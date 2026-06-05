Yeni nafaka formülü masada: Evli kalma süresine göre ödenecek

Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre kısa süreli evlilik sonrası uzun yıllar nafaka ödeyen mağdurlardan Harun Çebi ise yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, kararı aile hukuku açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Ergincan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafaka hakkına ihtiyaç duyan kişilerin korunması ile nafaka yükümlüsünün haklarının dengelenmesi konusunda yeni bir dönemin başlang ıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTE TALEPLER REDDEDİLMİŞTİ

Öte yandan AYM, daha önce önüne gelen benzer itirazları reddetmişti. Yüksek Mahkeme, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012 yılındaki iptal istemini sosyal devlet vurgusuyla geri çevirmiş ve gerekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

"İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur"

Düzenleme 2015'te Ankara 5. Aile Mahkemesi tarafından tekrar AYM gündemine taşınmış ancak AYM, 10 yıl geçmeden aynı kanun hükmü için yeniden başvuru yapılamayacağı kuralı nedeniyle talebi reddetmişti. 10 yıllık yasal sürenin dolmasıyla birlikte yapılan son başvuru, süresiz nafaka dönemine nokta koydu.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel