Yeni nafaka formülü masada: Evli kalma süresine göre ödenecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" yönündeki tartışmalı hükmü oy çokluğuyla iptal ederek aile hukukunda tarihi bir karara imza attı. İptal kararının yasal boşluk doğmaması adına 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Gözler yeni düzenlemeye çevrilirken evlilik süresine göre 5, 7 ve 12 yıllık kademeli sınırlandırmalar getiren ve süre bitiminde kamusal destek modellerini öngören yeni yasa taslağı formülleri değerlendiriliyor.
Hızlı Özet Göster
- Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasının süresiz olması hükmünü iptal etti.
- İptal kararı, yasal boşluk doğmaması için 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
- Yeni sistemde yoksulluk nafakası evlilik süresine göre kademeli olarak sınırlandırılacak.
- Nafaka süresi bittikten sonra sosyal destek mekanizmaları devreye girebilir.
- Anayasa Mahkemesi, daha önce benzer itirazları reddetmişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasının "süresiz olması" hükmünü masaya yatırdı.
Yüksek Mahkeme, tartışmalı düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal ederken, yasal bir boşluk doğmaması adına iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
YENİ DÖNEMDE MASADAKİ FORMÜLLER NELER?
Kamuoyuna sızan taslak çalışmalara göre, yeni sistemde yoksulluk nafakası evlilik süresine göre kademeli olarak sınırlandırılacak.
Üzerinde durulan formüller şu şekilde:
|Evli Kalma Süresi
|Nafaka Süresi
|3 yıl
|5 yıl
|5 yıl
|7 yıl
|10 yıl
|12 yıl
Nafaka süresi bittikten sonra ihtiyaç sahibi eşin yaşayabileceği mağduriyetlerin ise kamusal sosyal destek mekanizmalarıyla fonlanması seçenekler arasında yer alıyor.
NAFAKA
Türk Medeni Hukuku'nda nafaka uygulaması; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olarak kademelere ayrılıyor. Tedbir nafakası boşanma sürecinde ödeniyor. İştirak nafakası boşanma sonrasında çocuklar için ödeniyor. Yoksulluk nafakası ise boşanma sonrasında genellikle kadına ve şartlara bağlı olarak ömür boyu ödeniyor.
"NAFAKADA DENGELENME DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR"
Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, kararı aile hukuku açısından tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Ergincan, "Anayasa Mahkemesi'nin kararı, nafaka hakkına ihtiyaç duyan kişilerin korunması ile nafaka yükümlüsünün haklarının dengelenmesi konusunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMDAN 5 YIL GİTTİ"
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre kısa süreli evlilik sonrası uzun yıllar nafaka ödeyen mağdurlardan Harun Çebi ise yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:
"2018'de çocuksuz bir boşanma sürecinde asgari ücrete yakın nafaka ödüyordum. Bu süreçte hayatımdan 5 yıl gitti. Ödediğim nafakaların karşılığını da geri alamadım. Boşanmanın hızlı şekilde gerçekleşmesinin ayrı, diğer uyuşmazlıkların ise ayrı davalar olarak devam etmesi gerekiyor. İnsanlar boşanamadığı için yıllarca yıpranıyor, yeniden hayat kurma imkânları gecikiyor"
GEÇMİŞTE TALEPLER REDDEDİLMİŞTİ
Öte yandan AYM, daha önce önüne gelen benzer itirazları reddetmişti. Yüksek Mahkeme, Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012 yılındaki iptal istemini sosyal devlet vurgusuyla geri çevirmiş ve gerekçesinde şu ifadelere yer vermişti:
"İtiraz konusu kuralda, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen eşi korumak için diğer eşin, koşulları bulunduğu sürece, herhangi bir süre sınırı olmaksızın yoksulluk nafakası vermesi düzenlenmiş olup bu yükümlülüğün sosyal hukuk devleti ilkesinin gereği olarak getirildiği kuşkusuzdur"
Düzenleme 2015'te Ankara 5. Aile Mahkemesi tarafından tekrar AYM gündemine taşınmış ancak AYM, 10 yıl geçmeden aynı kanun hükmü için yeniden başvuru yapılamayacağı kuralı nedeniyle talebi reddetmişti. 10 yıllık yasal sürenin dolmasıyla birlikte yapılan son başvuru, süresiz nafaka dönemine nokta koydu.