.
TRANSFER LİSTESİ KABARIYOR
Hakan Safi daha önce de önemli isimlerle anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Başkan adayının duyurduğu isimler arasında; Merih Demiral, Luis Suárez ve Mason Greenwood yer alıyor.
GÖZLER SEÇİM SONRASINDA
Fenerbahçe'de gözler şimdi 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine çevrildi. Seçimin ardından transfer vaatlerinin ne ölçüde hayata geçirileceği sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yakından takip edilecek.