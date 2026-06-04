Muhittin Böcek'in para kasası berberi de tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in para kasası berberi Ö.S. de yer alıyor.
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- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada rüşvet ve para aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden B.Ü. ile Ö.S. tutuklandı.
- Muhittin Böcek'e ait paraların berberi Ö.S. tarafından saklandığı ve Mustafa Gökhan Böcek'in rüşvet görüntülerinin B.Ü., Z.B.Ş. ve C.D.'de bulunduğu iddia edildi.
- Gazeteci C.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Z.B.Ş. savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
- Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar üzerine başlattığı operasyonda belediye çalışanları ve gazeteci dahil 4 kişi gözaltına alındı.
- Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü. ile berber Ö.S.'nin tutuklanma kararı çıktıktan sonra cezaevine gönderildiği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında "rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
PARA KASASI BERBERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
C.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü. ve Ö.S tutuklandı. Z.B.Ş. ise savcılıktan serbest bırakıldı.