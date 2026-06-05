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HAKKI YALÇIN
HAKKI YALÇIN
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Pirincin taşı!

Eklenme Tarihi 05 Haziran 2026
Dünyanın şu andaki 8.5 milyarlık nüfusunda 3 milyar kişi teknolojiye sahip. 2030 yılında bu rakam 10 milyara ulaşabilir. Bunu dünyanın gelişimi saymak mantıklı. Yetkililere göre dünyanın problemlerini çözmek için insanları yapay zekanın emrine amade etmek de ihtimal dahilinde. Yerin kulağından bile işkillenirken, böylesine teknolojik bir hayatta dünyanın gözünün üzerimizde olmadığı ne malum!

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Peki, ya açlık ve sefalet? Çin'de kimyasal maddelerden oluşan sahte pirinç üretildi. Nüfusuna yetmeyen gıdayı üretmenin acı gerçeği olarak ihracata bile başladılar. Organik olmayan bir dünyada genleriyle oynanmış gıdaları sorgusuzca tüketirken, kanserin ve bilumum hastalıkların bu denli çarpıcı biçimde istiap haddini aştığını gördüğümüz halde, hiçbir şeyi sorgulamazken, Çin'in ürettiği pirinçleri bizlerin yemeyeceği ne malum!

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Ekonomi derslerinin coğrafya derslerini solladığı bir dünyamız var artık. Toprakların değil paranın hesabı makbul. Teknoloji bunu emrediyor. "Dünya nüfusu 2.5 milyar fazla" deyip insanların canına göz diken Amerikan şeytanlarının çocukların ocağına incir ağacı dikmediği ne malum.

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Yapay zeka oyuncak değil, gerçek bir silah. Bunu şimdi garip bir espri olarak alabilirsiniz ama geleceğin dünyasında yapay zekanın pirinç üretimine zerre kadar katkısı olabilecek mi? Bu kadar hırsız ve arsız bir yapıya sahipken ve şeytani duruşuyla çocukların aklını alırken!

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Hayat ihtiyaç molası vermeyecek kadar hızlı geçiyor. Teknolojik dünyada var olanların neleri yok ettiğini görmemek de acı bir gerçek. Zenginliğin görkemine güç katan kan ve para kokan savaşların ve dünyanın yarısından çoğunun aç olduğu gerçeğinden ne haber! Durum böyleyken teknolojik gelişimin intihar olmadığı ne malum.

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Teknoloji rüzgarı fena esiyor ama gerçekleri dalgalandırmak gelecek program. Pirinç suda yetişir, kimyasal formüllerde değil. Tabiatın bizlere söylediklerini duymazlıktan geliyoruz. Plastik hayatların bizlerden aldıklarına çok kolay razı olduk. Her şeyin başı paraysa, bir ruh kıtlığı yaşamadığımız ne malum!

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İçimizdeki gerçeklerin de farkında olmamız gerekiyor. Tehlikeli anonslar eninde sonunda gerçeğe dönüşecektir. Gelecek zamanlar için maalesef endişelenmek gerekiyor. Bu iştahlı ve ihtiraslı koşuda, içinde kimyasal olsa da pirincin taşını ayıklamayacağımız ne malum!


5 HAZİRAN 2026
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Rüzgara uçar kuşlar
Hepsine adres sordum
Sadece kalbimden değil
Sırtımdan da vuruldum
Bu haksız gezegende
Herkesten çok yoruldum
Ama gördün be ana
Erkekten de dik durdum
Hiç kimseye duymadım
Kalbimde hasretine
Duyduğum sızı kadar
Hiçbir aşk fotoğrafı
Bu kadar derin olmaz
Anneyle kızı kadar

Hakkı YALÇIN

Nostaljik yılların ölüleri, teknolojik yılların dirilerine bin basar.

Alışkanlık!

Annelerinden uzakta yaşayan çocuklar yaz tatilinde anneyi ziyarete gelir. Hediyeler, hoş bir sohbet derken anneye hiçbir iş yaptırılmaz. Yemekten sonra çocuklar mutfağa girip bulaşıkları yıkar kurular ve yerleştirir.
Anne mutfağa sokulmaz. Çocuklar büyük bir huzur ve mutlulukla evden ayrılır. Anne çocukların gittiğinden emin olduktan sonra mutfağa girer ve bulaşıkları yeniden yıkar.
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