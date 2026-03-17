Bu yıl 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlanacak. 111 yıl önce Çanakkale'de kazanılan bu büyük zafer sadece Osmanlı tarihinin değil tüm dünya harp tarihinin seyrini değiştirmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuş mücadelesinin de en kritik dönüm noktalarından biri olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi bu sene 'Bir Milletin Fedakarlığı, Bir Bayrağın Hürriyeti' teması ile kutlanacak.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi ne?
|18 Mart'ta ne oldu?
|Özet / Açıklama
|1. Dünya Savaşı Öncesi Avrupa ve Osmanlı
|Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi Avrupa'da değişim yarattı. Milliyetçilik çok uluslu imparatorlukları zayıflattı. Osmanlı Devleti duraklama ve çöküş döneminde, Balkan Savaşları sonrası toprak paylaşımı tartışmaları başladı.
|2. Boğazların Stratejik Önemi ve Savaşın Kıvılcımı
|Boğazlar deniz hakimiyeti ve sömürge yolları açısından kritikti. 28 Haziran 1914'te Franz Ferdinand'ın suikastı I. Dünya Savaşı'nı başlattı. Osmanlı, Boğaz savunmasını güçlendirdi, mayın hatları döşendi ve deniz trafiği kapatıldı.
|3. İlk Müttefik Taarruzları ve Nusret Mayın Gemisi
|3 Kasım 1914'te Müttefikler Seddülbahir'i bombaladı, ilk şehitler verildi. 19 ve 25 Şubat 1915'te taarruzlar başarısız oldu. Nusret Mayın Gemisi 7/8 Mart gecesi Erenköy Koyu'na gizlice mayın döşeyerek kritik savunmayı hazırladı.
|4. 18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi
|Birleşik filo sabah 08.15'te saldırıya geçti, tabyalar bombardımana tutuldu. Türk topçusu kısa menzille etkili savunma yaptı. Mayınlar nedeniyle Amiral de Robeck geri çekildi.
|5. Zaferin Önemi ve Kahramanlar
|Zafer, topçular, gizli obüs bataryaları, mayınlar ve askerlerin direnci sayesinde kazanıldı. Seyit Onbaşı gibi kahramanlar Türk savunmasının sembolü oldu. Çanakkale, teknik üstünlüğe karşı kazanılmış nadir zaferlerden biridir.
Çanakkale Zaferi nasıl kazanıldı?
Birleşik Krallık Savaş Konseyi sekreteri Albay Hankey Winston Churchill 'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur.. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı.
Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı.
Usta şairlerin kaleminden Çanakkale şiirleri
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
Mehmet Akif Ersoy
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
Gürleyen top sesleri Mehmetçiğin sesidir.
Çanakkale ulusun bütünleştiği yerdir.
Denizde Nusrat'ımız, karada bataryalar,
Hamidiye atışta, bir de Mesudiye var.
Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir dalgalan bayrağımız.
Conkbayırı, Kilitbahir, hele Anafartalar,
Tarih sayfalarına yeni bir destan yazar.
Korkumuz yok, birleşsin gelsin yeni ordular,
Atatürk'ün izinde yenilmez Mehmetçik var…
Düşmana yok verecek bir karış toprağımız,
Anadolu bizimdir, dalgalan bayrağımız.
Çanakkale köpürür düşmana geçit vermez.
Bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez.
Öyle bir zafer ki bu asırlarca silinmez.
Haykırır tüm ulusum Çanakkale geçilmez.
Fazıl Hüsnü Dağlarca
AKINCILAR
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
Yahya Kemal Beyatlı
ÇANAKKALE
Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.
Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!
