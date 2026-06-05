Mutlak butlan sonrası kriz anketi: CHP'li seçmen kavga bitmez dedi
CHP’de 38. Olağan Kurultay’a ilişkin mutlak butlan kararının ardından parti içindeki kriz derinleşti. A Haber’de paylaşılan Betimar anketine göre CHP seçmeninin yüzde 75’i, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in uzlaşarak yapacağı olası kurultayın ardından parti içi çatışmaların tamamen sona ermeyeceğini düşünüyor.
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- Betimar'ın CHP seçmenleri arasında yaptığı ankete göre seçmenin yüzde 75'i Kılıçdaroğlu ve Özel'in uzlaşacağı kurultay sonrası parti içi çatışmaların tamamen sona ermeyeceğini düşünüyor.
- CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona erdi ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi.
- Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde aldığı yüzde 25,4 oyun yaklaşık yarısının Özgür Özel'in kuracağı partiye yöneleceğini ve bu oranın yüzde 13 olduğunu belirtti.
- Duman, CHP'de bir ayrılık olacağını ve yargı sürecinin en az 6 ay süreceğini ifade etti.
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurultay süreciyle ilgili itiraflarının ve ifadelerinin daha da artacağı değerlendirmesi yapıldı.
CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından parti içi kriz derinleşirken, A Haber ekranlarında paylaşılan Betimar anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. CHP seçmeninin yalnızca dörtte biri partide istikrar sağlanacağını düşünürken, seçmenin yüzde 75'i çatışmaların tamamen sona ermeyeceği görüşünü paylaştı.
MUTLAK BUTLAN SONRASI CHP'DE YENİ DÖNEM
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından partide yönetim krizi yeni bir boyut kazandı.
Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevinin sona erdiği, TBMM Grup Başkanlığı görevini üstlendiği; Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldiği belirtildi.
Mahkeme kararının ardından partide sular durulmazken, Betimar'ın CHP seçmenleriyle yaptığı araştırma tabandaki krizi gözler önüne serdi.
SEÇMENİN YÜZDE 75'İ İSTİKRAR BEKLEMİYOR
Araştırmada CHP seçmenine, "Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in uzlaşarak gerçekleştirecekleri kurultayın ardından CHP'de parti içi çatışmaların sona erip istikrarın sağlanacağını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankette yalnızca yüzde 25'lik kesim "Evet, istikrar sağlanır" dedi.
CHP seçmeninin büyük bölümü ise çatışmaların ya süreceğini ya da azalsa bile tamamen bitmeyeceğini söyledi.
ANKETTE ÇARPICI TABLO
|Yanıt
|Oran
|Evet, istikrar sağlanır
|%25
|Kısmen evet, çatışmalar azalır ama tamamen bitmez
|%24,9
|Hayır, çatışmalar devam eder
|%46,3
|Cevap yok
|%3,8
Bu tabloya göre CHP seçmeninin yüzde 71,2'si çatışmaların tamamen bitmeyeceğini düşünüyor. "Cevap yok" diyenlerle birlikte istikrar konusunda net güven beyan etmeyen oran yüzde 75'e ulaşıyor.
"BU VERİ CHP SEÇMENİ İÇİNDE OLDUĞU İÇİN DAHA ANLAMLI"
A Haber ekranlarında verileri değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, çalışmanın yalnızca CHP seçmeni içinde yapılmasına dikkat çekti.
Duman, "Bizim yaptığımız çalışma CHP seçmeni içerisindeki veri. Bu özellikle CHP seçmeni içerisinde olduğundan dolayı daha anlamlı. Çünkü diğer tarafta AK Partili, MHP'li seçmenlerin, Cumhur İttifakı seçmenlerinin de buraya etkisi olabilir ama biz bunu özellikle ayırdık." ifadelerini kullandı.
Sunucunun, "CHP seçmenlerinin yarısı yakın vadede bir istikrar beklemiyor" değerlendirmesi üzerine Duman, oranın daha yüksek olduğunu belirtti.
Duman, "Aslında yarısı değil yüzde 75'i diyebiliriz. Yani yüzde 46 evet çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Bu çok çarpıcı bir rakam. Yüzde 25'i sadece dörtte biri diyor ki evet istikrar sağlanır." dedi.
CHP'DE AYRILIKÇI TABLO
Duman, CHP içinde artık ayrışmanın görünür hale geldiğini savunarak "Genel manada CHP içerisinde artık bir ayrılıkçı yaklaşımın olduğunu zaten görüyoruz. Zaten bu bizim yaptığımız çalışmadan sonraki tabloyu da görüyoruz. Yani şu anki tablo aslında bunu da doğruluyor. Seçmen de aynı şekilde görüşüyor. CHP seçmeni de aynı tepkiyi veriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.
"CHP'DE BİR AYRILIK OLACAK"
Yayında CHP'deki sürecin nasıl sonuçlanacağı da tartışıldı.
Sunucu, CHP'de iki ayrı parti ihtimalinin konuşulduğunu hatırlatarak Duman'a, "CHP güçlenerek mi çıkar yoksa bu süreçten bir oy kaybı olabilir mi?" sorusunu yöneltti.
Duman ise "CHP'de bir ayrılık olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun mevcut süreçte belli bir duruşu olduğunu söyleyen Duman, olası kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun aday olmayabileceğini de ifade ederek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki bu kurultay sürecine geçer ise orada belki kurultayda kendisi aday da olmayabilir." dedi.
"6 AYDAN ÖNCE KARAR ÇIKMAZ"
Duman, yargı sürecinin kısa vadede tamamlanmayacağını belirterek "Bugünkü şartlara baktığımız zaman mahkeme butlan kararının sürecine baktığımız zaman yargı kararının bunun en az 6 aydan önce olmayacağı gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Bu değerlendirme, CHP'deki belirsizliğin kısa sürede sona ermeyeceği yorumlarını güçlendirdi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN FOTOĞRAFI YENİ PARTİ MESAJI MI?
Yayında Özgür Özel'in Meclis'te yürüdüğü sırada yağmur altında çekilen fotoğrafı da gündeme geldi.
Duman, söz konusu fotoğraf karesinin yeni parti iddiaları açısından siyasi iletişim mesajı taşıdığını savundu.
Duman, "Sayın Özgür Özel'in de biliyorsunuz ki bir fotoğraf karesi vermişti. Meclis'te yürüdüğünde ıslanmış bir fotoğraf karesi. O bundan sonraki siyasi iletişimde bizim bir yeni partinin göstergesiydi aslında. Onu da biz yeni bir parti oluşumu olacağını da görüyoruz." dedi.
CHP'NİN ASIL OYU TARTIŞMASI
Duman, CHP'nin yerel seçimlerde aldığı oy ile genel seçimlerdeki oyunun karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 25,4 oy aldığını hatırlatan Duman, yerel seçimlerdeki birincilik üzerinden yapılan kıyaslamaların yanıltıcı olduğunu ifade etti.
"CHP seçmeninin 14 Mayıs'ta yüzde 25,4 aldı CHP. Herkes yerel seçimlerdeki aldığı oyla karşılaştırıyor. O büyük bir yanılgı olur. Evet 47 yıl sonra bir birinciliği elde etti yerel seçimlerde. Ama aslında asıl CHP'nin oyu 25,4, 14 Mayıs'ta." dedi.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN PARTİSİNE YÜZDE 13 OY ÇIKIYOR"
CHP'nin 14 Mayıs'ta aldığı yüzde 25,4 oyun yaklaşık yarısının Özgür Özel'in kuracağı partiye yöneldiğini söyleyen Duman,
"Bu 25,4'ün yarısı, yaklaşık yüzde 13'ü Sayın Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vereceğini söylüyor." dedi.
Duman ayrıca belli bir kesimin Özgür Özel'in kuracağı partiye oy vermeyeceğini belirtti.
"Belli bir kısmı da yüzde 27 küsürdü sanırım, oy vermeyeceğini ifade ediyor. Yani bu kendi içerisinde yüzde 7." ifadelerini kullandı.
