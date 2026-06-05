Mutlak butlan sonrası kriz anketi: CHP'li seçmen kavga bitmez dedi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kurultay süreciyle ilgili itiraflarının ve ifadelerinin daha da artacağı değerlendirmesi yapıldı.

Duman, CHP'de bir ayrılık olacağını ve yargı sürecinin en az 6 ay süreceğini ifade etti.

Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde aldığı yüzde 25,4 oyun yaklaşık yarısının Özgür Özel'in kuracağı partiye yöneleceğini ve bu oranın yüzde 13 olduğunu belirtti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona erdi ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi.

Betimar'ın CHP seçmenleri arasında yaptığı ankete göre seçmenin yüzde 75'i Kılıçdaroğlu ve Özel'in uzlaşacağı kurultay sonrası parti içi çatışmaların tamamen sona ermeyeceğini düşünüyor.

Bu tabloya göre CHP seçmeninin yüzde 71,2'si çatışmaların tamamen bitmeyeceğini düşünüyor. "Cevap yok" diyenlerle birlikte istikrar konusunda net güven beyan etmeyen oran yüzde 75'e ulaşıyor.

CHP seçmeninin büyük bölümü ise çatışmaların ya süreceğini ya da azalsa bile tamamen bitmeyeceğini söyledi.

Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevinin sona erdiği, TBMM Grup Başkanlığı görevini üstlendiği; Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldiği belirtildi.

"BU VERİ CHP SEÇMENİ İÇİNDE OLDUĞU İÇİN DAHA ANLAMLI"

A Haber ekranlarında verileri değerlendiren kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, çalışmanın yalnızca CHP seçmeni içinde yapılmasına dikkat çekti.

Duman, "Bizim yaptığımız çalışma CHP seçmeni içerisindeki veri. Bu özellikle CHP seçmeni içerisinde olduğundan dolayı daha anlamlı. Çünkü diğer tarafta AK Partili, MHP'li seçmenlerin, Cumhur İttifakı seçmenlerinin de buraya etkisi olabilir ama biz bunu özellikle ayırdık." ifadelerini kullandı.

Sunucunun, "CHP seçmenlerinin yarısı yakın vadede bir istikrar beklemiyor" değerlendirmesi üzerine Duman, oranın daha yüksek olduğunu belirtti.

Duman, "Aslında yarısı değil yüzde 75'i diyebiliriz. Yani yüzde 46 evet çatışmalar azalır ama tamamen bitmez. Bu çok çarpıcı bir rakam. Yüzde 25'i sadece dörtte biri diyor ki evet istikrar sağlanır." dedi.