Faruk Nafız Çamlıbel
Çanakkale Zaferi'ni anlatan sözleri ve mesajları
ÇANAKKALE ZAFERİ ETKİNLİKLERİ
17 Mart 2026 Salı
14.00: 18 Mart Şehitleri Anma Günü Kapsamında Düzenlenen Anma Programı (ÇOMÜ Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu)
14.30: SOLO TÜRK GÖSTERİSİ (Anadolu Hamidiye Tabyası)SOLOTÜRK gösteri saatleri belli oldu
12.00: ŞEHİTLER ABİDESİ TÖRENİ (Şehitler Abidesi)
14.30: Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri (Kale-i Sultaniye)
17.00: Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Gösterisi (ÇOMÜ Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu)
20.45: Fener Alayı (Cumhuriyet Meydanı - Valilik Önü)
Gün Boyu: Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin halkın ve öğrencilerin ziyaretine açılması
Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif Okuma (Şehitler Camii)
Üniversite ve Spor Etkinliklerinden Bazıları
16 Mart: 18 Mart Şehitleri Anma Günü Resim Sergisi (Lapseki MYO) - 09.00
17 Mart: Çanakkale Şehitlerimiz İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti (Tacettin Aslan Camii) - 13.00
18 Mart: Çanakkale 1915 Belgesel Film Gösterimi (Çan Uygulamalı Bilimler Fak.) - 13.30
13 Mart: Atletizm Yarışmaları (18 Mart Stadyumu) - 12.00
14-15 Mart: Yüzme Yarışları (Anafartalar Yüzme Havuzu)
18 Mart'ta hangi müzeler ücretsiz ve etkinlik takvimi nasıl?
|Şehir
|Mekan / Müze
|Tarih
|Özellik / Etkinlik
|Çanakkale
|Gelibolu Tarihi Alanı
|18 Mart Çarşamba
|Ücretsiz Giriş (Tüm müze ve alanlar)
|İstanbul
|İş Bankası Müzesi
|18 Mart Çarşamba
|12.00: Madalya Atölyesi (5-8 Yaş)
|İstanbul
|İş Bankası Müzesi
|18 Mart Çarşamba
|14.00: Zafer Feneri Atölyesi (8-10 Yaş)
|İstanbul
|İş Bankası Müzesi
|18 Mart Çarşamba
|15.30: Kahramanlık Türküleri Konseri
|İstanbul
|Miniatürk
|14 - 22 Mart
|15 Yaş Altı Ücretsiz
|İstanbul
|Panorama 1453
|14 - 22 Mart
|15 Yaş Altı Ücretsiz
|İstanbul
|Askerî / Deniz Müzesi
|18 Mart Çarşamba
|Özel Etkinlikler & Olası Ücretsiz Giriş
|İstanbul
|İstanbul Modern
|Her Perşembe
|10.00 - 14.00 arası Ücretsiz (Yerleşiklere)
|İstanbul
|Pera Müzesi
|Her Cuma
|18.00 - 22.00 arası Ücretsiz
|İstanbul
|Sait Faik Müzesi
|Her Gün
|Girişler Her Zaman Ücretsiz (Pazartesi hariç)
📢18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111. YILI İÇİN ZİYARETÇİ REHBERİ VE YOL DURUMU
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, 18 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek törenler nedeniyle bölgedeki trafik ve ziyaret düzenine ilişkin önemli kısıtlamaları duyurdu. İşte o güne özel bilmeniz gerekenler: Tören programı nedeniyle bölge ikiye ayrılmış durumda:
Açık Olan Bölgeler (Kuzey Hattı):Gün boyu; Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi ve Bigalı Kalesi ziyarete açık olacak.
Kısıtlı Bölgeler (Güney Hattı): Kilitbahir–Alçıtepe ve Kabatepe–Alçıtepe güzergâhlarında saat 14.00'e kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.
Tam Açılış: Şehitler Abidesi'ndeki resmi törenin bitimiyle birlikte, saat 14.00'ten itibaren tüm yollar ve ziyaret noktaları halkın kullanımına tamamen açılacak.
Haberde kullanılan diğer fotoğraflar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı resmi sitesinden servis edilmiştir.