"MİNİMALDE YÜZDE 7'LİK OY VAR"
Sunucunun, "Yani o zaman Kılıçdaroğlu CHP'de kalsa bile bugünkü tabloda..." sözleri üzerine Duman, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
"Minimalde yüzde 7'lik bir oy var. Evet, baraj sınırındalar." dedi.
Duman, "belki veririm, belki vermem" diyen seçmenin de Özgür Özel tarafına geçmeyebileceğini düşündüğünü söyledi.
Bu seçmenin CHP'nin altı ok simgesine dönüş yapacağını belirten Duman, "Yani yarı yarıya bir oy bölünmesi kendi içerisinde var. O anketlere katılmadığımı da ben özellikle ifade edeyim." ifadelerini kullandı.
CHP'DEN KOPAN PARTİLER HATIRLATILDI
Yayında CHP'den ayrılan küçük partilerin geçmişte varlık gösteremediği hatırlatıldı.
Ancak SHP ve DSP örneklerinde farklı bir tablo yaşandığı, bu partilerin dönem dönem CHP'den daha güçlü hale geldiği belirtildi.
Sunucu, olası bir ayrılıkta CHP'nin kökünden daha büyük bir parti çıkıp çıkmayacağını sordu.
Duman ise bunun sürece bağlı olduğunu söyledi.
"KILIÇDAROĞLU MAĞDUR OLDU"
Duman, kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun mağdur edildiğini savundu.
Davanın taraflarının CHP içinden olduğunu vurgulayan Duman, şu ifadeleri kullandı:
"Davacı olan CHP'li, davalı olan CHP'li, şikayet eden CHP'li; herkes CHP'li."
Duman, Kılıçdaroğlu'nun kurultay sürecinde büyük bir ağırlığı olduğunu belirterek, yargı süreci nedeniyle bazı iddialara ilişkin kesin hüküm kurulamayacağını söyledi.
"Normal şartlara baktığın zaman kurultay sürecinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük bir ağırlığı vardı kurultayda. Yani orada satın alınan diye tabir ediliyor. Tabii bu yargı süreci olduğu için ona bir şey diyemeyiz ama sonucunda burada baktığın zaman Kılıçdaroğlu mağdur oldu aslında." dedi.
"MAĞDUR OLAN BİR ANDA DÜŞMAN HALİNE GELDİ"
Duman, Kılıçdaroğlu'nun süreç içinde mağdur konumdayken parti içinde hedef haline getirildiğini savundu.
"Mağdur olan bir anda düşman haline geldi burada baktığın zaman. Çünkü bunu derler ya 'kurt yediği ayazı unutmaz' diye. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu süreci daha farklı boyuta getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
MUHİTTİN BÖCEK DETAYI
Duman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek üzerinden de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
"Biliyorsunuz Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın verdiği şeyler var, itiraflar var, ifadeler var. O ifadelerin ben daha da fazla da olacağını düşünüyorum." dedi.
YENİ PARTİ ESKİ ÖRNEKLER KADAR GÜÇLÜ OLUR MU?
Duman, olası yeni parti oluşumunun geçmişteki SHP ve DSP örneklerindeki gibi güçlü bir çıkış yapmasını beklemediğini söyledi.
"Yeni parti oluşumunun ben o kadar da böyle sükseli bir ortam, eski o dediğiniz tablodaki süreçlerin olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
CHP'DE KRİZ BAŞLIKLARI BÜYÜYOR
Betimar anketi ve A Haber'de yapılan değerlendirmeler, CHP tabanında mutlak butlan sonrası sürece ilişkin belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.
Araştırmaya göre CHP seçmeninin yalnızca dörtte biri parti içinde istikrar sağlanacağını düşünüyor.
Buna karşılık seçmenin büyük bölümü, Kılıçdaroğlu ve Özel'in uzlaşacağı olası bir kurultayın bile çatışmaları tamamen bitirmeyeceği görüşünde.
CHP'de yeni parti, oy bölünmesi, liderlik krizi ve kurultay sürecine ilişkin tartışmaların önümüzdeki dönemde de siyasetin ana başlıklarından biri olması bekleniyor.