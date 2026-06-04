Muhittin Böcek'in para kasası berberi de tutuklandı

Muhittin Böcek'e ait paraların berberi Ö.S. tarafından saklandığı ve Mustafa Gökhan Böcek'in rüşvet görüntülerinin B.Ü., Z.B.Ş. ve C.D.'de bulunduğu iddia edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada rüşvet ve para aklama iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden B.Ü. ile Ö.S. tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

PARA KASASI BERBERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların, berberi Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Mustafa Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü, kız arkadaşı olan belediye çalışanı Z.B.Ş ve gazeteci C.D'de bulunduğuna yönelik ihbar üzerine 4 zanlı gözaltına alındı.